»Schlechte Leistung« - und dennoch ist Grainet Tabellenführer

Klar, es ist nur eine Momentaufnahme - eine sehr schön. Aber dennoch kommt diese zwischenzeitliche Tabellenführung nicht von ungefähr - immerhin ist bereits der 12. Spieltag der Bezirksliga Ost angebrochen. Der SV Grainet ist nach dem 2:1-Erfolg im ersten Flutlicht-Spiel der Vereinsgeschichte über Aufsteiger SV Bischofsmais am Freitagabend zumindest für eine Nacht Spitzenreiter - und das trotz "schlechter Leistung" (Trainer Hannes Gastinger) zum Ausklang der Arbeitswoche. Darüber hinaus holte der SV Hutthurm (3:2) drei wichtige Punkt gegen den TSV Grafenau. Die Stodbärn erlebten laut Trainer Alexander Adam einen "extrem bitteren Abend"...
Alexander Adam (Trainer, Grafenau): "Ein extrem bitterer Abend für uns! Wir verlieren ein Spiel, in dem wir - trotz einer Halbzeit in Unterzahl - die bessere Mannschaft waren. Eigentlich haben wir uns genügend Torchancen kreiert, um mindestens vier, fünf Tore machen zu müssen. Und dann noch diese Gegentore... das erste schießen wir uns unter Bedrängnis selber ins Tor, das dritte war ein Glücksding: Ein Kopfball, der hinten rein fällt. Letztendlich kann ich meiner Mannschaft heute nur vorwerfen, dass wir nicht effektiv waren. Und Hutthurm kann sich bei seinem extrem starken Keeper bedanken."
Johannes Gastinger (Trainer, Grainet): "Ein ganz schwaches Bezirksliga-Spiel, was aber unter anderem auch den Bedingungen geschuldet war. Unser Platz war in keinem guten Zustand und der Wind ging ziemlich stark, wodurch eigentlich über das gesamte Spiel wenig bis gar keine Spielzüge über mehrere Stationen zu sehen waren. Unabhängig davon war es aber eine schlechte Leistung von uns. Wir können uns heute über die drei Punkte freuen, weil unterm Strich zählen die. Aber im Hinblick auf das nächste Spiel in der Mauth wird eine deutliche Leistungssteigerung notwendig sein."