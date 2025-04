Schleiz lädt ein, Preußen nimmt an

Diese Einladungen nahmen die Gastgeber zunächst nicht an, als Noak und Fiß in den ersten Minuten ihre Abschlüsse über bzw. neben das wieder von Max Jünger gehütete Tor setzten und ein Schack-Nachschuss vom Innenpfosten zurücksprang. Nach einem Schleizer Einwurf erzielten die Hausherren schließlich das 1:0: Noak vollendete einen blitzschnellen Konter, bei dem die Restverteidigung der Gäste nicht gut aussah (19.).

Für die wurde es nun umso schwerer, fehlten bisher doch die deutlichen eigenen Chancen. In der Mitte der zweiten Hälfte hatte Albert Pohl eine solche und nutzte sie, freigespielt von Christian Pätz, auch. Doch der Linienrichter nahm eine angebliche Abseitsstellung des Stürmers wahr und der Ausgleich zählte nicht. Fünf Minuten später war Pohls Abschluss nach einem simplen und doch effektiven Angriff kein Problem für Langensalzas Schlussmann Patzer. Und kurz vor der Pause wurde der Heber des Schleizers an Patzer vorbei kurz vor der Linie noch vom an diesem Tag überragenden Dolzer abgefangen. So ging es mit einer Führung für die Hausherren in die Kabine.

In Halbzeit zwei zeigte sich ein ähnliches Bild: Schleiz hat den Ball, Langensalza lauert – und hat die zwingenderen Chancen. Fiß vergab zunächst aber noch frei vor Jünger. Auf der anderen Seite mangelte es an Schleizer Durchschlagskraft.

Erst unmittelbar vor dem Ende bäumten sich die Rennstädter noch einmal auf, nachdem der rigorose Schiedsrichter Blasse wegen Foulspiels auf den Punkt zeigte und Nicky Eichelkraut verwandelte (89.). Das war aber nur der Anschlusstreffer. Denn kurz zuvor spritzte der eingewechselte Preußen-Kapitän Engel aufmerksam in einen Lange-Querpass und legte quer auf Fiß, den schließlich doch noch traf und zum 2:0 vollendete (83.).

Für den aufgerückten Jünger ergab sich aus dem Gewühl heraus per Hacke noch die Chance auf den Lucky Punch, doch sein Versuch wurde auf dem Weg ins leere Tor vom liegenden Pohl unfreiwillig geblockt. So siegte der FSV Preußen Bad Langensalza mit 2:1.

Das Fazit zum Spiel von FSV-Coach Roger Fritzsch: „Wir wussten aufgrund unserer Ausfälle das es schwer wird in Langensalza etwas zu holen. Dennoch müssen wir uns erneut eingestehen, dass die individuellen Fehler wie bereits gegen Bad Frankenhausen in der Summe einfach zu viel sind, um auf diesem Niveau zu bestehen! Jede gegnerische Torchance und beide Gegentreffer legen wir selbst auf! Trotz dieser verdienten Niederlage und einer sehr guten Schiedsrichterleistung wird uns vom Linienrichter ein klarer Treffer zum 1:1 aberkannt! Das ist in unserer Situation einfach bitter. Bei Langensalza hat man heute gesehen, dass sie alle personellen Kräfte gebündelt haben, um den Klassenerhalt zu sichern! Leider ist dies bei uns nach Geratal und Schweina erneut nicht der Fall gewesen!“