„Schlechter kann es nicht mehr werden“: 1. FC steckt in der Krise

Die größte Watschn dieser Spielzeit dürfte für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen der letzte Warnschuss im Abstiegskampf gewesen sein.

Viele positive Anzeichen wollten die Verantwortlichen des 1. FC Garmisch-Partenkirchen in den vergangenen Wochen nach dem Trainerwechsel vernommen haben. Das siegreiche Debüt von Stefan Schwinghammer (3:1 gegen Traunstein) sorgte für Aufwind. Doch was folgte, kommt einem Erdbeben gleich. Konnte das 2:4 gegen Mitabstiegskonkurrent Dornach noch als Ausrutscher abgetan werden, war die sechste Klatsche in dieser Landesligasaison ein Offenbarungseid.

0:6 gegen Karlsfeld: Für das Selbstvertrauen Gift

Erneut gerieten die Fußballer gegen Karlsfeld früh in Rückstand und am Ende mit 0:6 ganz unter die Räder. „Für das Selbstvertrauen ist es Gift, wenn du jedes Mal eine Klatsche kassierst“, betont Kapitän und Torwart David Salcher. Die größte Watschn dieser Spielzeit dürfte der letzte Warnschuss im Abstiegskampf gewesen sein.

Die Lage ist prekär, aber es ist noch nicht zu spät.

David Salcher

Die Gründe, warum der 1. FC seine Defensive einfach nicht in den Griff bekommt, sind vielschichtig. Selten läuft er mit der gleichen Aufstellung auf, am vergangenen Wochenende fiel mit Jakob Jörg ein Eckpfeiler in der Abwehr aus. Automatismen können sich so nicht einspielen. Auch das mangelnde Spielglück führt Salcher auf: „Da kommt alles zusammen. Vieles läuft aktuell gegen uns.“ So wie beim Führungstreffer der Karlsfelder, als die Garmisch-Partenkirchner eine Abseitsposition sowie ein Handspiel monierten.

Vergangener Samstag war „negativer Höhepunkt“

Eine Ausrede für die Flut an Gegentoren ist das nicht. „Da dürfen wir uns nicht aufgeben“, betont der 35-Jährige. „Das darf nicht passieren.“ Das hat FC-Boss Arne Albl inzwischen als Problem ausgemacht: Zu groß ist für ihn die Diskrepanz zwischen der gezeigten Leistung im Training und in den Partien.

„Am Spieltag passt es nicht. Bei manchen Jungs ist es eine Kopfsache.“ Bei vielen Akteuren ging bereits nach sechs Minuten, dem Zeitpunkt des 0:1, der Kopf nach unten. Zu verdenken ist es ihnen nicht. Nur einmal kamen sie nach einem Rückstand (1:1 gegen Aubing) noch zurück. Sonst bedeutete der erste Nackenschlag auch zeitgleich den Genickbruch. Das nagt freilich am Selbstvertrauen, wenn man „mit der ersten Offensivaktion des Gegners gleich wieder den Treffer kassierst“.

Das war der negative Höhepunkt, schlechter kann es nicht mehr werden.

Arne Albl

In dieser Woche hat der junge Schwinghammer die schwere Aufgabe, die angeknackste Moral seiner Fußballer wieder geradezurücken. „Wir müssen die Jungs aus dem Loch herausholen“, betont Albl. „Am Samstag hat gar nichts gepasst. Das war der negative Höhepunkt, schlechter kann es nicht mehr werden.“

Jetzt nimmt er auch seine Führungsspieler in die Verantwortung. „Wir haben genug Spieler, die lange genug dabei sind. Als Sportler magst du nicht beim Haufen dabei sein, der abgestiegen ist.“ Der letzte Warnschuss scheint beim Team angekommen zu sein. Denn auch Salcher betont mit Blick auf die Tabelle: „Die Lage ist prekär. Aber es ist auch nicht zu spät, wenn wir jetzt aufwachen. Aber lange darf es nicht dauern.“