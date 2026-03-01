"Schlechteste Saisonleistung", VfB Homberg verliert gegen SV Sonsbeck Oberliga: Der VfB Homberg blieb auch im vierten Liga-Spiel dieses Jahres ohne einen Sieg. Im Duell mit dem SV Sonsbeck musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Janßen mit 1:2 geschlagen geben. Nur noch zwei Punkte trennen die Homberger somit von einem direkten Abstiegsplatz. von Tristan Benten · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Der VfB Homberg verliert auch gegen den SV Sonsbeck – Foto: Arno Wirths

Oberliga: Auch im vierten Liga-Duell dieses Jahres gelang dem VfB Homberg kein Dreier. Im Aufeinandertreffen mit dem SV Sonsbeck musste sich das Team von Übungsleiter Stefan Janßen mit 1:2 geschlagen geben. Nur noch zwei Punkte trennen sein Team somit von einem direkten Abstiegsplatz. Der sportliche Leiter Frank Hildebrandt äußerte sich zur Niederlage.

Klaus Keisers brachte die Gäste früh in Führung (10.), ehe Marco De Stefano auf 2:0 für den SV Stellte (34.). Trotz einer schwachen Leistung kam der VfB noch einmal zurück ins Spiel. Emir Demiri verwandelte in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschluss. Schlussendlich konnte Homberg allerdings keinen Punkt mitnehmen.

Schwache Leistung des VfB Auf die Frage, wie er die Leistung seiner Mannschaft bewertet, antwortete Hildebrandt: "Schlecht!" Der Verantwortliche des VfB führte daraufhin noch aus: "Ich würde sagen, dass es eine geschlossene schlechte Leistung der Mannschaft war. Wir haben überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden. Von der ersten Minute an war da der Wurm drin - pomadig gespielt, haben den Gegner zum Tore schießen eingeladen. Haben in 90 Minuten nie wirklich das abrufen können, wozu wir in der Lage sind." Nach zwei Remis und einer Pleite in der Rückrunde wollte der VfB sich mit einem Erfolg gegen den Abstiegskandidaten aus Sonsbeck aus dem Negativstrudel befreien. Doch durch einen schwachen Auftritt konnte Homberg wieder keinen Sieg einfahren. Auch nach dem 1:2-Anschluss von Demiri konnten die Hausherren, trotz aller Bemühungen, nicht ihr Spiel aufziehen. "Wir haben einfach einen gebrauchten Tag gehabt und man muss auch akzeptieren, dass der Gegner an dem Tag einfach besser war", fasste Hildebrandt zusammen. Er fügte noch hinzu: "Ich kann mir das auch gar nicht so erklären, weil das war die schlechteste Saisonleistung, die ich gesehen habe - und das zu einem Zeitpunkt, der sicherlich sehr ungünstig ist."