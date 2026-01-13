Sieger 2025: FC Bayern München U12 – Foto: Sf Schledehausen

Schledehauser U12-Cup wieder prominent besetzt

Die mittlerweile 17. Auflage des Schledehauser U12-Cups (in den letzten Jahren unter dem Namen VGH-Cup bekannt) verspricht wieder spannende Spiele zwischen zahlreichen U12 Mannschaften der Profiteams. Den Norden vertreten dabei der Hamburger SV, Werder Bremen, Hannover 96, VfL Wolfsburg und der Ortsnachbar VfL Osnabrück. Der Westen wird durch Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Köln repräsentiert. Aus der Hauptstadt ist Hertha BSC dabei und aus der Landesmitte Deutschlands die Eintracht aus Frankfurt. Den weitesten Weg haben die Kids vom FC Bayern aus München wieder vor sich. Komplettiert wird das Feld von einem lokalen Team, das sich am Freitag, 16.1.26 ab 16.30 (Finale ab ca. 21.00 Uhr) beim Qualifikationsturnier durchsetzen muss.

Szene aus dem Endspiel 2025 – Foto: Sf Schledehausen

Natürlich nimmt auch der Nachwuchs unserer Sportfreunde am Hauptturnier (Samstag, 17.1.26 ab 10 Uhr, Finale ca. 18.15 Uhr) in der Waldsporthalle Schledehausen teil. Für unsere kleinen Kicker ist das sicher wieder ein einmaliges Erlebnis, gegen mögliche zukünftige Profis spielen zu dürfen. Vielleicht ist auch dieses Jahr wieder der eine oder andere zukünftige Nationalspieler oder Profi auf dem Hallenparkett zu sehen. Ehemalige Spieler in Schledehausen die jetzt den Sprung zu den Profis geschafft haben sind u.a. Kenan Yildiz, Alexander Pavlovic, Jonas Urbig, Florian Wirtz, Nick Woltemade oder auch Jungprofis wie Wisdom Mike, David Daiber oder Wael Mohya.

Die Gastgeber freuen sich wieder auf tolle Spiele – Foto: Sf Schledehausen