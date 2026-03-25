Schlicht holt Jannik Schmutzer aus Weiden zurück Der 23-jährige Keeper verlässt den Bayernligisten und kehrt zu seinem früheren Verein zurück von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen des 1. FC Schlicht freuen sich über die Rückkehr von Torwart Jannik Schmutzer (Mitte). – Foto: Verein

Der 1. FC Schlicht kann zur neuen Saison einen bekannten Namen in seinen Reihen begrüßen: Torhüter Jannik Schmutzer kehrt zu seinem früheren Verein zurück. Der 23-jährige Keeper, der aktuell beim Bayernligisten SpVgg SV Weiden aktiv ist, wird ab Sommer wieder das Tor des Nord-Bezirksligisten hüten. Das meldet sein neuer, alter Klub am Mittwoch.

Der gebürtige Püchersreuther durchlief in jungen Jahren die Nachwuchsmannschaften der SpVgg SV Weiden, ehe er über seinen Heimatverein TSV Püchersreuth schließlich zum 1. FC Schlicht wechselte und dort zwei Jahre zwischen den Pfosten stand. Für Schlicht absolvierte er in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 insgesamt 57 Bezirksligaspiele und entwickelte sich dabei zu einer festen Größe im Team. Im Sommer 2024 wagte der Keeper den nächsten Schritt und kehrte zur SpVgg SV Weiden zurück, um sich dort im Bayernliga-Bader zu beweisen. Bei den Wasserwerklern gehörte er zum Torhüterteam der ersten Mannschaft und sammelte bislang neun Einsätze in der Bayernliga.



Nun folgt die Rückkehr nach Schlicht – und damit zu einem Verein, mit dem Schmutzer viele sportliche Erinnerungen verbindet. Für den FCS ist der Transfer ein „wichtiger Baustein für die kommende Spielzeit. Mit seiner Erfahrung aus der Bayernliga und seiner bereits bewiesenen Qualität im Bezirksliga-Fußball soll der Schlussmann der Defensive Stabilität verleihen“, heißt es von Seiten der Verantwortlichen. Einen kleinen familiären Nebeneffekt hat der Wechsel zurück an den Rennweg auch. Denn bei den Grünweißen trifft Schmutzer wieder auf seinen Bruder Lucas, mit dem er in der neuen Saison gemeinsam auf dem Platz stehen will.





In der Bezirksliga Nord darf die Ellmaier-Elf am kommenden Wochenende nach drei Auswärtsspielen in Folge nun auch erstmals zu Hause ran. Gegner am Sonntag ist die SpVgg Vohenstrauß. Nach dem vor Wochenfrist nach zwei Auftaktsiegen zum ersten Mal als Verlierer vom Platz ging, hofft man am Rennweg, dass beim ersten Heimspiel des Jahres wieder etwas Zählbares eingefahren werden kann. Nach dem Spiel findet ab 17.30 Uhr die jährliche Generalversammlung des Vereins im Sportheim statt.