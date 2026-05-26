Schleid zieht den Kopf noch aus der Abstiegsschlinge

Dank eines starken Saison-Schlussspurts dürfen sich die Schleider doch noch über den Ligaverbleib freuen. – Foto: Alfred Mehles/Archiv

Mit einem 2:1-Erfolg beim Tabellenfünften zogen die Schleider am letzten Spieltag den Kopf noch aus der Abstiegsschlinge. Arthur Hartwick brachte die Gäste per Abstauber nach einem Schuss von Elmedin Shabani in Front (18.). Tristan Reger traf für Tawern aus 20 Metern nur den Innenpfosten (30.). Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Kapitän Luca Eichner nach einem Konter auf 0:2 (49.). Als Dennis Reiss in der 68. Minute mit einem abgefälschten Schuss den Anschluss herstellte, wurde es noch mal brenzlig für die Gäste. Idris Lataev scheiterte in der 84. Minute am überragenden SVS-Keeper Philipp Peters. Nils Stockemer traf mit einem Volleyschuss den Pfosten, Nico Kirch hatte ebenfalls in der Nachspielzeit die Riesenchance zum 2:2. „Diesmal hatte der Fußballgott Verständnis für uns, als wir endlich auch mal das Glück beanspruchten und den knappen Sieg über die Zeit gerettet haben. Es war ein Drahtseilakt. Philipp hat herausragend gehalten, jeder hat sich zu 120 Prozent reingehangen“, zeigte sich Schleids Spielertrainer Taner Weins glücklich über den doch noch erreichten Klassenverbleib.

Einen versöhnlichen Saisonabschluss feierte die bereits als Absteiger feststehende SG Franzenheim gegen die SG Wiesbaum. Die Gäste legten durch ein Kopfballtor von Marco Hattenrath nach Flanke von Robin Lender vor (18.). Nach Foul an Lucas Jungandreas versenkte David-Ovidiu Rus den fälligen Elfmeter zum 1:1 (27.). Franzenheim blieb fokussiert und drehte die Partie, als Benny Schettgen einem Sonntagsschuss volley aus 16 Metern unter die Latte hämmerte (41.). Nach Vorarbeit von Marco Michels egalisierten die Vulkaneifeler durch Leon Bauer (65.). Das bessere Ende allerdings besaßen die Hausherren. Der 46-jährige Routinier Peter Frenzel traf nach einer Ecke per Kopf zum 3:2 (84.), und Jungandreas legte mit einem herrlichen Vollspannschuss in den Winkel mit dem 4:2 den Deckel drauf (90.). Pellingens Vorsitzender Dominik Annen war zufrieden. „Top, dass sich die Mannschaft mit einem Erfolgserlebnis aus der Bezirksliga verabschiedet hat – und das mit zwei Traumtoren. Nach der Meisterschaft unserer zweiten Mannschaft in der C-Klasse war die Stimmung bestens.“ Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels meinte, dass „wir es verpasst haben, das 2:0 zu erzielen. Es war eine vermeidbare Niederlage. Wir haben definitiv eine sehr gute Saison gespielt, sind bester Aufsteiger und haben 40 Punkte in einer bärenstarken Bezirksliga geholt.“

SG Ellscheid – SG Saartal Irsch ⇥4:4 (1:3)

Acht Tore, zwei verschiedene Halbzeiten und ein am Ende gerechtes 4:4-Remis in einer unterhaltsamen Partie sahen die Zuschauer in Strohn. Robin Thullen eröffnete den Torreigen (12.), ehe die Saartal-SG durch Fabian Müller ausglich (28.), die Partie durch Lukas Kramp drehte (42.) und sich durch den dritten Treffer von Nico Kruppert zur Halbzeit scheinbar schon auf der Siegerstraße befand (45.). Als Lucas Jakob mit einem direkt verwandelten Freistoß das 1:4 markierte (48.), war kaum noch damit zu rechnen, dass die Alfbachtaler zurückschlagen. Tom Hoff per Freistoß (64.), Markus Boos mit seinem neunten Saisontor (75.) und Yannick Becker, der eine Kombination über mehrere Stationen zum 4:4 (86.) abschloss, sorgten für einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punkt. „Es war ein wildes Spiel. Wir haben eine tolle Moral und Comebackqualitäten bewiesen. Dass wir bei den hohen Temperaturen so zurückkommen, davon war nicht auszugehen. Wir sind froh, den einstelligen Tabellenplatz doch noch erreicht zu haben“, meinte Ellscheids Spielertrainer Boos. Lukas Kramp, der in der 57. Minute mit Gelb-Rot vorzeitig duschen musste, sich mit 34 Treffern dennoch vor Sirzenichs Kevin Walter (28) die Torjägerkanone sicherte, konstatierte: „Ellscheid ist gut gestartet und hat uns zusehends unter Druck gesetzt. Nach 30 Minuten sind wir immer besser ins Spiel gekommen, hatten durch Dominik Lorth zwei Riesenchancen und durch Lennard Wagners Pfostenschuss genügend Möglichkeiten, schon zur Halbzeit mit 5:1 in Führung zu gehen. In Unterzahl ging uns etwas die Luft aus. Ich bin froh, dass wir unserem scheidenden Trainer Peter Schuh zum Abschied neun Spiele bescheren konnten, in denen wir ungeschlagen geblieben sind.“

SG Geisfeld – SV Sirzenich ⇥1:3 (1:1)

Absteiger SG Geisfeld geht ohne Sieg aus der Saison. Dabei hatte alles so furios angefangen, als Nico Luy mit einem über die Mauer gezirkelten Freistoß die Führung besorgte (24.). Noch vor der Halbzeit sorgte Kevin Walter dafür, dass der SV Sirzenich im Spiel blieb (36.). Als die Kräfte und die Konzentration beim Schlusslicht aus dem Hochwald nachließen, sorgten Luca Clemens (81.) und Robin Esser (90.) mit späten Toren für den Sirzenicher Dreier. Für Geisfelds Routinier Christian Alt war es das wohl letzte Bezirksligaspiel. Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer kommentierte nach dem Sieg: „In der ersten Halbzeit haben wir die nötige Aggressivität und Laufbereitschaft vermissen lassen. Es war insgesamt ein chancenarmes Spiel. Man hat unserer Mannschaft einfach angemerkt, dass im letzten Saisonspiel die Luft raus war. Zudem hat Geisfeld das auch ordentlich gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Gang hochgeschaltet, uns einige gute Chancen erspielt und am Ende dann auch absolut verdient gewonnen.“

SV Mehring – FSV Salmrohr ⇥2:7 (2:3)

Nach der 2:7-Pleite gegen eine hochüberlegene Salmrohrer Mannschaft steigt der SV Mehring nach nur einem Jahr wieder aus der Bezirksliga ab. Jan Niedenführ hatte den SVM früh in Front gebracht (3.), doch Neo Klippel (13.) und Vierfachknipser Noah Wrusch (29.) drehten die Partie für den FSV. Niedenführ glich aus (35.). Lucas Abend traf noch vor der Pause zum 2:3 (45.+3). Im zweiten Durchgang ging für den SV Mehring gar nichts mehr. Wrusch (56.), Rasheed Eichhorn (59.) und erneut Wrusch (90.) sorgten für ein finales Heimdebakel für die Blau-Weißen. Luis Hank hatte in der 86. Minute Gelb-Rot gesehen. „Wir sind nicht erst mit dem heutigen Spiel abgestiegen. Es war ein Sonntagskick am Samstag bei 30 Grad, bei dem wir emotionslos und ohne uns aufzubäumen abgestiegen sind. Der Sieg für Salmrohr ist absolut verdient“, zeigte sich Mehrings Co-Trainer und Vorstandsmitglied Manuel Hubo enttäuscht. Neben Luca Mertes, Lucas Abend und Neo Klippel stand mit Tobias Stoffel ein weiterer Akteur in den Reihen der Salmrohrer, der in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot des FSV tragen wird.

TuS Mosella Schweich – FSV Trier-Tarforst ⇥2:4 (1:1)

Im finalen Spitzenspiel der beiden besten Mannschaften der Liga unterstrich Meister FSV Tarforst seine Ausnahmestellung eindrucksvoll. Luis Böhme avancierte dabei zum Matchwinner bei den Gästen. Der 22-Jährige war nach einem Pfostenschuss von Felix Stüber per Abstauber zum 0:1 erfolgreich (18.), ehe Schweich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Philipp Grundmann egalisierte (35.). Tarforst besaß den besseren Start in Halbzeit zwei: Böhme traf doppelt (48., 53.), doch die Mosella fand im 2:3 durch Nico Schäfer (59.) eine schnelle Antwort. Den Schlusspunkt setzte Böhme in der 60. Minute mit dem 2:4. Schweichs Elias Hansjosten scheiterte in der 76. Minute mit einem Foulelfmeter an Felix Kloy im Tarforster Kasten. „Es hätte auch 8:8 ausgehen können. Wir haben zu viele Geschenke verteilt, die Tarforst extrem ausnutzte. Für die neutralen Zuschauer war es ein gutklassiges Spektakel. Jetzt schnaufen wir kurz durch und bereiten uns in dieser Woche auf die bevorstehende Relegation vor“, richtete Mosella-Coach Thomas Schleimer den Blick nach vorn. Für Tarforsts Trainer Patrick Zöllner war es das letzte Spiel. „Es war ein offenes Spiel mit vielen Toren und sehr schön anzusehen. Trotz der hohen Temperaturen war es ein anspruchsvolles Spitzenspiel. Wir haben unsere Chancen besser ausgenutzt als Schweich und sind sehr froh, dass wir mit diesem Derbysieg einen tollen Saisonabschluss feiern durften“, sah der 50-Jährige den 27. Sieg im 30. Spiel.

Bezirksliga Mitte:

SV Anadolu Spor Koblenz – TuS Ahbach ⇥1:2 (0:0)

Im Koblenzer Stadtteil Moselweiß feierte Ahbachs Trainer Roger Stoffels in seinem letzten Spiel als Trainer der Vulkaneifeler einen 2:1-Auswärtssieg und damit einen perfekten Ausstand. Nach torloser erster Hälfte gelang Nico Clausen, mit einem Freistoßtreffer das 0:1 (62.). Der in der 66. Minute für Nico Mauren in die Partie gekommene Felix Ewertz traf fünf Minuten vor dem Ende zum 2:0. Das Anschlusstor zum 1:2 von Anadolu Spor-Spielertrainer Dzenis Ramovic fiel zu spät, um der Partie nochmals eine Wende zu geben. „Die Jungs haben eine beherzte Leistung gezeigt – und das gegen einen spielerisch starken Gegner. Dass sie sich so ins Zeug gelegt haben, zeigt deren vorbildliche Einstellung und Kampfmoral. Sie haben mir einen schönen Abschied bereitet und sich mit dem schlussendlichen siebten Platz in dieser starken Liga belohnt“, zog Stoffels ein positives Fazit.