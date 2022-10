Schley schiesst SVE-Zweite fast alleine ab SV Elversberg II: Nach sechs nun sieben Gegentreffer

Nach der 2:6 (1:2)-Heimniederlage gegen den FC Arminia Ludwigshafen kam es für die Zweite der SV Elversberg am Mittwochabend noch dicker. Bei der 0:7 (0:4)-Niederlage gegen Aufsteiger SV Auersmacher kassierte das Team von Trainer Daniel Demmerle sogar noch einen Gegentreffer mehr. 147 Zuschauer auf dem hinteren Rasenplatz am Friedrichsthaler Franzschacht sahen bereits nach drei Minuten den ersten Treffer der Grün-Weißen, Marius Schley erzielte seinen ersten von vier Toren in Folge. Auch in der 23., 34. und 39. Minute traf der Ex-Schalker ins Gastgeber-Gehäuse. "Wir waren im ganzen Spiel überlegen, der erste Treffer spielt uns in die Karten. Wir haben dann alles super herausgespielt und auch in dieser Höhe verdient gewonnen", sagte SVA-Trainer Jan Berger. Denn auch nach der Pause ließ der Torhunger bei Marius Schley nicht nach, beim 0:5 (55.) halfen die Gastgeber aber auch nach. Das halbe Dutzend machte Jan-Luca Rebmann aus 20 Metern perfekt (70.), den Schlusspunkt setzte Lars Birster in der 90. Minute. Unmittelbar zuvor musste Luca Weis neun Minuten nachdem er verwarnt wurde, mit der Ampelkarte bedacht vom Platz. "Wir sind jetzt Vierter, haben vier Punkte Vorsprung auf Rang Sechs. Wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, dass wir nach 12 Spielen einen Platz in der Meisterrunde innehaben, hätte es niemand geglaubt, und das bei unserem engen Kader. Wir brauchen aber auch keine Angst zu haben, wenn wir die Meisterrunde nun doch nicht erreichen, wir sind personell gut besetzt, so dass wir bei dem großen Vorsprung vom Kader her auch in der Abstiegsrunde in der Lage sind, die Klasse zu halten, was unser Ziel vor der Saison war". Anders sieht es bei Daniel Demmerle aus. "Wir mussten mit unserem jungen, unerfahrenen Team nun zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen eine bittere Niederlage hinnehmen. Wir haben anfangs Punkte geholt, als Profis aus dem Drittligakader dabei waren. Nun fällt Sebastian Saftig schon länger verletzt aus, der fehlt uns natürlich. Aber wir waren heute nach dem frühen Gegentreffer nie ins Spiel gekommen, waren auch defensiv fast immer zu spät. Wir haben zwei Mal aufs Tor geschossen, Auersmacher annähernd fünfzig Mal. Wir müssen schauen, dass wir noch ein paar Punkte in die Abstiegsrunde mitnehmen", sagte Demmerle nach der zweiten Trefferflut gegen sein Team innerhalb von fünf Tagen. Am kommenden Wochenende hat die SVE-Zweite, die Letzter bleibt, spielfrei und muss zusehen, ob und wie die Konkurrenz punktet. Auersmacher hat in der Mitte zweier englischen Wochen am Samstag um 15.30 Uhr den FSV Jägersburg zu einem Saar-Derby zu Gast im Saar-Blies-Stadion. Vor Kurzem gab es erst einen 2:0-Pokalerfolg der Auersmacher.