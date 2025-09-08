Vor Anpfiff noch voller Zuversicht: Gegen den FC Tandern hatte sich Erdweg mehr als ein Remis erhofft – Foto: Franziska B.

Schlechte Chancenverwertung und Geschenke führen zu sechs Toren Verlinkte Inhalte Kreisklasse 1 Erdweg FC Tandern

Die Ausgangslage war klar: Tandern stand nach zwei Niederlagen unter Druck, Erdweg reiste mit einem Sieg und einem Remis, aber ersatzgeschwächt, an. Erste Halbzeit

Erdweg startete stark, ließ den Ball laufen und erspielte sich zahlreiche Chancen. Doch wie so oft fehlte Präzision im letzten Pass oder beim Abschluss. Völlig überraschend fiel das 1:0 für Tandern: Nach einer kurzen Ecke der Erdweger wurde der Ball abgefangen, der Konter eiskalt abgeschlossen. Trotz spielerischer Überlegenheit kassierte Erdweg kurz darauf das 2:0 – nach einem unnötigen Foul im Strafraum verwandelte Tandern vom Punkt. Erdweg brauchte einige Minuten, kam dann aber zurück: Zunächst traf Burkhard B. mit einem abgefälschten Schuss zum Anschluss, kurz darauf köpfte Lehmann nach Vorarbeit von Rumler den Ausgleich. Mit 2:2 ging es in die Pause.