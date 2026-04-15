"Schlechteste Leistung": Harsche Schiri-Kritik nach ETV gegen HT 16

Präsident und Abteilungsleiter von HT 16: Ahmet Sahin. – Foto: Imago Images / Niklas Heiden

Der Eimsbütteler TV hat seine Spitzenposition in der Oberliga Hamburg gefestigt und sich mit 3:1 gegen HT 16 durchgesetzt. Während die Hausherren ihre Effizienz ausspielten, wurde die Partie von mehreren strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen begleitet, die nach Abpfiff für deutliche Kritik und eine lange Stellungnahme von HT-Chef Ahmet Sahin sorgten.

Bereits in dieser Phase gab es Diskussionen: Während die Gäste den Strafstoß annahmen, reklamierte die Bank des ETV, dass es sich um ein Vergehen eines eigenen Spielers gehandelt habe. Zudem sorgte der Zeitpunkt des Pausenpfiffs unmittelbar nach einer Offensivaktion der Gäste für Unverständnis.

Bereits in der 5. Minute brachte Bamo Karim Mohamed den Tabellenführer in Führung. Die Partie entwickelte sich anschließend in eine Richtung, in der HT 16 zunehmend Spielanteile verzeichnete. Kurz vor der Pause folgte der Ausgleich: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Emirkaan Güzel in der Nachspielzeit (45.+1) zum 1:1.

Späte Entscheidung und wachsende Kritik

Im zweiten Durchgang blieb die Partie lange offen, ehe sie in der Schlussphase entschieden wurde. In der 80. Minute erhielt der ETV nach einem Foul an Bilal Damala einen Strafstoß, den Toralf Hense zum 2:1 nutzte. Bilal Damala selbst sorgte schließlich in der 90. Minute für den 3:1-Endstand.

Begleitet wurde diese Phase von zunehmender Kritik an mehreren Entscheidungen: Die Fussifreunde haben in ihrem Liveticker die unten folgende Stellungnahme des Gastvereins bestätigt; der Spielbeobachter bezeichnete die Schiedsrichter-Leistung sogar als "bodenlose Frechheit". Aus Sicht von HT 16 wurden unter anderem ein möglicher Vorteil und mehrere Zweikämpfe anders bewertet, während auch auf Seiten des ETV einzelne Szenen hinterfragt wurden. Der Liveticker dokumentierte zahlreiche strittige Pfiffe, die auf beiden Bänken für Unruhe sorgten.

Nach Abpfiff eskalierte die Situation kurzzeitig: HT-Präsident Sahin sah nach lautstarken Protesten zunächst Gelb und anschließend Rot. Er fasste das Geschehe wie folgt zusammen: "Aber das, was heute insgesamt passiert ist, war aus meiner Sicht das schwächste, was ich in meiner gesamten Karriere erlebt habe."

Sahin-Stellungnahme im Wortlaut

Sportlich festigt der Eimsbütteler TV mit nun 68 Punkten die Tabellenführung und liegt weiterhin vor dem ETSV Hamburg. HT 16 bleibt mit 44 Zählern im gesicherten Mittelfeld, hätte aber mit Blick auf den Spielverlauf auch einen Bonuspunkt beim Spitzenreiter mitnehmen können. Unabhängig vom Ergebnis rückte jedoch die Schiedsrichterleistung in den Mittelpunkt der Nachbetrachtung.

HT 16 veröffentlichte noch am Dienstagabend die folgende Stellungnahme ihres Abteilungsleiters Sahin - der Wortlaut:

"Erstmal möchte ich dem ETV zum Sieg gratulieren und dieses Statement nicht über deren Erfolg stellen. Dennoch müssen bestimmte Dinge auch einmal angesprochen werden.

Schiedsrichter sind dafür da, ein Spiel zu leiten und nicht zu beeinflussen oder nach Lust und Laune in eine Richtung zu lenken. Was sich heute Herr Kulawik und Herr Gustafson geleistet haben, hat aus meiner Sicht nichts in der Oberliga zu suchen. Woran macht man fest, dass Schiedsrichter auf diesem Niveau pfeifen oder assistieren dürfen?

ETV gegen HT war eigentlich eines der einfachsten Spiele, die man begleiten durfte, weil zwei Mannschaften auf dem Platz standen, die Fußball spielen können und wollen. Wenn man so ein Spiel schon in der Oberliga nicht entsprechend leiten kann, stellt sich für mich die Frage, warum man dort eingesetzt wird.

Mir geht es nicht um ein, zwei oder drei Fehlentscheidungen, wir sind alle Menschen und Fehler passieren. Aber das, was heute insgesamt passiert ist, war aus meiner Sicht das schwächste, was ich in meiner gesamten Karriere erlebt habe.

Wir bekommen einen klaren Elfmeter nicht. In einer anderen Situation erhalten wir einen Elfmeter, den man so nicht geben darf, weil zuvor ein Offensivfoul vorliegt, dieser wird vermutlich nur gegeben, weil der erste nicht gepfiffen wurde.

Dann wird ein vielversprechender Angriff auf unserer rechten Seite (3 gegen 1) unmittelbar vor der Halbzeit abgepfiffen.

Ein Handspiel von uns im Strafraum bleibt ungeahndet, ETV bekommt keinen Elfmeter.

Wir bekommen drei Gelbe Karten für ähnliche Aktionen, während es auf Seiten des ETV keine Konsequenzen gibt. Unser Stürmer gewinnt einen Zweikampf, läuft auf das Tor zu, Foul für ETV. ETV nimmt es mit einem Lachen zur Kenntnis.

Es gab zahlreiche weitere Situationen in beide Richtungen, die für großes Unverständnis gesorgt haben. Leider waren die Fehler zu unseren Ungunsten und spielentscheidend.

Wir wollen Fußball spielen, Spaß haben und auf einem hohen Niveau agieren. Dann dürfen in der Oberliga keine Schiedsrichter und Assistenten eingesetzt werden, die diesem Anspruch nicht gerecht werden.

Ich habe in den letzten Wochen selbst bei Herr Yilmaz, Herr Lassen und bei Herr Höhns betont, wie gut die Schiedsrichterleistungen in der Oberliga sind, aber das, was heute passiert ist, darf so nicht vorkommen.

Wir wollen gute Fußballer sehen und genauso gute Schiedsrichter auf dem Platz."

Austausch wird sicherlich folgen

Sicherlich werden die Verantwortlichen des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) das Gespräch mit der Hamburger Turnerschaft suchen, denn es ist schon kurios wie selten, dass ein Schiedsrichter-Gespann derart öffentlich angezählt wird. Allerdings hat ein neutraler Berichterstatter die Geschehnisse bereits vorab bestätigt, weshalb eine Aufarbeitung dieser wohl indiskutablen Leistung im Interesse aller Beteiligten sein dürfte.

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