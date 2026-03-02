Schlieben strauchelt in Spremberg – Sielow rückt der Spitze näher Landesklasse Süd: Ein Nachmittag der Sensationen: Während der Tabellenführer patzt, feiert der Verfolger ein Schützenfest. von LS · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lutz Knüpfer

Der 16. Spieltag der Landesklasse Süd hielt für die Fans eine Achterbahnfahrt der Gefühle bereit. Während die Begegnung zwischen der SG Friedersdorf und dem SC Spremberg 1896 witterungsbedingt abgesagt werden musste, entfachte auf den anderen Plätzen ein wahres Fußball-Feuerwerk. Im Titelkampf kam es zu einem regelrechten Beben: Der bisher souveräne Spitzenreiter aus Schlieben musste einen herben Rückschlag hinnehmen, was die Konkurrenz eiskalt ausnutzte. Die Tabelle rückt nach diesem hochemotionalen Wochenende an der Spitze bedrohlich eng zusammen, während am Ende des Tableaus die SG Burg nach einer weiteren Niederlage mit dem Rücken zur Wand steht.

In Spremberg erlebten 35 Zuschauer die wohl größte Überraschung des Spieltags. Der Tabellenführer aus Schlieben wirkte verunsichert und geriet durch ein unglückliches Eigentor von Toni Guttke mit 1:0 in Rückstand. Die Sensation nahm in der Folge weiter Formen an, als Niklas Kantor den Treffer zum 2:0-Endstand markierte. Für Schlieben ist dieser Punktverlust ein schwerer Schlag im Kampf um die Meisterschaft, während Spremberg wichtige Zähler im gesicherten Mittelfeld sammelt.

Vor 69 Zuschauern erfüllte der Kolkwitzer SV seine Hausaufgaben gegen das Tabellenschlusslicht. In einer Partie, die von der Leidenschaft der Hausherren geprägt war, erzielte Stefan Jähne das erlösende Tor zum 1:0. Den Deckel auf die Begegnung setzte schließlich Sebastian Lehnik, der mit seinem Treffer zum 2:0 den Heimsieg und den Verbleib in der Spitzengruppe der Tabelle sicherte.

Eine Machtdemonstration erlebten die lediglich 20 Zuschauer in Groß Gaglow, wo der Tabellenzweite aus Sielow seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll untermauerte. Zunächst keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, als Niklas Michaelis-Winter die SG Groß Gaglow mit 1:0 in Führung brachte. Doch ein Eigentor von Louis Konzack zum 1:1 leitete die Wende ein. Christopher Knoll drehte die Partie zum 1:2, bevor Mohamed Aziz Ben Younes auf 1:3 erhöhte. Justus Mehren schraubte das Ergebnis auf 1:4 hoch, ehe Stanley Hauptstein mit dem Tor zum 1:5 den Kantersieg perfekt machte.

In Forst sahen 60 Zuschauer eine einseitige Begegnung, die von einem überragenden Akteur dominiert wurde. Tom Mikolajek brachte die Gäste aus Luckau mit seinen Treffern zum 0:1 und 0:2 früh auf die Siegerstraße. Tobias Krause erhöhte im weiteren Verlauf auf 0:3, bevor Tim Kranz das 0:4 markierte. Den Schlusspunkt unter diese Galavorstellung setzte erneut Tom Mikolajek, der mit seinem dritten persönlichen Treffer den 0:5-Endstand besiegelte.

86 Zuschauer in Herzberg wurden Zeugen einer hart umkämpften Partie, in der die Gäste am Ende das glücklichere Händchen hatten. Zunächst brachte Lucas Wienick den VfB Herzberg mit 1:0 in Front und sorgte für Jubel auf den Rängen. Doch Motor Saspow bewies Moral: Marvin Riedel glich zum 1:1 aus, bevor Christian Klengel den hochemotionalen Siegtreffer zum 1:2 für die Gäste erzielte.