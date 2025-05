Schlicht: Torwart-Rochade & Rückkehrer vom FC Amberg

Nach kurzen Gesprächen stimmte man den Wünschen der beiden Torhüter zu und ging gleichzeitig auf die Suche nach einem Ersatz. Mit Korbinian Ries (18) von der U19 der SpVgg SV Weiden schließt sich nun ein junger talentierter Keeper der Ellmaier-Truppe an. Ries wurde vier Jahre im NLZ des SSV Jahn Regensburg ausgebildet und war in der Saison 2023/24 teil der U17 Bundesliga-Mannschaft, für die er unter anderem in den Meisterschaftsspielen gegen Eintracht Frankfurt, Hoffenheim und Bayern München zum Einsatz kam. Beim FC Schlicht freut man sich, die Lücke im Tor so schnell mit einem Top-Talent schließen zu können.



In der Riege der Feldspieler gibt es einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Mit Elias Thiem kommt ein junger Offensivspieler an den Rennweg, der in der laufenden Saison – obwohl eigentlich noch für die U19 spielberechtigt – bereits Landesliga-Luft beim FC Amberg schnuppern konnte und in bisher neun Spielen zum Einsatz kam. Dabei gelang ihm ein Tor. Thiem ist kein Unbekannter in Schlicht, begann er doch beim FCS mit dem Fußballspielen. Wegen eines Umzugs wechselte er schließlich nach Amberg. Da sich sein Lebensmittelpunkt wieder nach Schlicht verlagert, war der Schritt zurück zu seinem Heimatverein, in dem sein Opa Ehrenmitglied ist, der logische Schritt.



Die Grünweißen können an den letzten zwei Spieltagen nicht mehr in die Relegationszone der Bezirksliga Nord abrutschen. Zwar könnten Grafenwöhr und Inter Bergsteig Amberg noch jeweils nach Punkten gleichziehen, doch dann würde der direkte Vergleich für Schlicht sprechen. Demzufolge kann die Truppe von Chefcoach Bastian Ellmaier den verbleibenden Partien gegen Arnschwang und Pfreimd entspannt entgegensehen.