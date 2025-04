Schleiz verschläft die Nachspielzeiten

Doch auch den Gastgebern – ob auf dem Platz oder am Seitenrand – war die Wichtigkeit dieser Partie selbstverständlich bewusst. Entsprechend entwickelte sich auf dem Feld von Beginn an eine intensive Partie, die von vielen Zweikämpfen geprägt war. Beide Teams brachten einige Abschlüsse aufs gegnerische Tor, wirkliche Großchancen blieben im ersten Durchgang aber aus.

Zumindest bis zur 45. Minute. Denn da überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst wurde Elton Marciano Sa im Strafraum zu Fall gebracht. Martin Berger trat zum Strafstoß an, um seinem Team die Pausenführung zu besorgen, scheiterte aber am Innenpfosten. Man spricht ja gern von den „Zentimetern, die fehlen“ – hier waren es Femtometer, tänzelte der Ball nach dem Aluschuss doch noch einmal vor der Torlinie entlang, um dann auf der anderen Seite des Kastens die Grundlinie zu passieren. Direkt im Gegenzug gab es dann einen Freistoß, den Geratals Jonas Kirchner im Torwarteck versenkte (45+1.).

Statt der Pausenführung, war es also ein Rückstand, mit dem sich die Schwarz-Gelben in die Kabine verabschiedeten. Diese einzige Minute war es, die das Spiel kippen ließ.

Das leichte Schleizer Oberwasser wurde in Durchgang also zwei durch fest entschlossene Gastgeber, die sich diese drei Punkte auf keinen Fall mehr nehmen lassen wollten, ersetzt. Vom Spielverlauf geknickt, waren die Rennstädter fortan zu oft einen Schritt zu spät, einige Meter zu weit vom Gegner entfernt und ließen sich in Sachen geistiger Frische und Körperlichkeit häufig den Schneid abkaufen. Von dem Mut der letzten beiden Wochen und dem Vertrauen in die eigenen Mitspieler zeugte nur noch wenig; statt Flachpässen wurde zu häufig ohne Not der lange Ball gewählt – und brachte keinerlei Gefahr.

Nachdem einige Minuten zuvor bereits Geratals spielender sportlicher Leiter Hannes Wollenschläger hart gegen Sluga eingestiegen war und nur den gelben Karton sah, wurde Yannis Roth nach seiner Grätsche gegen Berger ohne Chance auf den Ball eine Viertelstunde vor Spielende des Platzes verwiesen (82.).

Hoffnung keimte im Gästelager noch einmal auf. Und als Eichelkraut unmittelbar vor dem Abpfiff den Ball im Gerataler Sechzehner querlegte, bot sich dem heranstürmenden Sluga die Chance auf den späten Punktgewinn. Doch er und Joao Mendes hatten dieselbe Idee, sodass sie sich beide an einem satten Abschluss hinderten. Der Versuch des Portugiesen mit dem schwachen Linken war keine Herausforderung für Heimkeeper Bradsch.

Stattdessen drosch dieser das Leder quer über das Feld, wo sich die Schleizer Restverteidigung ebenso erbärmlich anstellte wie die Abschlussaktion Sekunden vorher anzusehen war, und der eingewechselte Möller per Heber zum Endstand vollendete (90+6). Obwohl die FSV-Abwehr im gesamten Spiel nahezu nichts zuließ, standen wieder zwei Gegentore zu Buche.

Fazit: In der 45. Minute verpasste der FSV Schleiz den Auswärtssieg, in der 90. Minute den Punktgewinn. Trotz der vorangegangenen starken Leistungen gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte hatte der FSV Schleiz an diesem Samstag – besonders nach dem doppelten Nackenschlag zur Pause – zu wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Obwohl das viel zu selten angesetzte Flachpassspiel mitunter vielversprechende Angriffe bescherte, wählten die Schleizer zu oft unnötige hohe Bälle als Mittel zur Spieleröffnung und bekamen so nach dem Rückstand wenig Struktur in ihr Spiel. Der äußerst undankbare Spielverlauf deutet darauf hin, dass es vielleicht ja doch so etwas wie einen Fußballgott geben könnte – und er es an diesem Tag mit den galligeren, mannschaftlich geschlosseneren und emotionaleren Gastgebern hielt.