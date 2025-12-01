 2025-11-28T07:03:18.113Z

Schlieben marschiert, Sielow antwortet, Kolkwitz top, ein Spielabbruch

Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 13. Spieltags

LK Süd Brandenburg
Kolkwitz
SG Burg
Friedersdorf
Großräschen

Der 13. Spieltag der Landesklasse Süd lieferte deutliche Ergebnisse, klare Tendenzen – und einige mahnende Signale. Tabellenführer Schlieben untermauerte seine Dominanz mit einem frühen und einem späten Doppelschlag, während der ärgste Verfolger Sielow nach der Niederlage der Vorwoche eindrucksvoll reagierte. Kolkwitz setzte im Spitzenspiel gegen Gaglow ein klares Zeichen. Zudem gab es einen Spielabbruch.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
SG Burg
SG BurgSG Burg
Abgebrochen

Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
TSV 1878 Schlieben
TSV 1878 SchliebenSchlieben
FC Bad Liebenwerda
FC Bad LiebenwerdaLiebenwerda
3
0
Abpfiff

Der TSV 1878 Schlieben ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, dass der Spitzenplatz verteidigt werden sollte. Bereits in der ersten Minute brachte Martin Drößigk die Gastgeber mit einem frühen Treffer in Führung. Max Drößigk erhöhte in der 26. Minute, ehe er in der 86. Minute mit seinem zweiten Tor den 3:0-Endstand herstellte. Die Partie kippte endgültig, als Bad Liebenwerdas Sebastian Platz in der 61. Minute mit Rot vom Feld musste. Schlieben agierte danach noch dominanter und fuhr einen souveränen Heimsieg ein, während der FC weiter tief im Tabellenkeller steckt.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
SG Groß Gaglow
SG Groß GaglowGroß Gaglow
Kolkwitzer SV 1896
Kolkwitzer SV 1896Kolkwitz
1
2
Abpfiff

Im Duell zweier Topteams legte der Kolkwitzer SV einen reifen Auswärtsauftritt hin und besiegte die SG Groß Gaglow mit 2:1. Bereits in der 10. Minute traf Luis Reinhardt zur frühen Führung, Hannes Kaiser legte in der 66. Minute das 2:0 nach. Gaglow fand spät ins Spiel: Louis Konzack verkürzte in der 78. Minute, doch nur eine Minute später schwächte sich der Gastgeber, als Björn Schneller mit Rot vom Platz musste. Kolkwitz verteidigte den Vorsprung clever und rückt in der Tabelle dicht an Gaglow heran.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
SG Eintracht Peitz
SG Eintracht PeitzSG Peitz
SG Sielow
SG SielowSG Sielow
2
6
Abpfiff

Ein Offensivfest boten Peitz und Sielow – mit deutlichem Ausgang zugunsten der Gäste. Julius Unglaube brachte Peitz in der 8. Minute zunächst in Führung, doch dann überrollte die Sielower Angriffswelle den Gastgeber. Stanley Hauptstein traf in der 25., 33., 49. und 84. Minute gleich viermal, dazwischen erzielten Martin Dahm in der 40. Minute und Marten Scholl in der 57. Minute weitere Treffer. Unglaube verkürzte in der 70. Minute noch einmal, konnte die 2:6-Heimniederlage jedoch nicht verhindern. Sielow bleibt damit hartnäckig im Titelrennen.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
SV Großräschen
SV GroßräschenGroßräschen
FSV Rot-Weiß Luckau
FSV Rot-Weiß LuckauLuckau
1
3
Abpfiff

Der FSV Rot-Weiß Luckau feierte beim 3:1 in Großräschen einen wichtigen Auswärtssieg. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Tom Fuchs in der 38. Minute übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle. In einer intensiven Phase nach der Pause trafen Martin Borchert in der 56. Minute per Foulelfmeter, Kilian-Joel Schmidt in der 58. Minute und Jost Hanke in der 61. Minute innerhalb von fünf Minuten zum 0:3. Zwar verkürzte Nick Ullrich in der 72. Minute ebenfalls per Foulelfmeter, doch wenig später vergab Borchert einen weiteren Strafstoß (64.), wodurch Luckau den Sieg nicht noch höher gestalten konnte.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
SC Spremberg 1896
SC Spremberg 1896SC Spremberg
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
0
3
Abpfiff

Der SC Spremberg kassierte gegen Germania Peickwitz eine empfindliche 0:3-Heimniederlage. Til Sprunk brachte die Gäste in der 5. Minute in Führung, Clemens Amsel erhöhte in der 40. Minute. Direkt nach Wiederbeginn setzte Samy Dankhoff in der 50. Minute den Schlusspunkt. Peickwitz dagegen sendet ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf und verkürzt den Abstand auf die Konkurrenz.

---

Sa., 29.11.2025, 13:00 Uhr
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
Spremberger SV 1862
Spremberger SV 1862Spremberg
Abgesagt

---

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
13:00

