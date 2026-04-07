„Schlechten Tag erwischt" – Polling verliert Kellerduell Bezirksliga Süd von Oliver Rabuser · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Der SV Polling (in Schwarz) samt Torhüter Mathias Schuster kassiert im Gastspiel beim TSV Geiselbullach am 5. April 2026 das entscheidende 0:2 – Foto: Oliver Rabuser

Geiselbullach war kein übermächtiger Gegner, dennoch musste sich der SV Polling mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Max Jochner gibt sich eine Mitschuld an der Niederlage.

Der TSV Geiselbullach gehört in der Bezirksliga Süd zu jenen Teams, denen der SV Polling nichts abgewinnen kann. Nicht nur die unorthodoxe Spielweise des Mitaufsteigers bereitet den Klosterdörflern Probleme, sondern auch dessen hohe Bälle in den Strafraum. Bereits im Hinspiel führten zwei Standard-Gegentore zu einer 0:2-Niederlage. Dieses Mal schlug es nur einmal nach einem ruhenden Ball ein, doch das Ergebnis war dasselbe. Erneut mit einem 0:2 (0:1) im Gepäck mussten die Pollinger die Heimfahrt antreten. Zudem lieferten sie nach dem Seitenwechsel die mutmaßlich mieseste Halbzeit dieser Saison ab. „Wir haben alle einen schlechten Tag erwischt – inklusive mir“, resümierte Max Jochner. Pollings Trainer Max Jochner nimmt sich nicht raus aus der Verantwortung Auch sich selbst nahm der Coach in die Verantwortung, weil er sich zu Beginn der Partie für ein Mittelfeldpressing entschieden hatte, anstatt die Sicherheitsvariante im tiefgestaffelten Block zu präferieren. Angesichts der Absenz von „Kanten“ wie Michael Stoßberger, Philip Schöttl und Markus Kaspar war das ein durchaus gewagter Schachzug. „Ohne die drei geht uns hinten die Stabilität ab“, räumte Jochner ein.