Schleid gegen Franzenheim: Ein „Endspiel“ am 23. Spieltag

Wir müssen kompakt stehen, die Zweikämpfe und zweiten Bälle gewinnen und im letzten Drittel korrekte Entscheidungen treffen“, fordert SV-Spielertrainer Taner Weins. – Foto: Alfred Mehles

Salmrohr empfängt mit Tawern den punktgleichen Tabellennachbarn (je 41 Zähler) und möchte auf die jüngste 1:2-Pleite in Lüxem eine starke Reaktion zeigen. „Es wird ein Charaktertest, den wir mit mehr Mut, mehr Verantwortung und mehr Mentalität bestehen wollen. Es geht darum, endlich den Schlendrian aus den Köpfen zu kriegen, in jeder Aktion bei sich zu sein und alles in den Erfolg zu investieren“, appelliert Rudi Thömmes an die Einstellung aller Akteure. Marvin Munzel fehlt mit einem Faserriss, Luca Meyer ist nach einer Platzwunde am Kopf wieder einsatzfähig, Ben Mombach aber noch keine Option (Aufbautraining). „Wir sind in Salmrohr trotz Punktgleichheit der Underdog. Wir wollen Salmrohr nerven, stressen und vor viele Aufgaben stellen“, fordert Tawerns Coach Benny Leis einen couragierten Auftritt. Pascal Güth (Muskelfaserriss) ist außen vor. Nach privaten Terminen sind Tobias Düpré, Johannes Weber und Kevin Huber wieder zurück. Leo Simons und Nils Stockemer sind wegen grippaler Infekte fraglich.

Der Tabellenzweite empfängt das Schlusslicht unter klaren Vorzeichen. „Wir möchten über eine tadellose Einstellung, aber auch über unsere Qualität der Favoritenrolle gerecht werden und die nächsten drei Punkte holen“, betont Mosella-Trainer Thomas Schleimer. Valentin Frick ist urlaubsbedingt außen vor. „Wir sind glasklarer Außenseiter. Um ein respektables Ergebnis zu erzielen, müssen wir mit 100 Prozent Einsatz agieren“, möchte Geisfelds Trainer Björn Probst eine Reaktion auf das 0:4 gegen Niederemmel sehen. David Treinen und Robin Moser fehlen gesperrt, Maurice Speicher (Urlaub) und Ali Ataie (Autounfall) müssen ebenfalls passen.

FSV Trier-Tarforst – SV Lüxem (Samstag, 16.30 Uhr, Rasenplatz Trier-Tarforst)

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen Gegner, der bissig und giftig in den Zweikämpfen agierte. Wir hatten mehr Spielanteile, Sirzenich hat aber gut verteidigt. Sie haben sich auch im Rückspiel den Punkt verdient“, sah FSV-Trainer Patrick Zöllner am Mittwoch ein phasenweise zerfahrenes und umkämpftes Spitzenspiel beim SV Sirzenich (1:1). „Lüxem ist gut in das Jahr gestartet und hat zuletzt Salmrohr besiegt. Wir wollen unser Spiel dominant gestalten und drei Punkte einfahren“, sagt Zöllner. Nach überstandener Krankheit ist Felix Stüber und nach privater Abwesenheit Lewin Raithel wieder da. Benjamin Arnold ist fraglich (muskuläre Probleme). „Mit dem Dreier gegen Salmrohr im Rücken wollen wir auch in Tarforst einen mutigen und selbstbewussten Auftritt hinlegen“, freut sich Lüxems Trainer Nico Hubo auf das Spiel beim designierten Rheinlandliga-Aufsteiger. Fynn Streit, Janos Justen (nach Verletzungen) und Tilmann Meeth (nach Rotsperre) kehren in den Kader zurück.

SV Mehring – SG Ruwertal (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz auf der Lay Mehring)

Soll die Abstiegsgefahr nicht weiter anwachsen, ist ein Mehringer Sieg gegen den Rangsechsten Pflicht. Spielertrainer Simon Monzel warnt: „Ruwertal hat in diesem Jahr noch kein Spiel verloren und ist richtig gut drauf. Wir sind Außenseiter, möchten zu Hause dennoch Zählbares mitnehmen.“ Monzel selbst fehlt rotgesperrt. „Mehring ist ein unbequemer und in Umschaltmomenten schnell nach vorne spielender Gegner. Wir aber möchten unsere kleine Serie fortsetzen“, erwartet Ruwertals Coach Bastian Jung jede Menge Gegenwehr. Andreas Steffen (Fuß), Jonas Jung (Urlaub), Marc Picko und Mathis Homburg (beide verletzt) sind kein Thema. Jeremy Kaiser kehrt aus einer Gelb-Rot-Sperre zurück.

SV Niederemmel – SG Ellscheid (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasen Piesport)

Ohne zehn Stammspieler geht Niederemmel das Kräftemessen mit dem Tabellenneunten aus der Vulkaneifel an. „Vor der Partie würde ich deswegen ein Unentschieden direkt unterschreiben“, gibt SV-Trainer Sascha Kohr zu. Felix Leyendecker und Mario Görgen fehlen urlaubsbedingt, Christoph Beyer, Tom Meyer, Maxi Schäfer und Dominik Ludwig wegen Verletzungen, Manuel Leitzgen, Marcel Koster und Jacob Grüner sind gesperrt. „Im Hinspiel mussten wir nach einem 0:2-Rückstand hart arbeiten, ehe wir den Spieß noch umdrehen konnten. Mit einem zweiten Sieg gegen Niederemmel könnten wir ein entscheidendes Polster auf die Abstiegszone legen“, weiß Ellscheids Spielertrainer Markus Boos. Paul Minninger, Tom Hoff (beide Urlaub) sowie Tom Hallebach (Schlag auf den Fuß) sind außen vor. Nach privaten Abwesenheiten kehren Emilio Schüller und Bennet Stölben zurück.

SV Schleid – SG Franzenheim (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Schleid)

Um sich aus ihrer prekären Lage zu befreien, brauchen beide Teams einen Sieg. „Wir müssen kompakt stehen, die Zweikämpfe und zweiten Bälle gewinnen und im letzten Drittel korrekte Entscheidungen treffen“, fordert SV-Spielertrainer Taner Weins den vollen Erfolg. Die Verletztenliste ist mit Aaron Matondo (dritter Kreuzbandriss), Jayden Klein, Luca Eichner, Tim Hartmann (alle Knieprobleme), Boris Niesen, Fabian Mertes (beide Oberschenkelzerrungen) sowie mit dem rotgesperrten Arthur Hartwick ellenlang. „Jeder kann die Tabelle lesen. Die Partie trägt Endspielcharakter“, ist sich SG-Trainer Thomas Werhan um die Bedeutung der Partie bewusst. SG-Spielertrainer Michael Hassani muss wegen eines Arbeitsunfalls wochenlang passen.

SG Wiesbaum – SG Saartal Irsch (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Berndorf)

„Wenn wir kompakt stehen und schnell umschalten, können wir auch das zweite Spiel gegen Schoden für uns entscheiden“, erinnert Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels an den 5:1-Erfolg im Saartal. Lukas Duvivier muss eine Gelb-Rot-Sperre absitzen, Christian Eich fehlt aufgrund einer Zerrung. Aaron Heck steht wieder im Kader (war privat verhindert). „Wir brennen auf die Revanche vom Hinspiel“, fordert Saartal-Sportchef Philip Kramp die volle Konzentration. Nach einer überstandenen Erkältung ist Fabian Müller wieder an Bord.

SG Zewen – SV Sirzenich (Samstag, 17.30 Uhr, Kunstrasenplatz Trier-Zewen)

Für die auf Abstiegsplatz 13 notierte SG Zewen geht es im Derby darum, die acht Spiele währende Sieglos-Serie zu beenden. „Wir benötigen Kampf, Willen und ein Plus an defensiver Stabilität“, weiß SG-Trainer Stefan Castello um die Schwere der Aufgabe. Philipp Kartz, Kevin Noll, Lukas Görgen, Erik May (alle im Osterurlaub) sowie Simon Blasius (verletzt) müssen passen. Die zuvor krankheitsbedingt ausgefallenen Tim Höfer, Dennis Gasteier und Leon Kizilyil sind wieder an Bord. Nach dem „leistungsgerechten und verdienten 1:1 gegen starke Tarforster“ (O-Ton Tillmann Schweitzer) geht es für den SV Sirzenich darum, mit der „gleichen Mentalität aufzutreten. Es wird ein komplett anderes Spiel“. Tim Laudwein (Urlaub) sowie Robin Esser und Ben Schneider (beide verletzt) sind außen vor. Tim Richartz, Luca Clemens und Moritz Stemper stoßen nach Blessuren wieder dazu.

Bezirksliga Mitte

TuS Ahbach – FC Urbar (Samstag, 19.45 Uhr, Kunstrasenplatz Leudersdorf)

Nach dem 0:5 im Hinspiel hat der TuS Ahbach gegen das Schlusslicht noch eine dicke Rechnung offen. „Ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft eine ähnlich starke Leistung abrufen kann wie zuletzt beim 5:0 gegen Westum. Mit entsprechender Mentalität und Überzeugung von Beginn an sind wir in der Lage, mit einem Dreier dem Klassenerhalt ein großes Stück näher zu kommen“, hat Ahbachs Trainer Roger Stoffels die Sinne geschärft. Luka Cläsgens droht nach andauernden muskulären Problemen auszufallen.