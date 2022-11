Schlechte Heimbilanz: Herbstdepression beim FC Memmingen

Wobei sich die Möglichkeiten durchaus boten. Erst einmal traf Kotterns Kapitän Matthias Joachim, einer von sieben Ex-Memmingern in der Startelf der Gäste, per Sonntagsschuss zum 0:1 (18. Minute). Den möglichen Ausgleich verhinderte, wie schon vor Wochenfrist gegen Gundelfingen, der Innenpfosten. Der satte Schuss von Matthias Bauer sprang vom Innenpfosten wieder raus statt in den Kasten (20.). Einmal war Dominik Stroh-Engel durch, aber Sturmpartner Micha Barei kam für den Querpass zu spät (34.). Kurz vor der Pause bekam Bareis den Ball mustergültig im Bogen von Yannik Maurer serviert, aber TSV-Torhüter Antonio Mormone war zur Stelle.

Der TSV Kottern hat den FC Memmingen in eine Herbstdepression gestürzt. Zum Rückrunden-Auftakt der Bayernliga siegten die Kemptner Vorstädter im Allgäuer Duell vor über tausend Zuschauern verdient mit 2:0 (1:0). Die Gäste waren schnell im Derbymodus, in den der FCM während des gesamten Spiels nicht recht hineinfand.

Für kurze Aufregung wegen unterschiedlicher Regeln im deutschen Fußball sorgte noch die Einwechslung von Kotterns Tim Buchmann, der nicht auf dem offiziellen Spielberichtsbogen stand. Schiedsrichter Steffen Ehwald trug ihn hinterher nach, was in Bayern ab der Oberliga abwärts auch nach Spielschluss noch möglich ist. Es musste hinterher lediglich geprüft werden, ob Buchmann auf der sogenannten Spielberechtigungsliste stand, was der Fall ist. Der Wirrwarr: In der Regionalliga oder auch im benachbarten Württembergischen dürfen Spieler nicht eingesetzt werden, wenn sie nicht auf dem Formular stehen oder dem Unparteiischen noch rechtzeitig vor dem Anpfiff gemeldet werden.

Der TSV Kottern blieb auch im fünften Spiel unter Wiblishausers Regie ungeschlagen, holte 13 von 15 möglichen Punkten. Der FC Memmingen muss seine Ansprüche nach den beiden Heimniederlagen in Folge herunterschrauben, auch wenn andere aus dem Verfolgerfeld auch gepatzt haben. Nächsten Samstag geht es zum Tabellenzweiten TSV Landsberg. Baierl bleibt zumindest die Erkenntnis, dass seine Mannschaft derzeit auswärts anders als zuhause auftritt. Die Ausbeute vor eigenem Publikum mit nur drei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen (12 Punkte) stehen in keinem guten Verhältnis zu den geholten 20 Auswärtszählern.

Tore: 0:1 (18.) Jocham, 0:2 (51.) Hoffmann. – Schiedsrichter: Ehwald (Geldersheim). – Gelbe Karten: Trkulja, Bauer / Hoffmann, Jocham, Schad. - Gelb-Rot: Bauer (75./wiederholtes Foulspiel). – Zuschauer: 1.037.