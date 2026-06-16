Schleiz geht mit Heimpleite in die Sommerpausde

– Foto: Jürgen Müller

Die nackten Zahlen mal zuerst: Die Schleizer beendeten die Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz mit 49:49 Toren und somit einer Differenz von ±0. Am letzten Spieltag unterlagen sie dem FC An der Fahner Höhe nun mit 2:4.

Dabei startete der FSV vielversprechend in die Partie und hatte durch Dorn, der freistehend aus 15 Metern zu unplatziert flach abschloss, eine erste gute Möglichkeit. Dann gelang es dem 21-Jährigen doch einen Freistoß durch die Mauer hindurch zur Führung zu verwandeln (9.). Jedoch hielt diese nicht lang; der Gast von der Fahner Höhe war ebenfalls durch eine Standardsituation erfolgreich: Marvin Schindler verwandelte einen Eckball nach einer Viertelstunde direkt (15.). Fortan schlich sich Hektik ins Spiel der Hausherren, die den Ball häufig zu schnell wieder herschenkten. Der FC An der Fahner Höhe zog das Spiel so nach und nach auf seine Seite und konnte durch Moraru in Führung gehen, als Weiß einen Abschluss nicht festhielt und der FCFH-Stürmer abstaubte (42.). Und mit einem Gegenstoß legte Trübenbach, nachdem er sich gegen Eichelkraut auf dem linken Flügel durchsetzte und nach innen zog, durch einen zur Bogenlampe abgefälschten Abschluss noch vor der Pause das 1:3 nach (.). Besonders bitter: Mit Mendes bzw. Eichelkraut lag nach beiden Treffern jeweils ein FSV-Akteur mit Schmerzen am Boden. Ein klares Foulspiel war im Voraus beider Tore aber nicht erkennbar.

So mussten die Schwarz-Gelben mit einem Zwei-Tore-Rückstand in den zweiten Durchgang gehen. In diesem rackerten sie sich engagiert ab und stießen besonders über die rechte Flanke immer wieder durch. Hereingaben verfehlten aber entweder die Mitspieler oder konnten, falls doch, nicht verwertet werden. Nach einer Stunde wurde Pätz dann im Strafraum durch ein Foulspiel an der Annahme einer Flanke gehindert; Schiedsrichter Läsker sah das und zeigte auf den Punkt. Von dort aus gab Pohl seinem Team durch einen verwandelten Foulelfmeter neue Hoffnung (61.).