Schlieben grüßt von oben – Sielow patzt gegen Schlusslicht Burg

– Foto: Anna Richter

In der Landesklasse Süd kam es am 19. Spieltag zu einer dramatischen Wende im Kampf um die Meisterschaft. Während der bisherige Spitzenreiter in einem torreichen Duell gegen das Tabellenende wichtige Punkte liegen ließ, nutzte die Konkurrenz die Gunst der Stunde, um das Tableau neu zu ordnen. Nach den Ergebnissen dieses Wochenendes übernimmt der TSV 1878 Schlieben mit 43 Punkten wieder die Tabellenführung, gefolgt von der SG Sielow mit 41 Zählern.

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Vor 76 Zuschauern sicherte sich Luckau einen knappen Heimsieg. Die Torfolge eröffnete Tom Mikolajek mit dem Treffer zum 1:0. In der Folge baute Kilian-Joel Schmidt die Führung auf 2:0 aus. Den Gästen gelang durch Edgar Jörg Pelz lediglich noch der Anschlusstreffer zum 2:1-Endstand. Durch diesen Erfolg klettert Luckau auf den siebten Tabellenplatz.

In Sielow erlebten 50 Zuschauer eine der größten Überraschungen des Spieltags. Die SG Burg, die als Tabellenletzter angereist war, ging durch Eric Chilla mit 0:1 in Führung. Niklas Preuß glich für Sielow zum 1:1 aus, doch erneut Eric Chilla sorgte für das 1:2. Justus Mehren stellte den Spielstand auf 2:2, bevor Albert Pohl die Gäste mit 2:3 erneut in Front schoss. Ein dritter Treffer von Eric Chilla zum 2:4 erhöhte den Druck auf den Favoriten. Zwar kam Sielow durch Niklas Preuß noch einmal auf 3:4 heran, doch Eric Chilla besiegelte mit seinem vierten Tor zum 3:5-Endstand die bittere Heimniederlage des bisherigen Spitzenreiters. Burg verlässt damit den letzten Tabellenplatz.

Vor 115 Zuschauern erfüllte Schlieben seine Pflichtaufgabe, auch wenn es zunächst nach einer Überraschung aussah. Henrik Toppe brachte den SV Großräschen mit 0:1 in Führung. Schlieben antwortete jedoch entschlossen: Michael Müller erzielte den Ausgleich zum 1:1, bevor Maurice Donath mit dem Treffer zum 2:1 den Heimsieg und damit die Rückkehr an die Tabellenspitze perfekt machte.

71 Zuschauer sahen in Friedersdorf eine Punkteteilung. Die Gäste aus Peitz gingen zunächst durch Maik Lorenz mit 0:1 in Führung. Der SG Friedersdorf gelang jedoch durch Marcel Schollbach der Ausgleich zum 1:1-Endstand. Damit bleibt Friedersdorf auf dem 14. Rang, während Peitz den sechsten Platz behauptet.

In Herzberg sahen 70 Zuschauer einen Rückschlag für die Hausherren. Der SC Spremberg ging durch Nick Pultermannmit 0:1 und durch Pascal Scheider mit 0:2 in Führung. Herzberg kämpfte sich durch Tore von Jannik Löwe (1:2) und Luis Medelnik (2:2) zurück in die Partie. In der Schlussphase sicherten jedoch Alexander Staude mit dem 2:3 und erneut Nick Pultermann mit dem 2:4 den Gästen die drei Punkte. Herzberg bleibt trotz der Niederlage auf dem fünften Tabellenplatz.

Vor 87 Zuschauern feierte der FC Bad Liebenwerda einen wichtigen Heimerfolg. Johannes Hennig brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung und erhöhte später selbst auf 2:0. Der SV Lausitz Forst kam durch Philipp Fiedler nur noch zum 2:1-Anschlusstreffer. Durch diesen Sieg schiebt sich Liebenwerda auf den zwölften Tabellenplatz vor.

Vor 77 Zuschauern wurde die Germania ihrer Favoritenrolle gegen Groß Gaglow nicht gerecht und rutscht auf den letzten Tabellenplatz ab. Die Gäste dominierten die Partie: Paul Nothbaum (0:1), Kevin Jordan (0:2), Eric Sowodinich (0:3) und Luca Weiz (0:4) sorgten für klare Verhältnisse. Ole Nothing gelang für Peickwitz lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand.