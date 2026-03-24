Schlechte Nachricht vom Gericht von Niko Schmidt · Heute, 19:03 Uhr · 0 Leser

Die schlechte Nachricht erreichte die TeBe-Gremien am Dienstagmittag. Das Landgericht Charlottenburg hat sich überraschend entschieden, den Prozess über die Rückzahlung der Gelder, die die Firma des ehemaligen Vorstandvorsitzenden Günter Brombosch dem Verein überwiesen und als Kredite deklariert hatte, nicht fortzuführen, und hat ein schriftliches Urteil vorgelegt.



Dessen Inhalt ist überraschend: Zwar erklärt das Gericht sämtliche Kreditverträge für unwirksam, verurteilt den Verein aber dennoch zur Rückzahlung der gesamten von der Brombosch Consulting GmbH geforderten Summe. Die beläuft sich auf 133.500 Euro. Das Gericht hat dabei noch nicht einmal berücksichtigt, dass der Verein nachweisen konnte, bereits 24.000 Euro am die Brombosch-Firma bezahlt zu haben Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der TeBe-Vorstand wird das Urteil und seine Begründung nun sorgfältig prüfen lassen und – falls es nicht noch zu einer wirtschaftlich vernünftigen Einigung zwischen den Parteien kommt – Rechtsmittel einlegen. Der Verein ist zuversichtlich, dass die offenen Fragen in einem Berufungsverfahren durch eine vollständige Beweisaufnahme geklärt und sodann einer zutreffenden rechtlichen Bewertung zugeführt werden können.