Schlechte Karten für Schlussspurt – SV Planegg verpasst Sprung auf Platz zwei

Pero Vidak hat seine Pläne dann doch geändert. Nachdem sein SV Planegg-Krailling bereits am Samstag ran musste, wollte der Trainer tags darauf auf anderen Plätzen schauen, was die Konkurrenz so macht. „Aber nachdem wir unsere Aufgaben nicht erfüllt haben, wollte ich das nicht mehr“, sagte Vidak am Sonntagnachmittag. Das 1:1 des SVP gegen den FC Neuhadern würde keinesfalls reichen für eine Rückkehr auf Platz zwei der Bezirksliga Süd, egal wie der derzeitige Zweite, der FC Wacker, am späten Sonntagnachmittag spielen würde. Auf die genaue Konstellation kam es Vidak auch gar nicht an. In seiner momentanen Gemütsverfassung stelle er sich die Frage: „Was hast Du in der Relegation zu suchen, wenn Du gegen den Drittletzten nicht gewinnen kannst?“