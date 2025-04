Schleid empfängt Schlusslicht: „Druck liegt bei uns“

Sollen die Laufelder Hoffnungen auf den Ligaverbleib nach vier Niederlagen in Serie am Leben bleiben, ist man jetzt zum Siegen verdammt. „Ausreden gibt es jetzt keine mehr. Wir müssen Gras fressen und alles dafür tun, die drei Punkte in Pantenburg zu lassen“, weiß SG-Trainer Oleg Tintor um die Bedeutung der Partie. Nikolas Horrell fehlt gelbrotsperrt. Dominik Schmitz (war verletzt) und Jonas Salzburger (zuletzt erkältet) sind wieder an Bord. „Wir erwarten eine Laufelder Mannschaft, die mit Engagement und allen Mitteln, die sie hat, um den Klassenverbleib fighten und alles investieren wird. Es wird eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten nötig sein“, meint Ahbachs Coach Roger Stoffels und hofft auf eine Fortsetzung der vier Partien währenden Siegesserie. Philipp Etteldorf (Kreuzbandriss) und Michael Schüler (berufsbedingt) sind außen vor, Patrick Phlepsen und Leon Nahrings (Sperre) kehren in den Kader zurück.

SV Sirzenich – SV Tawern (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Sirzenich)

Gegen den amtierenden Vizemeister will der SVS seine ansteigende Formkurve bestätigen und kann mit einem Sieg auf Rang elf vorrücken. „Wir müssen mutig in die Zweikämpfe gehen, die Umschaltaktionen sauber zu Ende spielen und wieder an unsere Grenzen gehen“, fordert Sirzenichs Trainer Tillmann. Mit Kilian Düpré (Leiste), Yannic Theile (Wadenbeinbruch), Tobias Geib (Pfeiffersches Drüsenfieber), Jannik Boost (Bänderriss), Nico Geib (Außenbandriss), Robin Esser (Schambeinentzündung), Kevin Walter (Adduktoren), Kevin Endres (Knie) und Bastian Neises (Innenbandriss) fallen neun Akteure definitiv aus. „Wir dürfen Sirzenich nicht ins Spiel kommen lassen und müssen unsere Stärken in der Offensive wieder finden“, fordert Tawerns Trainer Steve Birtz Kampf- und Einsatzwillen. Pascal Kirch (verletzt) und Nick Berchem (Muskelfaserriss) müssen passen.

SG Utscheid/Mettendorf – SG Dhrontal-Weiperath (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Sinspelt)

Der Rang-13. aus der Eifel baut gegen die um einen Platz und einen Punkt schlechter platzierte SG Dhrontal (22) auf Teamspirit und Kommunikation. „Wenn wir mit der gleichen Mentalität und dem gleichen Engagement wie zuletzt beim 1:1 in Tawern zu Werke gehen, sollten wir gegen Dhrontal gewinnen können“, sagt Utscheids Trainer Rainer Müller. Tim Gillens Einsatz (Zerrung) ist fraglich. Die seit sieben Partien auf einen Sieg wartenden Hunsrücker stehen mit dem Rücken zur Wand. Trainer Marc Lemmermeyer setzt auf die einschlägigen Tugenden: „In der heißen Saisonphase, die jetzt beginnt, brauchen wir Einstellung, Mentalität, Energie und dringend einen Dreier.“ Niko Schemer fällt aufgrund einer Oberschenkelzerrung aus.

SV Lüxem – SG Daleiden (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Lüxem)

Nach zehn Punkten aus den jüngsten fünf Partien gibt sich Lüxems Coach Patrick Schmidt zuversichtlich: „Auch, wenn Daleiden eine klasse Mannschaft hat, wollen wir die Partie gewinnen. Wir wollen eklig sein, im Ballbesitz Ruhe ausstrahlen und über die Außenpositionen gefährlich sein.“ Leon Gilz und Alex Mittler (zuletzt beruflich unabkömmlich) sind zurück, Gaith Aswads Mitwirken ist aufgrund einer Zerrung im Oberschenkel fraglich. „Lüxem zähle ich zu den sechs formstärksten Teams. Wir erwarten einen energischen und an seine Leistungsgrenze gehenden Gegner. Wollen wir im Titelzweikampf mit Eintracht Trier II weiter bestehen, müssen wir dreifach punkten“, duldet SG-Spielertrainer Joschka Trenz keine Nachlässigkeiten. Neben Spielertrainerkollege Florian Moos (leichte Kopfverletzung nach dem Zusammenprall im jüngsten Auswärtsspiel bei der SG Igel-Liersberg) fällt Florian Arens (Knorpelschaden im Knie) längere Zeit aus. Tom Biewald ist nach überstandener Mandelentzündung zurück.

SG Ruwertal – SG Igel-Liersberg (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Kasel)

„Für uns geht es darum, den dritten Sieg in Folge zu landen und möglichst wieder die Null zu halten. Doch wir wollen wieder mehr fußballerische Akzente setzen“, fordert Ruwertals Coach Jens Hoffmann Zweikampfverhalten, Robustheit und Spielkultur von seinen Spielern ein. Christopher Pieper fehlt wegen einer Verletzung am Knie (MRT steht noch aus), Lukas Hofmanns Einsatz ist fraglich (Pferdekuss). „Wenn wir kompakt in den Linien arbeiten, die Räume eng machen und selbst Nadelstiche setzen, können wir in Kasel punkten. Gegen eine robust agierende Ruwertaler Mannschaft müssen wir aber 90 Minuten dagegenhalten“, hat Igels Coach Dominik Wintersig die Sinne geschärft. Markus Nilles steht nach seiner Urlaubsrückkehr wieder bereit.

SV Schleid – SV Zeltingen-Rachtig (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Schleid)

„Wollen wir nicht die erste Mannschaft sein, die gegen Zeltingen Punkte lässt, sollten wir die Partie seriös und konzentriert angehen. Der Druck liegt bei uns, doch wir müssen auch geduldig sein“, fordert Schleids Spielertrainer Taner Weins Einstellung, Kampf und Zielstrebigkeit. Sebastian Ting (Oberschenkelzerrung) fällt aus. „Wir wollen vor allem spielerisch wieder in die Spur finden und die taktischen Vorgaben besser umsetzen – und das über die kompletten 90 Minuten“, erwartet SVZR-Trainer Marius Herrmann Disziplin und Konzentration. Luca Rees (Muskelfaserriss) und Felix Kappes (Gelb-Rotsperre) müssen passen.

SG Ellscheid – Eintracht Trier II (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasen Strohn)

Auf dem Weg zur angestrebten 40-Punkt-Marke wollen die Alfbachtaler (36 Zähler auf dem Konto) gegen den Spitzenreiter den nächsten Schritt machen. „Die Jungs haben richtig Bock auf diese Partie und gehen voller Selbstvertrauen und Vorfreude da rein. Wir sind gut drauf. Das wollen wir auch gegen die Eintracht zeigen und sie vor Probleme stellen“, so Ellscheids Spielertrainer Markus Boos. Er erwartet eine fußballerisch auf hohem Niveau stehende Partie. Sein Einsatz ist fraglich (Rückenprobleme). „Wir fahren mit Rückenwind nach Strohn. Wollen wir die Tabellenführung verteidigen und Ellscheid neutralisieren, müssen wir auch dort wieder an unsere Leistungsgrenze gehen“, weiß SVE-Trainer Kevin Schmitt um eine schwierige Aufgabe. Ob Chris Filipe (Fußblessur) mitwirken kann, ist fraglich, Taha Bayraktar kehrt zurück.