Schlieben in Saspow gefordert, Doppelbelastung für Forst und Spremberg

– Foto: Emilio Röck

In der Landesklasse Süd bricht die entscheidende Phase der Saison an. Bevor der reguläre 24. Spieltag am Wochenende die Gemüter erhitzt, lenkt ein wichtiges Nachholspiel vom 13. Spieltag schon heute die Aufmerksamkeit auf das Mittelfeld der Tabelle. Zwischen Hoffen und Bangen suchen die Vereine nach ihrer Form, um im Aufstiegsrennen die Nerven zu bewahren oder dem drohenden Gang in die Kreisoberliga rechtzeitig zu entfliehen.

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Heute, 18:00 Uhr SV Lausitz Forst SV Forst Spremberger SV 1862 Spremberg 18:00 PUSH

Am heutigen Donnerstagabend empfängt der SV Lausitz Forst den Spremberger SV 1862 zum Nachholspiel. Die Gastgeber aus Forst müssen eine herbe Enttäuschung verarbeiten, nachdem sie zuletzt mit 1:6 gegen die SG Eintracht Peitz untergingen. In jener Partie erzielte Florian Müller in der 16. Minute den einzigen Treffer für Forst, während die Peitzer durch Sven Erik Schwella in der 10. Minute, Kevin Geissler in der 31. Minute, Antony-Steven Koschker in der 41. und 69. Minute sowie Ben Boese in der 43. Minute und Stephan Gross in der 79. Minute ein Schützenfest feierten. Der Spremberger SV 1862 reist hingegen mit einem 1:1-Unentschieden aus dem Derby gegen den SC Spremberg 1896 an, bei dem Muhannad Al Othman in der 41. Minute die Führung markierte, bevor Tim Felgenträger in der 43. Minute für den Ausgleich sorgte. In der Tabelle trennen beide Teams nur zwei Punkte. ---

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr SV Motor Saspow Motor Saspow TSV 1878 Schlieben Schlieben 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter TSV 1878 Schlieben gastiert am Samstag beim SV Motor Saspow. Schlieben verteidigte die Tabellenführung zuletzt durch einen knappen 2:1-Erfolg gegen den VfB Herzberg 68, wobei Niklas Schrey in der 50. Minute und Maurice Donath in der 85. Minute die Tore erzielten. Bitter für den Primus: Paul Tutschke sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte. Saspow hingegen unterlag dem FSV Rot-Weiß Luckau in einem Torfestival mit 3:4. Für Saspow trafen Ole Jannes Knuth in der 52. Minute sowie Kevin Hauf in der 70. Minute und in der vierten Minute der Nachspielzeit. Das Hinspiel entschied Schlieben durch einen Treffer von Dmytro Savchuk in der 80. Minute mit 1:0 für sich. ---

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr SG Sielow SG Sielow FC Bad Liebenwerda Liebenwerda 15:00 PUSH

Verfolger SG Sielow empfängt den FC Bad Liebenwerda und will den Druck auf die Spitze hochhalten. Sielow glänzte zuletzt beim 6:2 gegen den SV Germania Peickwitz. Die Torfolge gestaltete sich durch Stanley Hauptstein in der 29. und 48. Minute, Mohamed Aziz Ben Younes in der 42. Minute per Foulelfmeter sowie in der 77. Minute, Hannes Ortwein in der 63. Minute und Niklas Preuß in der 90. Minute. Die Gäste aus Liebenwerda retteten zuletzt ein 3:3 gegen die SG Burg, wobei Felix Dittmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2), Michael Nicklisch in der 73. Minute und Johannes Hennig per Foulelfmeter in der 80. Minute trafen. Im Hinspiel deklassierte Sielow den Gegner mit 8:2. Damals trafen Axel Hübner (22.) und Johannes Hennig (66.) für Liebenwerda, während für Sielow Niklas Preuß (28./35./66.), Maik Watzke (56.), Marten Scholl (70.), Stanley Hauptstein (72.), Mohamed Aziz Ben Younes (74.) und Jannis Happich (84.) erfolgreich waren. Maik Watzke scheiterte zudem in der 10. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Sebastian Platz. ---

Der Aufsteiger FSV Rot-Weiß Luckau trifft auf das Schlusslicht SV Germania Peickwitz. Luckau strotzt nach dem 4:3-Sieg in Saspow vor Selbstvertrauen. Die Tore erzielten Philipp Seinwill in der 23. Minute, Tom Mikolajek in der 39. Minute sowie Jost Hanke in der 75. und 89. Minute. Allerdings fehlt Franjo Herzog nach seiner Gelb-Roten Karte in der 94. Minute. Peickwitz unterlag Sielow trotz der Tore von Marvin Amsel (7.) und Justin Mittbrodt (58.) deutlich. Das Hinspiel gewannen die Luckauer mit 3:2. Die Torfolge lautete damals: 0:1 Tobias Krause (10.), 0:2 Ivo Michligk (29.), 1:2 Jonas Domin (35.), 1:3 Tino Eckardt und 2:3 Fabian Rink (55.). ---

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 PUSH

Der VfB Herzberg 68 will nach der knappen 1:2-Niederlage gegen Schlieben wieder in die Spur finden. Bennett-Leander Stein hatte dort in der 66. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Beim Gegner aus Forst muss man abwarten, wie das Nachholspiel verkraftet wird. Das Hinspiel in der ersten Saisonhälfte konnte Herzberg bereits mit 2:0 für sich entscheiden. ---

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr SG Groß Gaglow Groß Gaglow SG Eintracht Peitz SG Peitz 15:00 PUSH

In der oberen Tabellenhälfte begegnen sich die SG Groß Gaglow und die SG Eintracht Peitz. Gaglow siegte zuletzt mit 2:1 beim SV Großräschen dank der Treffer von Kevin Jordan in der 56. Minute und Louis Konzack in der 86. Minute. Peitz wiederum feierte einen Kantersieg gegen Forst. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Mannschaften endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden, bei dem Paul Nothbaum in der 11. Minute für Gaglow und Levi Schulze in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) für Peitz trafen. ---

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz SV Großräschen Großräschen 15:00 live PUSH

Der Kolkwitzer SV 1896 muss nach der 0:1-Niederlage gegen die SG Friedersdorf eine Reaktion zeigen. Der Gegner SV Großräschen unterlag zuletzt knapp gegen Groß Gaglow, wobei Marcio Stroech in der 43. Minute die Führung erzielt hatte. Im Hinspiel behielt Großräschen deutlich mit 4:1 die Oberhand. Die Tore markierten Franz Jentsch in der 15. und 60. Minute, Tony Kalus in der 24. Minute sowie Marcio Stroech in der 65. Minute. Den Ehrentreffer für Kolkwitz erzielte Martin Hahn in der 80. Minute per Foulelfmeter. ---

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr Spremberger SV 1862 Spremberg SG Friedersdorf Friedersdorf 15:00 PUSH

Nach dem 1:1 im Derby gegen den SC Spremberg und dem Nachholspiel in Forst empfängt der Spremberger SV 1862 am Samstag die SG Friedersdorf. Friedersdorf schöpfte zuletzt durch ein 1:0 gegen Kolkwitz neue Hoffnung, als Phillip Hoth in der 47. Minute das goldene Tor erzielte. Das Hinspiel war an Dramatik kaum zu überbieten und endete 2:1 für Friedersdorf. Mark Zasiadvovk (41.) und ein Eigentor von Edgar Jörg Pelz (79.) sorgten für den Sieg, während Kai Grabowski (62.) für Spremberg traf. Zudem scheiterte Luca-Joel Neumann in der 82. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Delron Ganig. ---

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr SG Burg SG Burg SC Spremberg 1896 SC Spremberg 15:00 PUSH