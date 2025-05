"Schlechteste Saisonleistung" – Mühlenfeld verliert 0:4

Die Gäste auf Platz zehn, einen hinter Mühlenfeld, gewannen in der Vorwoche, nachdem man vier Niederlagen in Serie hinnehmen musste. Mühlenfeld hingegen ging mit zwei Siegen in Serie in die Partie, doch von Rückenwind sah man wenig. Bereits nach 19 Minuten erzielte Marlon Pickert nach einem hohen Ballgewinn das 0:1, was bereits sein zehntes Saisontor war. Nach einen Einwurf, den Marvin Paßing mit dem Kopf verwertete, führten die Gäste mit 0:2. Das Tor des Angreifers fiel zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt in der 45. Minute.

Auch im zweiten Durchgang brachte Mühlenfeld nicht die PS auf dem Platz. "Uns fehlte irgendwie die Spannung, um ein Landesliga-Spiel zu bestreiten:" sah Mario Pohl, Trainer des Aufsteigers. So dauerte es nur neun Minuten im zweiten Durchgang, bis Marvin Paßing nach toller Einzelaktion sein zweites Tor am Tage nachlegte und die Partie damit entschied.

Sogar das vierte Tor fiel noch. In der 88. Minute war es Xhuliano Peqi, der zum 0:4 traf und das Ergebnis damit richtig deutlich machte. "Das war unsere schlechteste Saisonleistung und wir waren von Anfang an nicht im Geschehen. Glückwunsch an K/K. Mehr kann ich auch nicht sagen, weil wir uns eigentlich mehr vorgenommen haben." so Mario Pohl resümierend. Durch den Sieg kamen die Gäste bis auf zwei Punkte an Mühlenfeld heran und stehen in der Rückrundentabelle auf einem super vierten Platz.

Weiter geht es für Krähenwinkel/Kaltenweide am Sonntag gegen den TSV Barsinghausen, während Mühlenfeld zu Ramlingen-Ehlershausen muss.