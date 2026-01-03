Schlicht-Coup: Sven Seitz wird Spielertrainer

Auch beim Nord-Bezirksligisten 1.FC Schlicht nutzt man die Winterpause, um die Weichen für die kommende Saison zu stellen. Nicht mehr für den FCS tätig sein wird dann Trainer Bastian Ellmaier. Der 37-Jährige teilte den Verantwortlichen mit, dass er für die neue Saison nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Schweren Herzens akzeptierte man Ellmaiers Wunsch und ging direkt auf die Suche nach dessen Nachfolger, den man auch sehr schnell gefunden hat. Übernehmen wird das Ruder ab der neuen Saison Sven Seitz (36), der zuletzt für die SF Ursulapoppenricht verantwortlich war und diese von der Kreisklasse in die Bezirksliga führte.

Mit der Verpflichtung von Seitz als Spielertrainer hat Schlicht nicht nur einen neuen Coach, sondern zusätzlich einen erfahrenen Mitspieler für die junge Truppe, verpflichtet. Trotz seiner für einen Trainer jungen 36 Jahre bringt Seitz schon einiges an Trainererfahrung mit. Neben der Station bei den Sportfreunden war er auch schon für den TV Nabburg und den FSV Gärbershof erfolgreich an der Seitenlinie aktiv. Aber auch als Spieler hat Seitz viel gesehen. In seiner Vita stehen neben einigen Jugend-Bundesliga-Einsätzen für den 1. FC Nürnberg, auch 83 Spiele in der Herren-Regionalliga und viele weitere im gehobenen Amateurbereich. Unter anderem kickte er für die SpVgg Weiden, den FC Amberg und Seligenporten.



Der 1.FC Schlicht setzt mit dieser Verpflichtung ein deutliches Zeichen in Richtung Zukunft. Vorstand und sportliche Leitung zeigen sich überzeugt, „dass Seitz' Mischung aus Erfahrung und Persönlichkeit der Mannschaft helfen wird, stabilere Leistungen zu zeigen und langfristig erfolgreich in der Bezirksliga zu agieren“. Besonders die Förderung junger Talente, die in Schlicht weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden, hob der Verein bei der Vorstellung hervor.



Der künftige FCS-Coach scharrt schon mit den Hufen: „Ich freue mich total auf die neue Aufgabe ab Sommer. Der Verein ist mittlerweile im Landkreis zu einer sehr guten Adresse gereift, bei dem ich super Bedingungen vorfinde. Was mich besonders an dieser Aufgabe reizt ist, die vielen jungen, talentierten Spieler besser zu machen, ihnen Spaß am Fußball zu vermitteln und all das weiterzugeben, was ich in meiner Zeit als Fußballer durch viele Trainer erleben durfte. Ich freue mich bereits jetzt auf die Jungs, bis dahin genieße ich die Zeit mit meiner Familie“, so Sven Seitz im Gespräch mit FuPa.



Für die Restsaison in der Bezirksliga Nord gilt es nun alle Kräfte zu bündeln, um frühzeitig die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sichern. Bastian Ellmaier, der weiterhin das absolute Vertrauen der sportlichen Leitung genießt, kann dann auf zwei Rückkehrer und einen Neuzugang bauen. Maximilian Sailer und Michael Weiß kommen aus einjähriger Verletzungspause zurück. Verstärkung erhält die Truppe zudem von Eduard Baumbach (19), der vom VfB Rothenstadt an den Rennweg wechselt und das Offensivspiel der Grün-Weißen beleben soll.

