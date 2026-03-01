"Schlechteste Saisonleistung", VfB Homberg verliert gegen SV Sonsbeck

Oberliga: Auch im vierten Liga-Duell dieses Jahres gelang dem VfB Homberg kein Dreier. Im Aufeinandertreffen mit dem SV Sonsbeck musste sich das Team von Übungsleiter Stefan Janßen mit 1:2 geschlagen geben. Nur noch zwei Punkte trennen sein Team somit von einem direkten Abstiegsplatz. Der sportliche Leiter Frank Hildebrandt äußerte sich zur Niederlage.
Klaus Keisers brachte die Gäste früh in Führung (10.), ehe Marco De Stefano auf 2:0 für den SV Stellte (34.). Trotz einer schwachen Leistung kam der VfB noch einmal zurück ins Spiel. Emir Demiri verwandelte in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschluss. Schlussendlich konnte Homberg allerdings keinen Punkt mitnehmen.
Auf die Frage, wie er die Leistung seiner Mannschaft bewertet, antwortete Hildebrandt: "Schlecht!" Der Verantwortliche des VfB führte daraufhin noch aus: "Ich würde sagen, dass es eine geschlossene schlechte Leistung der Mannschaft war. Wir haben überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden. Von der ersten Minute an war da der Wurm drin - pomadig gespielt, haben den Gegner zum Tore schießen eingeladen. Haben in 90 Minuten nie wirklich das abrufen können, wozu wir in der Lage sind."
Nach zwei Remis und einer Pleite in der Rückrunde wollte der VfB sich mit einem Erfolg gegen den Abstiegskandidaten aus Sonsbeck aus dem Negativstrudel befreien. Doch durch einen schwachen Auftritt konnte Homberg wieder keinen Sieg einfahren. Auch nach dem 1:2-Anschluss von Demiri konnten die Hausherren, trotz aller Bemühungen, nicht ihr Spiel aufziehen. "Wir haben einfach einen gebrauchten Tag gehabt und man muss auch akzeptieren, dass der Gegner an dem Tag einfach besser war", fasste Hildebrandt zusammen. Er fügte noch hinzu: "Ich kann mir das auch gar nicht so erklären, weil das war die schlechteste Saisonleistung, die ich gesehen habe - und das zu einem Zeitpunkt, der sicherlich sehr ungünstig ist."
Im Tabellenkeller der Oberliga bleibt es durch den Erfolg des SV Sonsbeck in Homberg weiterhin eng - nur zwei Punkte trennen Platz zehn von einem direkten Abstiegskampf. Auch für die Homberger wird es allmähliche eng mit Blick auf die Tabelle.
Mit zwei Remis und zwei Pleiten steht die Mannschaft von Trainer Janßen auf dem 17. Platz der Rückrundentabelle. Auf die Frage, was das Team nun braucht, um den Bock umstoßen zu können, erwiderte Hildebrandt: "Einen Sieg. Manchmal ist das so einfach im Fußball. Wir haben uns das selber eingebrockt durch die schlechten Ergebnisse und die schlechte Leistung heute." Die sportliche Lage ist dem Verantwortlichen dabei durchaus bewusst. "Wir stehen mitten im Abstiegskampf und da müssen wir jetzt auch kämpfen. Die Grundtugenden, die im Fußball wichtig sind, müssen herhalten", äußerte der 58-Jährige.
Homberg verpasste es in den vergangenen Spielen trotz ordentlicher Leistungen einen befreienden Dreier zu holen. "Wir haben uns in der Rückrunde bisher unter Wert verkauft und nie die Punkte geholt, die wir hätten haben müssen. Man muss aber jetzt nichts mehr schön reden - wir müssen gucken, dass wir da rauskommen", sagte der 58-Jährige.
Am kommenden Spieltag trifft seine Truppe auf den SV Biemenhorst, der aktuell am Tabellenende steht. "Alles andere als ein Sieg wäre für uns nicht gut", erklärte der sportliche Leiter mit Blick auf das kommende Duell. Ob sein Team den Negativtrend beim Tabellenschlusslicht beenden kann, bleibt abzuwarten.