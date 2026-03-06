Schleid ist im Krisenduell zum Siegen verdammt

Für Taner Weins und seine Schleider ist es gegen Schlusslicht Geisfeld das klare Ziel zu gewinnen. – Foto: Alfred Mehles

Für Salmrohrs Trainer Rudi Thömmes geht es darum, dem erfolgreichen Auftakt nach der Winterpause in Zewen (6:1) den nächsten Dreier folgen zu lassen: „Unser Anspruch sollte sein, von der ersten Minute zu zeigen, wer Herr im Hause ist. Wir wollen attraktiven Offensivfußball auf den Platz bringen.“ Bis auf Ben Mombach (Knieverletzung) sind alle Spieler einsatzfähig. „Salmrohr ist generell eine hohe Hürde für uns. Das Hinspiel haben wir nur 1:2 verloren. Dabei haben wir gezeigt, wie wir sie ärgern können. Wir möchten auch am Samstag eklig sein, die Zweikämpfe annehmen und unsere Umschaltmomente nutzen“, sieht sich SG-Spielertrainer Marco Michels trotz der Außenseiterrolle nicht chancenlos. Leon Bauer (Schambeinentzündung) und Tim Blech (krankheitsbedingt) müssen passen.

Gegen seinen früheren Verein möchte Tarforsts Coach Patrick Zöllner nichts anbrennen lassen: „Trotz der Favoritenstellung müssen wir uns alles in jedem Spiel neu erarbeiten. Zewen wird top motiviert sein und auf seine Umschaltmomente lauern. Benedikt Resch (Wadenproblem) und Leo Reh (erkrankt) kehren ins Team des souveränen Tabellenführers zurück. „Für uns wird es nicht einfacher, wenn du nach Salmrohr mit Tarforst auf einen ähnlich starken Gegner triffst. Wir wollen kompakt sein, mehr Leidenschaft zeigen und vielleicht für eine Überraschung sorgen“, fordert Zewens Trainer Stefan Castello Präsenz auf allen Ebenen. Simon Blasius (Mittelfußbruch) und Dennis Thon (Sprunggelenkprobleme) fallen aus. Tim Höfer (Zehenverletzung) ist eventuell wieder an Bord.

SG Franzenheim – SV Tawern (Samstag, 18.15 Uhr, Rasenplatz Schöndorf)

„Tawern hat einen super Lauf, wir sind auch aufgrund unserer Tabellensituation der Underdog. Das Hinspiel hatten wir 2:1 gewonnen, jedoch von der Schnelligkeit eines Kevin Greilich (weiterhin verletzt, d. Red.) gelebt. Wollen wir punkten, müssen wir in den entscheidenden Situationen gedanklich schneller und entschlossener sein“, sagt SG-Trainer Thomas Werhan. Die Schwarz-Weißen aus Tawern haben sieben der vergangenen acht ungeschlagenen Partien gewonnen. Die Serie auszubauen, sich aber nicht auskontern zu lassen, ist das Credo von SVT-Coach Benny Leis. „Wir benötigen Tempo und Ideen, um die Franzenheimer Abwehr auszuhebeln.“ Kai Peters (Gelb-Rot-Sperre) und Pascal Hurth (anhaltende Leistenprobleme) sind außen vor.

TuS Mosella Schweich – SV Sirzenich (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasen am Winzerkeller Schweich)

Im Spitzenspiel peilt die Mosella den vierten Sieg in Folge an, während Sirzenich mit dem mageren 1:1 gegen Niederemmel zuletzt einen kleinen Rückschlag erlitt. „Sirzenich ist unmittelbarer Konkurrent im Kampf um Platz zwei und ein hochklassiger Gegner. Mit einem weiteren Sieg haben wir die Möglichkeit, sie zu distanzieren. Wir müssen den kompakten Abwehrriegel knacken“, möchte TuS-Trainer Thomas Schleimer auch zu Hause einen Dreier landen. Sebastian Palms ist wegen eines Muskelbündelrisses in der Leiste außen vor, Daniel Kurz nach überstandener Krankheit wieder eine Option, Adrian Ossen nach Urlaubsrückkehr fraglich. „Schweich agiert zweikampfstark und spielfreudig. Ich erwarte ein hitziges Duell, in dem wir kühlen Kopf bewahren und uns auf unseren Fußball konzentrieren müssen“, erwartet SVS-Trainer Tillmann Schweitzer eine schwierige Aufgabe. Bastian Neises (Fußprellung im Sprunggelenk) ist ungewiss, eventuell kehrt Jannik Boost aus Verletzung zurück.

SV Niederemmel – SV Lüxem (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasen Piesport)

Seit acht Partien wartet Aufsteiger Niederemmel auf einen Sieg. „Lüxem kommt mit Rückenwind. Um die prekäre Situation zu entschärfen, müssen wir mal wieder dreifach punkten“, fordert SVN-Coach Sascha Kohr den vierten Saisonsieg. Maxi Schäfer (Mittelfußprellung), die urlaubenden Julius Grüner und Mark Sonnek sowie Thomas Dienhart (Arbeit) sind außen vor. Aus dem Urlaub sind Felix Leyendecker und Luca Hermandung zurück, Dustin Geisler nach Krankheit wieder genesen. „Das Hinspiel ging torlos aus. Wir wissen deshalb, wie schwer es gegen Niederemmel wird“, weiß Lüxems Trainer Nico Hubo um jede Menge Brisanz im Derby. Verletzungsbedingt passen müssen weiter Nick Stülb, Fynn Streit, Finn Bauer und Janos Justen. Tilmann Meeth ist gesperrt. Nach grippalen Infekten stehen Max Mertes und Henrik Sausen wieder bereit.

SV Schleid – SG Geisfeld (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Schleid)

Im Kellerduell des Vorletzten gegen das Schlusslicht aus dem Hochwald zählt für die weiter auf den Ligaverbleib hoffenden Schleider nur ein Sieg. „Es geht darum, um jeden Preis drei Punkte in Schleid zu lassen. Da braucht es defensive Stabilität, mehr Spielanteile, kreative Lösungen sowie einiges an Geduld“, sagt Schleids Trainer Taner Weins. Luca Eichner, Nils Scholtes, Tim Hartmann, Gianluca Bohr (alle verletzt) und Weins selbst sind kein Thema. Boris Niesen ist im Kurzurlaub. „Knüpfen wir an die gute Leistung zuletzt gegen Ruwertal (0:1) an, bin ich mir sicher, dass wir Punkte holen. Im Hinspiel (0:6) haben wir uns doof angestellt und sind ins offene Messer gelaufen“, setzt SG-Coach Björn Probst auf eine gute Restverteidigung. Aus Verletzungen und Krankheit kommen Luiz und Max Cronauer, Constantin Philipps und Torwart Justin Derigs zurück. Pascal Eli und Moritz Michels fallen weiterhin verletzungsbedingt aus.

SG Ellscheid – SG Ruwertal/Gutweiler (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Strohn)

„Nach der hohen 0:4-Hinspielniederlage haben wir zu Hause noch etwas gutzumachen. Durch den Sieg von Lüxem und Mehring sind wir mit Blick nach unten etwas mehr unter Druck geraten. Unseren Spielstil durchzubekommen, ist essenziell für einen Sieg“, erwartet Ellscheids Spielertrainer Markus Boos eine knifflige Aufgabe. Anton Minninger (Kreuzbandriss), Jannick Land und Yannick Becker (private Gründe) stehen nicht zur Verfügung. Benedikt Kaufmann und Bennet Stölben sind aus dem Urlaub zurück. „Ellscheid ist eine sehr kampfstarke Mannschaft, die körperlich robusten Fußball spielt, aber auch spielerisch talentiert ist. Wir bereiten uns intensiv auf das Match vor und möchten mit viel Selbstbewusstsein agieren“, geht Ruwertals Bastian Jung mit gehörigem Respekt in die Partie. Die zuvor noch angeschlagenen Mathis Homburg und Marc Picko sind wieder an Bord.

SV Mehring – SG Saartal-Irsch (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Mehringer Lay)

„Im Hinspiel haben wir 3:1 geführt, aber doch noch 3:9 verloren, weil wir fahrlässig verteidigt haben. Doch wir möchten den Schwung vom Wiesbaum-Spiel mitnehmen (4:2) und es Irsch so schwer wie möglich machen“, lässt Mehrings Spielertrainer Simon Monzel durchblicken. Dennis Linster ist wieder eine Option (nach Oberschenkel/Sprunggelenkverletzung), Andy Strauch ist nach berufsbedingter Abwesenheit zurück. „Wenn wir so temporeich wie gegen Schweich (0:1) agieren, haben wir gute Chancen, drei Punkte zu ziehen, gleichwohl Mehring auf seinem Kunstrasen im Vorteil ist“, fordert Saartal-Sportchef Philip Kramp die volle Konzentration. Max Jakobs, Nico Ockfen, Julian Thielen, Linus Biringer (alle verletzt), Felix Guckeisen (beruflich) und Tobias Baier (krank) fallen aus. Elias Rüttjes ist fraglich (angeschlagen).

Bezirksliga Mitte

TuS Mayen – TuS Ahbach (Sa., 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz Nettetal, Mayen)

Beim Tabellenzweiten erwartet den TuS Ahbach „Schwerstarbeit. Mayen ist eine spielstarke und abgezockte Mannschaft, die defensiv sehr wenig zulässt und routiniert agiert“, weiß Ahbachs Coach Roger Stoffels. Um zumindest einen Teilerfolg zu landen, müssen „wir als Einheit auftreten, Mayen wenig Raum lassen, um sich zu entfalten, aber auch selbst Akzente setzen“. Noah Hertel ist studienbedingt außen vor. Daniel Clausen (Wade) und Felix Ewertz (Muskelschmerzen) sind fraglich.