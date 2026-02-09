Schlicht legt nach: Torjäger Agbeve kommt vom Inter

Der 24-jährige Stürmer hat sich bei seinem jetzigen Klub in den letzten beiden Spielzeiten zu einem festen Bestandteil in der Bezirksliga Nord entwickelt. In insgesamt 45 Pflichtspielen erzielte er 17 Treffer und bereitete 11 weitere Tore vor. In der laufenden Saison markierte Agbeve bislang je sieben Tore und Vorlagen, was seine Entwicklung und seine Torgefährlichkeit unterstreichen. Zuvor hatte er eine Saison für den FC Amberg gespielt und in 18 Bezirksligaspielen drei Tore markiert.



Beim 1.FC Schlicht, dem aktuellen Tabellenzehnten der Bezirksliga Nord, soll Toni Agbeve nun frischen Wind und ins Angriffsspiel bringen und für zusätzliche Durchschlagskraft sorgen. Gerade die Qualitäten Agbeves im Abschluss und seine Fähigkeit Chancen zu kreieren, sollen dem FCS helfen, in der nächsten Saison noch konstanter zu punkten. Schlichts künftiger Trainer Sven Seitz zeigt sich sehr angetan von dieser Neuverpflichtung: „Toni bringt Torgefahr, Dynamik und ein gutes Gefühl für den richtigen Moment mit. Er ist ein Spielertyp, den wir so noch nicht im Kader haben.“



