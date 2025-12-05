 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Schlieben im Gipfeltreffen gefordert – Sielow und Gaglow unter Druck

Landesklasse Süd: Die Übersicht über die Partien des 14. Spieltags

Der 14. Spieltag der Landesklasse Süd bringt brisante Duelle: Tabellenführer Schlieben trifft im Topspiel auf Kolkwitz, während Sielow nach dem Offensivfeuerwerk in Peitz den formstarken VfB Herzberg empfängt. Gaglow muss nach der Niederlage gegen Kolkwitz zum unangenehmen Auswärtsspiel in Spremberg.

---

Morgen, 13:00 Uhr
TSV 1878 Schlieben
TSV 1878 SchliebenSchlieben
Kolkwitzer SV 1896
Kolkwitzer SV 1896Kolkwitz
13:00live

Der TSV 1878 Schlieben geht mit viel Rückenwind ins Spitzenspiel. Das 3:0 gegen Bad Liebenwerda war eine Demonstration der Effizienz: Martin Drößigk traf bereits in der ersten Minute, Max Drößigk legte in der 26. und 86. Minute nach. Zudem spielte Schlieben nach dem Platzverweis gegen Sebastian Platz ab der 61. Minute in Überzahl und dominierte die Partie klar.

Kolkwitz dagegen reist mit gestärktem Selbstvertrauen an. Beim 2:1 in Gaglow setzten Luis Reinhardt und Hannes Kaiser entscheidende Akzente, ehe Louis Konzack zwar verkürzte, Gaglow jedoch durch die Rote Karte gegen Björn Schneller weiter geschwächt wurde. Ein echtes Spitzenduell: Tabellenführer gegen die formstärkste Mannschaft dahinter.

---

Morgen, 13:00 Uhr
FC Bad Liebenwerda
FC Bad LiebenwerdaLiebenwerda
SC Spremberg 1896
SC Spremberg 1896SC Spremberg
13:00

Für beide Teams steht viel auf dem Spiel. Bad Liebenwerda kassierte in Schlieben ein klares 0:3 und verlor mit Sebastian Platz zudem einen wichtigen Spieler durch eine Rote Karte. Vorne fehlte die Durchschlagskraft, defensiv war man in mehreren Szenen anfällig. Der SC Spremberg kommt allerdings ebenfalls mit einer schweren Hypothek: Das 0:3 gegen Peickwitz offenbarte sowohl defensive Lücken als auch fehlende Stabilität. Til Sprunk, Clemens Amsel und Samy Dankhoff trafen für die Gäste, während Spremberg nach der Gelb-Roten Karte gegen Abdul Zamir Karimi kaum noch Zugriff hatte. Beide Teams stehen tief im Tabellenkeller – ein klassisches Nervenspiel.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Germania Peickwitz
SV Germania PeickwitzPeickwitz
SG Friedersdorf
SG FriedersdorfFriedersdorf
13:00

Germania Peickwitz schöpft nach dem deutlichen 3:0-Sieg in Spremberg Hoffnung. Die Mannschaft zeigte einen ihrer stärksten Auftritte der Saison: Til Sprunk traf früh, Clemens Amsel legte vor der Pause nach, und Samy Dankhoff entschied in der 50. Minute die Partie. Friedersdorf hingegen pausierte zuletzt. Peickwitz wittert die Chance, nach dem Sprung auf sieben Punkte erstmals seit Wochen Anschluss ans rettende Ufer herzustellen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Motor Saspow
SV Motor SaspowMotor Saspow
SV Großräschen
SV GroßräschenGroßräschen
13:00live

Motor Saspow legte zuletzt eine Pause ein. Großräschen hingegen musste beim 1:3 gegen Luckau eine bittere Niederlage hinnehmen. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Tom Fuchs geriet der SVG kurz nach der Pause innerhalb von fünf Minuten mit drei Treffern ins Hintertreffen. Der Foulelfmeter von Nick Ullrich in der 72. Minute blieb nur Ergebniskosmetik. Großräschen hat etwas gutzumachen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Luckau
FSV Rot-Weiß LuckauLuckau
SG Eintracht Peitz
SG Eintracht PeitzSG Peitz
13:00

Luckau reist mit einem wichtigen Befreiungsschlag aus Großräschen an. Das 3:1 war vor allem der starken Phase nach der Pause zu verdanken: Martin Borchert traf in der 56. Minute per Strafstoß, Kilian-Joel Schmidt legte nur zwei Minuten später nach, Jost Hanke erhöhte in der 61. Minute. Zwar vergab Borchert später einen weiteren Strafstoß, doch der Sieg war nie ernsthaft gefährdet. Peitz dagegen geht nach dem 2:6 gegen Sielow mit schwerem Gepäck in die Partie. Die Defensive brach nach dem frühen Treffer von Julius Unglaube auseinander, Sielows Stanley Hauptstein traf viermal und dominierte die Partie. Peitz muss reagieren – sonst droht der Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu reißen.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SG Sielow
SG SielowSG Sielow
VfB Herzberg 68
VfB Herzberg 68VfB Herzberg
13:00

Sielow meldete sich mit einem beeindruckenden 6:2 in Peitz zurück. Stanley Hauptstein war mit vier Toren der überragende Mann, Martin Dahm und Marten Scholl setzen weitere Akzente. Doch nun kommt ein Gegner anderer Qualität: Der VfB Herzberg gewann sein letztes Spiel – das abgebrochene Spiel gegen Burg wurde mit 4:0 gewertet. Herzberg bleibt damit auf Kurs Richtung Top 5. Sielow steht vor einem mentalen Härtetest: Kann die Offensive gegen einen strukturierten Gegner erneut explodieren?

---

Morgen, 13:00 Uhr
SG Burg
SG BurgSG Burg
SV Lausitz Forst
SV Lausitz ForstSV Forst
13:00

Die SG Burg steckt nach dem abgebrochenen Spiel in Herzberg und der nun erfolgten 0:4-Wertung in einer schwierigen Lage. Das Team bleibt bei fünf Punkten und kassierte damit die elfte Saisonniederlage. Forst hingegen konnte zuletzt nicht eingreifen. Burg muss nun vor heimischem Publikum eine Reaktion zeigen, während Forst dringend Punkte benötigt, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen.

---

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
Spremberger SV 1862
Spremberger SV 1862Spremberg
SG Groß Gaglow
SG Groß GaglowGroß Gaglow
0
0
Abpfiff

Der Spremberger SV empfängt Gaglow, und beide Teams kommen mit ganz unterschiedlichen Vorzeichen. Spremberg musste zuletzt pausieren. Gaglow dagegen verlor gegen Kolkwitz 1:2, obwohl Louis Konzack noch einmal Hoffnung schöpfte. Die Rote Karte gegen Björn Schneller belastete die Mannschaft jedoch schwer. Nun müssen die Gäste reagieren, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren – während Spremberg jeden Punkt braucht, um sich im Mittelfeld zu stabilisieren.

