Schlieben auf Meisterkurs, Peickwitz tief im Abstiegssumpf

– Foto: Anna Richter

Der 25. Spieltag der Landesklasse Süd steht vor der Tür – und die Spannung könnte kaum größer sein. Mit noch fünf ausstehenden Spieltagen bis zum Ende der Saison trennt die Spitzenreiter nur noch wenige Punkte, während am Tabellenende der nackte Existenzkampf tobt. Acht Partien versprechen Dramatik pur.

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Das Freitagsduell ist mehr als nur ein Aufeinandertreffen zweier Mittelfeld- bzw. Kellerteams. Der FC Bad Liebenwerda (12., 24 Pkt.) steckt tief in der Krise: Zwölf Niederlagen bei nur sechs Siegen und einem desaströsen Torverhältnis von 32:64 erzählen eine Geschichte des Scheiterns. Zu Hause müssen dringend Punkte her. Doch der Gegner ist kein Geschenk. Der FSV Rot-Weiß Luckau (7., 38 Pkt.) hat zwar eine ausgeglichene Tordifferenz (49:49), doch die zwölf Siege in 24 Spielen zeigen die Qualität des Teams. Das Hinspiel gewann Luckau in Liebenwerda mit 3:2 – und der Druck auf den Gastgeber ist enorm. Für Liebenwerda geht es langsam um alles.

Morgen, 15:00 Uhr SV Großräschen Großräschen Spremberger SV 1862 Spremberg 15:00 live PUSH

Abstiegskampf pur in Großräschen. Der SV Großräschen (11., 24 Pkt.) hat in dieser Saison nur sieben Siege geholt und sitzt gefährlich nahe am Tabellenkeller. Der Spremberger SV 1862 (9., 31 Pkt.) ist zwar klar besser positioniert, doch auch er hat in 24 Spielen genauso viele Tore geschossen wie kassiert (41:41) – ein Zeichen für Wankelmut. Das Hinspiel endete 1:1, ein torarmes Duell auf Augenhöhe. In einem Spiel dieser Brisanz kann alles passieren. Großräschen braucht einen Sieg – der Spremberger SV will den sicheren Abstand nach unten weiter ausbauen.

Morgen, 15:00 Uhr SG Friedersdorf Friedersdorf SG Burg SG Burg 15:00 PUSH

Ein Kellerduell der Sonderklasse. Die SG Friedersdorf (14., 19 Pkt.) und die SG Burg (15., 17 Pkt.) trennen nur zwei Punkte – und beide schauen täglich angespannt auf die Teams unter und neben ihnen. Burg hat in 24 Spielen satte 82 Gegentore kassiert, das schlechteste Ergebnis der gesamten Liga – eine katastrophale Bilanz, die die strukturellen Probleme des Vereins offenbart. Im Hinspiel setzte sich Burg noch mit 4:2 durch und schenkte damit Friedersdorf eine bittere Niederlage. Die Revanche wird leidenschaftlich sein. Für den Verlierer wird die Luft dünn.

Morgen, 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 SC Spremberg SG Sielow SG Sielow 15:00 PUSH

Ein Duell zwischen Krisenkandidaten und Titelaspiranten. Der SC Spremberg 1896 (13., 21 Pkt.) ist einer der formschwächsten Vereine der Liga und kämpft bei nur sechs Siegen in 23 Spielen um den Anschluss. Dem gegenüber steht die SG Sielow (2., 53 Pkt.) – das offensivstärkste Team der gesamten Liga mit unglaublichen 94 geschossenen Toren bei nur 31 Gegentoren. Die Tordifferenz von +63 spricht Bände. Im Hinspiel deklassierte Sielow den SC Spremberg mit 3:1. Für den Gastgeber wird es heute vor allem darum gehen, die eigene Würde zu wahren. Sielow will – muss – weiter Druck auf Tabellenführer Schlieben ausüben.

Morgen, 15:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz SV Motor Saspow Motor Saspow 15:00 PUSH

Das wohl desolate Duell des Spieltags aus Peickwitzer Sicht. Der SV Germania Peickwitz (16., 13 Pkt.) ist das klare Schlusslicht der Liga – drei Siege, vier Unentschieden, 17 Niederlagen. Eine Bilanz, die kaum Hoffnung lässt. Der Gegner, SV Motor Saspow (8., 36 Pkt.), ist in blendender Form und zählt zu den offensivstärksten Teams der Liga (59:40 Tore). Im Hinspiel gewann Saspow in Peickwitz knapp mit 1:0. Heute kommt Saspow mit Rückenwind – Peickwitz dagegen braucht einen Kraftakt, den dieses Team bisher kaum zeigen konnte.

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben Schlieben SV Lausitz Forst SV Forst 15:00 PUSH

Das Spiel des Spieltags – zumindest für den Tabellenführer. Der TSV 1878 Schlieben (1., 55 Pkt.) führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger Sielow an, allerdings haben die Sielow bei einem Spiel weniger noch theoretisch die Chance, vorbeizuziehen. Schlieben hat in 24 Spielen 17 Siege gefeiert und ist die beständigste Mannschaft der Liga. Zu Hause gegen den SV Lausitz Forst (10., 29 Pkt.) ist die Favoritenrolle klar verteilt. Forst hat in dieser Saison elf Niederlagen kassiert und ein negatives Torverhältnis von -12. Im Hinspiel setzte sich Schlieben bereits mit 3:2 durch. Ein weiterer Sieg würde Schlieben dem Titel einen entscheidenden Schritt näherbringen.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Herzberg 68 VfB Herzberg SG Groß Gaglow Groß Gaglow 15:00 PUSH

Ein Duell im oberen Tabellendrittel mit Brisanz. Die SG Groß Gaglow (3., 46 Pkt.) und der VfB Herzberg 68 (5., 39 Pkt.) trennen sieben Punkte – für Herzberg ist ein Sieg Pflicht, wenn man den Anschluss an die Spitzengruppe nicht endgültig verlieren will. Groß Gaglow hat eine starke Abwehr (nur 26 Gegentore) und zählt zu den formstärksten Teams der zweiten Saisonhälfte. Das Hinspiel endete 1:1 – ein Ergebnis, das beiden Mannschaften damals wenig half. Heute brauchen beide Teams mehr. Herzberg spielt vor eigenem Publikum und kennt den Druck.

Morgen, 15:00 Uhr SG Eintracht Peitz SG Peitz Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz 15:00 PUSH