"Schlechteste Leistung in meiner Trainertätigkeit in Neckarsulm"

Welch ein Gegensatz zur Vorwoche: Während das SUN-Team am vergangenen Spieltag noch mit spielerischem Glanz und entschlossenem Einsatz zu überzeugen wusste, zeigte die Leistung der Pichterich-Elf beim Heimspiel gegen den GSV Pleidelsheim in die diametral entgegengesetzte Richtung. Denn es war ein weitestgehend uninspirierter, behäbiger und harmloser Auftritt der Heimelf, die sich glücklich schätzen konnte, am Ende wenigstens noch ein Pünktchen ergattert zu haben.

Doch der Reihe nach: Vom Anpfiff weg des souverän leitenden Schiedsrichters Cihan Aksoy präsentierten sich die Gäste als die hungrigere, engagiertere und gefährlichere Mannschaft. Bereits in den ersten zehn Minuten gab es zwei vielversprechende Torabschlüsse für Pleidelsheim. Die hochkarätigste Chance der ersten Halbzeit konnte ironischerweise aber sogar die Elf von SUN-Trainer Pascal Marche verzeichnen. Am Ende eines durchaus gelungenen Spielzugs über die rechte Außenbahn war es Ermal Elshanaj, der in aussichtsreicher Position den Ball aus kurzer Distanz am linken Torpfosten vorbeischoss.

Den aufgrund der Chancenverhältnisse verdienten Führungstreffer markierten dann allerdings die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Was war geschehen? Ein von Robin Bender getretener Halbfeld-Freistoß wurde lang und immer länger und schließlich segelte der Ball vorbei an Freund und Feind zum 0:1 ins SUN-Gehäuse.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Sport- Union offensiv lange Zeit weitestgehend harmlos. Eigentlich sogar bis weit in Schlussphase hinein, in welcher Mattia Trianni seinem Team mit einem Schuss aus kurzer Distanz und dem daraus resultierenden 1:1 (86.) wenigstens einen winzigen Punkt rettete. Duplizität der Ereignisse: Vorausgegangen war dem Treffer genauso wie beim Führungstor der Gäste abermals ein seitlicher Freistoß, welcher per Kopf gleich zweimal verlängert wurde- und am Ende stand Torschütze Trianni goldrichtig und vollstreckte zielsicher zum 1:1-Endergebnis.

Trotzdem bleibt als Resümee ein absolut enttäuschender Auftritt, welchen SUN-Trainer Pascal Marche hernach auch entsprechend kritisch als "schlechteste Leistung in meiner Trainertätigkeit in Neckarsulm" bewertete.