Schlechtes Wetter macht dem TuS Wickrath einen Strich durch die Rechnung

Der TuS Wickrath muss für seine Punkte wegen eines Gewitters ein zweites Mal ran. – Foto: Diana Horster

Am Samstag spielte das Wetter mitunter verrückt im Rheinland. Sogar ein Fußballspiel der Drittliga-Profis zwischen Alemannia Aachen und Hansa Rostock wurde wegen eines Gewitters minutenlang unterbrochen. Doch auch das Bezirksliga-Spiel zwischen dem TuS Wickrath und Marathon Krefeld fiel dem launischen Wetter zum Opfer. Am Samstagabend zogen Regenschauer über die Bezirkssportanlage Wickrath hinweg, dazu donnerte es. Nach rund einer Stunde brach der Schiedsrichter die Begegnung ab, die danach aber nicht mehr wiederangepfiffen wurde.

Zu dem Zeitpunkt lag Wickrath bereits mit vier Toren sehr deutlich vorne. „Der Schiedsrichter hat richtig entschieden, einfach der Sicherheit wegen“, räumte Wickrath-Coach Gianluca Nurra ein, auch wenn sich für ihn der Abbruch angesichts der komfortablen Führung seines Teams schlecht anfühlte. Die ist dazu jetzt futsch: Das Spiel wird am Dienstagabend (19.30 Uhr) erneut angesetzt, von Beginn an und beim Spielstand von 0:0.

"Klar fühlt man sich ungerecht behandelt"

„Die Regel finde ich beschissen. Du führst 4:0 und spielst jetzt von null an. Klar fühlt man sich da ungerecht behandelt“, monierte er. Die Möglichkeit, ab dem Zeitpunkt respektive der Spielminute des Abbruchs weiterzuspielen, besteht laut Durchführungsbestimmungen des DFB nicht. „Ausgefallene und abgebrochene Spiele müssen am folgenden spielfreien Dienstag oder Mittwoch angesetzt werden, es sei denn, der Spielleiter bestimmt einen anderen Nachholtermin, weil an dem darauf folgenden Dienstag oder Mittwoch übergeordneter Spielbetrieb stattfindet“, heißt es unter Paragraf 18.