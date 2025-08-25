Schleip ohne Worte bei Westvororte

Zur Erlösung der Fans und der Mannschaft gelang ein Auswärtssieg beim Aufsteiger…
Und das wurde es auch. Nach drei Minuten legte Schleip per Kopf ab auf Weißenborn, dessen Hereingabe legte wiederum Schleip elegant in den Torgiebel zum 0:1. Es war wie eine Befreiung, die Brust wurde größer und die Rosenstädter verteidigten vieles bereits vor dem Sechzehner weg. Schleip hätte sogar zeitnah erhöhen können, sein Kopfball nach Noak-Flanke ging vorbei, ein weiteres Mal drehte er sich um seinen Gegenspieler und stand vor Thrum, der hielt die Gerschen-Vorortler im Spiel. Dann wurde Schack im Strafraum nach guter Körpertäuschung von den Beinen geholt und es gab ohne zu zögern Elfmeter. Und ohne Worte knallte Schleip den Ball ins Eck zur Entscheidung. Die Gastgeber gefielen bis zum Strafraum durch gute Ballzirkulation, aber dann wurde es nicht zielstrebig genug. Als Szydlo frei vor Patzer dem FSVP-Keeper die Kugel in die Arme legte, war der Drops gelutscht. Fünf Minuten Nachspielzeit überstanden die Rosenstädter souverän und endlich war aus Sicht der Gäste der erste Dreier seit Ende April eingetütet. Preußen-Trainer Thomas Wirth war heilfroh, dass der Negativlauf beendet ist, es war nicht schön, aber sehr wichtig. Jetzt gilt es sich auf den Mittelalterstadtfest-Knaller gegen den FC An der Fahner Höhe am Sonntagabend (31. August, 17:30 Uhr, Stadion der Freundschaft) vorzubereiten.