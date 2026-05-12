Schlicht holt Torjäger Perrin zurück und installiert neuen Co-Trainer Markus Graf rückt als spielender „Co“ an die Seite des künftigen Cheftrainers Sven Seitz +++ Damion Perrin beendet von Florian Würthele · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Mit Markus Graf (rechts) konnte der 1. FC Schlicht eine neuen Co-Spielertrainer gewinnen. Über die Zusage freut sich Vorsitzender Stefan Weiß (links). – Foto: Verein

Eine Partie bestreitet Nord-Bezirksligist 1. FC Schlicht noch, ehe die durchwachsen verlaufene Saison beendet ist. Zum Saisonwechsel wird es einen größeren Umbruch bei den Grün-Weißen geben. Neben dem Kommandowechsel auf der Trainerbank von Bastian Ellmaier zu Sven Seitz wird es auch im Kader des FCS einige Änderungen geben, von denen die meisten bereits bekannt sind. Eine offene Stelle hatte der FCS noch, nämlich die des Co-Trainers an der Seite des künftiges Chefcoaches Seitz.

Jetzt können die Schlichter auch bei dieser Personalie Vollzug melden. Mit Markus Graf (34), der in den vergangenen drei Spielzeiten insgesamt 50 Pflichtspiele für die SF Ursulapoppenricht absolvierte und erheblichen Anteil am Erfolg der Sportfreunde in den vergangenen Jahren hatte, konnten die Verantwortlichen einen zuverlässigen und erfahrenen Spieler gewinnen, der nun erstmals auch im Trainergeschäft Verantwortung übernimmt. Vor seinem Engagement bei den Sportfreunden war Graf lange für die DJK Utzenhofen in der Kreisliga aktiv. Der Defensivspieler wird ebenso wie Sven Seitz – die beiden kennen sich aus gemeinsamer Zeit bei Upo – auch auf dem Platz mithelfen, um eine bessere Saison wie die aktuelle zu absolvieren.



Ebenso kann man am Rennweg die Rückkehr des erst im Winter zum Bayernligisten SpVgg SV Weiden gewechselten Damion Perrin vermelden. Der Torschützenkönig der Bezirksliga-Nord-Saison 24/25 (25 Tore in 27 Spielen) schließt sich ab sofort wieder dem FCS. Perrin, der auf der Außenbahn vielseitig einsetzbar ist und für Schlicht bereits in über 100 Pflichtspielen auf dem Platz stand, wird nach hoffentlich bald überstandener Verletzungspause wieder voll ins Training einsteigen, um für den Saisonstart fit zu sein. Aufgrund der Verletzung wird sich der 27-Jährige von Weiden verabschieden, ohne ein einziges Pflichtspiel absolviert zu haben. Schlicht ist man begeistert, das Eigengewächs künftig wieder in der eigenen Mannschaft auflaufen zu sehen.





Auch in puncto Abgänge gibt es weitere Neuigkeiten. Nicht mehr zum Kader des Nord-Bezirksligisten werden nächste Saison Jakob Pilhöfer, Felix Hummel, Maximilian Sailer, Michael Weiß, Lukas Pirner und Jonas Pirner gehören. Die sechs Spieler haben sich allesamt für eine neue Herausforderung entschieden. Bereits bekannt ist, dass zwei Akteure den Schritt in die Landesliga wagen – Pilhöfer zieht es zum FC Amberg, Sailer schließt sich dem Schwandorf-Ettmannsdorf an.