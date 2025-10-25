 2025-10-15T11:43:40.576Z

Lange Gesichter bei Derrick Amoako (links) und Marko Waldraff (rechts) nach dem 1:1 in Breidenbach.
Lange Gesichter bei Derrick Amoako (links) und Marko Waldraff (rechts) nach dem 1:1 in Breidenbach. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

„Schlechteste Saisonleistung“: Biebrich nur Remis beim Schlusslicht

Nazir Saridogan fand nach Abpfiff kaum Worte für den Auftritt seines Teams beim 1:1 gegen den FV Breidenbach

Breidenbach. Der FV Biebrich 02 bleibt auch im dritten Spiel in Folge sieglos. Beim Schlusslicht FV Breidenbach kamen die "Blauen" nicht über ein 1:1 hinaus – und zeigten aus Sicht von Trainer Nazir Saridogan die „schlechteste Saisonleistung“ der laufenden Spielzeit.

Worte für die Darbietung seines Teams fand er kaum: „In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut, kriegen einen Elfmeter. In der zweiten Halbzeit ging das so weiter.“ Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Biebrichern dennoch der Führungstreffer: Aiman Tahiri verwandelte einen Strafstoß zum 1:0 aus Sicht der Gäste (45.).

Ein Tor, was auch nach der Pause nicht viel veränderte. Keine fünf Minuten nach Wiederanpfiff profitierten die Hausherren von einem Aufbaufehler, Nico Herrmann bestrafte diesen mit dem Ausgleich (50.). Im Vorfeld hatte Saridogan eine „Topleistung“ gefordert – stattdessen herrschte nach dem Schlusspfiff Ernüchterung. Besonders bitter: Mit einem Sieg hätte Biebrich den Anschluss an die oberen Ränge wahren können. Nach spielfreiem Wochenende geht es eine Woche drauf zum Vorletzten Germania Okriftel (Fr., 7. November, 20 Uhr).

Biebrich: Neumann, Waldraff, Oukouiss, Nürnberg, Siefert, Amoako, Pinger, Emmel, Tahiri (65. Zornhagen), Reith (55. Offermann), Puchalla (80. Tabira)

Tore: 0:1 Tahiri (45./FE); 1:1 Herrmann (50.)

Lauris OmmertAutor