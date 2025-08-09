Schlechtes Wetter, Guter Fußball ! FCA Unterbruck holt den Bründlcup !

„Schlechtes Wetter, Guter Fußball“ war das Motto beim diesjährigen Bründlcup, welcher am letzten Juli-Wochenende am heimisches Sportplatz des SV Haimhausen ausgetragen wurden. Gespielt wurde in zwei 3er Gruppe, da nach der kurzfristigen Absage der Mannschaft aus Inhausen, das Teilnehmerfeld verkleinert werden musste. Dieses bestand dann aus dem Gastgeber, dem TSV Paunzhausen, der SpVgg Kammerberg II, dem FCA Unterbruck, dem SC Massenhausen und der Zweitvertretung des SV Lohhof. Der SVH wollte sich bei seinem eigenen Turnier natürlich keine Blöße geben und wurde nach einem Sieg und einem Unentschieden verdienter Gruppensieger, während der FCA Unterbruck die zweite Gruppe souverän gewann. Ohne Zwischenrunde ging es im Anschluss direkt in die Platzierungsspiele. Das Spiel um Platz 5 entschied der SC Massenhausen gegen die SpVgg Kammerberg für sich, während zeitgleich der TSV Paunzhausen im Elfmeterschießen das Spiel um Platz 3 gewann. Im Finale ließ das Team aus Unterbruck dann keine Zweifel an der Favoritenstellung aufkommen und sicherte sich mit einem 3-1 Sieg über den Gastgeber den Pokal. Ein besonderer Dank geht an die teilnehmenden Teams, sowie an jeden Helfer und Unterstützer vor Ort, ohne deren tatkräftige Mithilfe so ein Sommerturnier nicht möglich gewesen wäre. Der SVH freut sich jetzt schon auf den Bründlcup 2026!