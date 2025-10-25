„Schlechteste Saisonleistung“: Biebrich nur Remis beim Schlusslicht

Breidenbach. Der FV Biebrich 02 bleibt auch im dritten Spiel in Folge sieglos. Beim Schlusslicht FV Breidenbach kamen die "Blauen" nicht über ein 1:1 hinaus – und zeigten aus Sicht von Trainer Nazir Saridogan die „schlechteste Saisonleistung“ der laufenden Spielzeit.

Worte für die Darbietung seines Teams fand er kaum: „In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut, kriegen einen Elfmeter. In der zweiten Halbzeit ging das so weiter.“ Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Biebrichern dennoch der Führungstreffer: Aiman Tahiri verwandelte einen Strafstoß zum 1:0 aus Sicht der Gäste (45.).