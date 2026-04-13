Schlehdorf siegt im Spitzenspiel – Garmisch II gewinnt klar

Nicht zu stoppen: Selvedin Mesanovic vom 1. FC II schenkt Krün drei Treffer ein. – Foto: Oliver Rabuser

Bis in die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit war das Duell eines auf Augenhöhe. So empfand es zumindest Gästekapitän Tim Schiebilski. Megas-Trainer Ioannis Hristoforidis sah sein Team leicht im Vorteil, sprach von mehr Ball- und Spielkontrolle. „Und wir hätten sogar in Führung gehen können.“ Doch Hassan Bakar verfehlte das verwaiste Grainauer Gehäuse. „Da war ich etwas zu weit aus meinem Tor, aber zum Glück ging der Versuch weit drüber“, schildert Keeper Schiebilski. Mit Wiederbeginn schwanden mehr und mehr die Kräfte bei den Gästen. Nutzte Grainau direkt zur Führung. Eine flach getretene Ecke flutschte durch den Strafraum, Stefan Bilz staubte am langen Pfosten ab. Schön herausgespielt war dann das 0:2 mit Tobias Wagner als Vollstrecker. Die beste Chance für den Anschlusstreffer wurde den Gastgebern gestohlen. „Ich muss zugeben, dass Megas einen klaren Elfmeter hätte bekommen müssen“, erzählte Schiebilski. Zugleich berichtet er aber auch, dass seine Vorderleute noch einige weitere Tore hätten nachlegen können.

Nach zuletzt zwei Spielabsagen ist jetzt auch der TSV Oberammergau ins Jahr 2026 gestartet. Vor dem Anpfiff ist Coach Hüseyin Pekhamarat ziemlich angespannt gewesen, hinterher war er erleichtert und sprach von einem hochverdienten Sieg über Penzbergs Reserve. „Eigentlich hätten wir schon viel früher für klare Verhältnisse sorgen müssen.“ Stattdessen gingen nach den drei ersten TSV-Chancen durch Florian Noll und zweimal Marvin Otto die Gastgeber in Führung. Ein weiter Schlag über Oberammergaus Abwehrkette auf Kerim Killi stellte den Spielverlauf auf den Kopf (25.). Doch die Gäste schüttelten sich kurz und kamen zehn Minuten später per 20-Meter-Schuss von Kapitän Stefan Drewing zum Ausgleich. Nur sechs Zeigerumdrehungen später nutzte Otto seine dritte Möglichkeit – 1:2. „Wir standen diesmal auch defensiv richtig gut“, bilanzierte Pekhamarat erfreut.

SV Eschenlohe – ESV Penzberg II 1:1 (1:1)

Nach 16 Minuten ist schon alles vorbei gewesen – im Grunde. Natürlich stellten Eschenlohe und Penzbergs Zweite anschließend nicht das Fußballspielen ein, aber auf der Anzeigetafel veränderte sich nichts mehr. Der Plan von SVE-Coach Florian Mayr, druckvoll zu beginnen und die Gäste im Aufbau zu Fehlern zu zwingen, ging prächtig auf: Hoher Ballgewinn und Philipp Mann stellte in Minute sechs auf 1:0. Den Gegentreffer, der nur zehn Minuten später fiel, blendete der Coach so gut aus, dass er die Entstehung nach Schlusspfiff schon wieder vergessen haben wollte. Was ihm aber nicht entfallen war, ist die Tabelle. Die besagt, dass die beiden schwächsten Offensiven der Liga aufeinandertrafen. „Und das sah man auch“, gestand Mayr. „Einen 25-Tore-Knipser hatten wir noch nie.“

FC Mittenwald – FC K. Schlehdorf 2:4 (0:2)

In Spitzenspielen ist sie oftmals der entscheidende Faktor: die Effizienz. Deshalb entschied auch der FCKS das Top-Duell mit dem FCM für sich – und mit etwas Glück. Gleich beim 0:1 fiel der Ball glücklich vor die Füße von Niclas Jung. Sehenswert war dann der Abschluss von Mittenwalds Korbinian Kick, per Außenrist in den Winkel – aber ins falsche Tor. „Wirklich schöner Treffer“, kommentierte FCKS-Coach Andreas Matthäus schmunzelnd. Beim 0:3 zeigte dann Radoslaw Stempel seine Klasse und FCM-Spieler Josef Gerstmeier verstand die Welt nicht mehr: „Die waren gut, aber das war auch sauunglücklich für uns.“ Gerstmeier sah sich und sein Team auf Augenhöhe, zugleich aber vom Pech verfolgt. Der FCM schoss aus drei Metern über das Tor, bestaunte eine starke Parade von FCKS-Keeper Florian Kammerlochner, scheiterte am Pfosten und köpfte den eigenen Mann auf der gegnerischen Linie an. So durfte Matthäus bilanzieren: „Es gehört auch mal dazu, dreckig zu gewinnen.“

1. FC Garmisch-Partenk. II – SV Krün 5:2 (2:2)

Es kommt bisweilen vor, bleibt aber ein Kuriosum: Die Rede ist von der Zufriedenheit beider Trainer nach einem Spiel mit klarem Ausgang. Doch selbst Matthias Schmidt konnte der 2:5-Niederlage bei der Reserve des 1. FC einiges Positives abgewinnen. Krüns Coach sah vor der Pause „unsere beste Halbzeit der gesamten Saison“. In dieser Phase drehten Tobias Hartl und Hubert Holzer mit einem Doppelschlag die Partie, nachdem zunächst Selvedin Mesanovic den 1. FC in Führung geschossen hatte. Doch blieb in der Folgezeit der 30-Jährige im Fokus. Mit zwei weiteren Torerfolgen erreichte Mesanovic die starke Marke von 25 Saisontoren. Den Gästen blieb nur das Nachsehen. „Uns ist auch der Dampf ausgegangen“, bilanzierte Schmidt. Dass seine Elf vier Fehler im Aufbau produzierte und der Gastgeber die Angebote allesamt angenommen habe, müsse man so akzeptieren. „Wir können viel Gutes mitnehmen.“ Der 1. FC freilich auch. In Abwesenheit des privat verhinderten Evanglos Chatzis wurde die Tabellenführung verteidigt.