Schlieben marschiert, Sielow antwortet, Kolkwitz top, ein Spielabbruch

Der 13. Spieltag der Landesklasse Süd lieferte deutliche Ergebnisse, klare Tendenzen – und einige mahnende Signale. Tabellenführer Schlieben untermauerte seine Dominanz mit einem frühen und einem späten Doppelschlag, während der ärgste Verfolger Sielow nach der Niederlage der Vorwoche eindrucksvoll reagierte. Kolkwitz setzte im Spitzenspiel gegen Gaglow ein klares Zeichen. Zudem gab es einen Spielabbruch.

Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier. ---

Der TSV 1878 Schlieben ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass der Spitzenplatz verteidigt werden sollte. Bereits in der ersten Minute brachte Martin Drößigk die Gastgeber mit einem frühen Treffer in Führung. Max Drößigk erhöhte in der 26. Minute, ehe er in der 86. Minute mit seinem zweiten Tor den 3:0-Endstand herstellte. Die Partie kippte endgültig, als Bad Liebenwerdas Sebastian Platz in der 61. Minute mit Rot vom Feld musste. Schlieben agierte danach noch dominanter und fuhr einen souveränen Heimsieg ein, während der FC weiter tief im Tabellenkeller steckt. ---

Im Duell zweier Topteams legte der Kolkwitzer SV einen reifen Auswärtsauftritt hin und besiegte die SG Groß Gaglow mit 2:1. Bereits in der 10. Minute traf Luis Reinhardt zur frühen Führung, Hannes Kaiser legte in der 66. Minute das 2:0 nach. Gaglow fand spät ins Spiel: Louis Konzack verkürzte in der 78. Minute, doch nur eine Minute später schwächte sich der Gastgeber, als Björn Schneller mit Rot vom Platz musste. Kolkwitz verteidigte den Vorsprung clever und rückt in der Tabelle dicht an Gaglow heran. ---

Ein Offensivfest boten Peitz und Sielow – mit deutlichem Ausgang zugunsten der Gäste. Julius Unglaube brachte Peitz in der 8. Minute zunächst in Führung, doch dann überrollte die Sielower Angriffswelle den Gastgeber. Stanley Hauptstein traf in der 25., 33., 49. und 84. Minute gleich viermal, dazwischen erzielten Martin Dahm in der 40. Minute und Marten Scholl in der 57. Minute weitere Treffer. Unglaube verkürzte in der 70. Minute noch einmal, konnte die 2:6-Heimniederlage jedoch nicht verhindern. Sielow bleibt damit hartnäckig im Titelrennen. ---

Der FSV Rot-Weiß Luckau feierte beim 3:1 in Großräschen einen wichtigen Auswärtssieg. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Tom Fuchs in der 38. Minute übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle. In einer intensiven Phase nach der Pause trafen Martin Borchert in der 56. Minute per Foulelfmeter, Kilian-Joel Schmidt in der 58. Minute und Jost Hanke in der 61. Minute innerhalb von fünf Minuten zum 0:3. Zwar verkürzte Nick Ullrich in der 72. Minute ebenfalls per Foulelfmeter, doch wenig später vergab Borchert einen weiteren Strafstoß (64.), wodurch Luckau den Sieg nicht noch höher gestalten konnte. ---