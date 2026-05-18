Schleid und das deutliche Lebenszeichen

Hier war es ein Duell auf Augenhöhe, über die 90 Minuten hinweg gesehen hatten Tim Hartmann (rechts) und seine Schleider aber klare Vorteile gegenüber Simon Monzel und dem SV Mehring. – Foto: Hans Krämer

Nach dem Abpfiff des souverän leitenden Schiedsrichters David Bittner brauchte Mehrings Spielertrainer Simon Monzel erst mal eine Weile, um zur Analyse der vorangegangenen 90 Minuten in Schleid ausholen zu können – und sein Urteil fiel nicht nur wegen der 100-Gegentor-Marke, die sein Team durch die 2:4-Pleite überschritten hat, schonungslos aus: „Es ist nicht das erste Mal, dass wir das Geschehen im Griff haben, mit 1:0 führen, uns dann aber auf dem Vorsprung ausruhen.“

Was seine Mannschaft nach dem schön durch ihn per Steckpass eingeleiteten und von Jan Niedenführ gekonnt vollendeten Führungstreffer bot, wirkte bis etwa 20 Minuten vor Schluss erschreckend. Die Struktur des Mehringer Spiels glich einem Hühnerhaufen, das Zweikampfverhalten hätte am frühen Samstagabend wohl gegen so manche Schülermannschaft nicht ausgereicht. „Wir sind zwar immer noch überm Strich, aber mit solch einer Leistung brauchen wir in der Bezirksliga nicht anzutreten“, stellte Monzel völlig zurecht fest. Dass mit Noah Breidbach gegenüber der Vorwoche noch ein weiterer Stammspieler wegen muskulärer Probleme ausgefallen war, es in Schleid zu weiteren verletzungsbedingten Wechseln kam und die Bank dünn besetzt war, konnte da nicht als tiefgreifende Begründung herhalten.

Ein Angriff rollte nach dem anderen aufs Mehringer Tor. Der Ausgleich war überfällig und fiel nach gut einer Viertelstunde (16.). Per Dropkick traf Luca Eichner von der Strafraumgrenze aus – nach Zuspiel von, wie konnte es anders sein, Kawik.

Den enormen Druck im Abstiegskampf, der sich durch den frühen Rückstand weiter erhöht hatte – bei einer Niederlage wären sie bereits vor dem finalen Spieltag abgestiegen – münzten die Schleider in ein ansehnliches Kurzpassspiel und viele gelungene Aktionen über die Außen um. Immer wieder war es Jannick Kawik, der das Spiel seiner Mannschaft über links antrieb. Bereits zwei Minuten nach dem Tor zum 0:1 bediente er den ebenso spielfreudigen Elmedin Shabani, der an Mehrings Torwart Raphael Regneri scheiterte. Kurz danach rettete Burak Sözen im letzten Moment gegen Marius Hugo. Wieder hatte Kawik die Vorarbeit geleistet (14.).

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Schwächen in der gegnerischen Hintermannschaft deckte Mehring mit seinen Steilpässen in die Tiefe viel zu selten aus. Nach 25 Minuten hätte dabei aber Niedenführ das 1:2 machen müssen. Nach einem Abwehrschnitzer der Gastgeber steuerte er alleine auf Dominic Grün zu, blieb aber nur zweiter Sieger im Duell mit dem starken Schleider Schlussmann (25.).

Shabani scheiterte aus spitzem Winkel an Regneri (27.), Veron Pandozzi setzte einen Kopfball aus kurzer Distanz freistehend neben das Tor (30.). Das 2:1 lag in der Luft und fiel in der 32. Minute durch den wiedergenesenen Jannik Grün, der nach Hereingabe von Shabani am schnellsten reagierte und zum ersten Mal nach seinem Wechsel im Winter für den SV Schleid ins Schwarze traf. Mit dem knappen Rückstand war Mehring bis zur Pause bestens bedient. Dem Team um Spielertrainer Monzel fehlte es nicht nur an Ordnung, sondern auch an Leidenschaft und Power.

Das im Lauf der Partie wiedergewonnene Selbstvertrauen der Schleider machte sich sechs Minuten nach dem Seitenwechsel eindrucksvoll bemerkbar. Auf Querpass von Kawik versuchte es Robin Braun mit der Hacke – und traf tatsächlich sehenswert ins lange Eck (51.). Auch die Routiniers im Mehringer Dress waren vor Aussetzern nicht gefeit: Eine missglückte Kopfballrückgabe von Sözen nutzte Kawik zum 4:1 (55.).

Die Konzentration der Schleider ließ danach sowohl im Abschluss als auch im Abwehrverhalten nach. Eine richtige Klatsche verhinderten die Mehringer Luis Hank und Nico Scholtes mit spektakulären Rettungsaktionen, andererseits Monzel, dessen platzierter und noch dazu verdeckter Distanzschuss zum 4:2 im linken Eck landete (79.).

„Wir wurden kalt erwischt, haben uns dann aber gleich geschüttelt und die Wende eingeleitet“, freute sich Taner Weins über das deutliche Lebenszeichen, das seine Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg entsendet hatte. Doch er hatte auch Grund zur Kritik: „Wir betreiben teilweise Chancenwucher und haben Mehring am Ende noch am Leben gehalten.“

Während die Trainerfrage in Schleid für die neue Saison geklärt ist – Weins und sein Spielertrainerkollege Tim Hartmann sollen von Luca Eichner und Jannik Grün unterstützt werden und dann ein (Spieler-) Trainerquartett bilden – spitzt sich die Lage im Tabellenkeller zu. Gut möglich, dass zwei oder gar mehr Teams über und unterm Strich nach dem letzten Spieltag punktgleich sind und dann noch Entscheidungsspiele austragen müssen. Schleid ist nach dem überzeugenden Sieg über Mehring jedenfalls wieder gut im Geschäft. Im (vorerst) abschließenden Spiel am Samstag beim SV Tawern wird Gianluca Bohr wegen einer zunächst nicht näher definierten Muskelverletzung aber voraussichtlich nicht mitwirken können.

SV Schleid - SV Mehring ⇥4:2 (2:1)

Schleid: D. Grün - Bohr (29. Kadri), J. Grün (90. Schwall), Pandozzi, Eichner, Hartmann, Hugo, Braun (83. Mule), Weins, Shabani, Kawik.

Mehring: Regneri - Hank, Scholtes (90. Schmitt), Hübner, Weibler, Niedenführ, Strauch (48. Schneider), Weich, Monzel, Sözen, Jankulica (65. Kaufmann).

Schiedsrichter: David Bittner (Schweich)

Zuschauer: 155

Tore: 0:1 Niedenführ (8.), 1:1 Eichner (16.), 2:1 J. Grün (32.), 3:1 Braun (51.), 4:1 Kawik (56.), 4:2 Monzel (79.)