»Schlechte Leistung« - und dennoch ist Grainet Tabellenführer

Alexander Adam (Trainer, Grafenau): "Ein extrem bitterer Abend für uns! Wir verlieren ein Spiel, in dem wir - trotz einer Halbzeit in Unterzahl - die bessere Mannschaft waren. Eigentlich haben wir uns genügend Torchancen kreiert, um mindestens vier, fünf Tore machen zu müssen. Und dann noch diese Gegentore... das erste schießen wir uns unter Bedrängnis selber ins Tor, das dritte war ein Glücksding: Ein Kopfball, der hinten rein fällt. Letztendlich kann ich meiner Mannschaft heute nur vorwerfen, dass wir nicht effektiv waren. Und Hutthurm kann sich bei seinem extrem starken Keeper bedanken."