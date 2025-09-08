Schlechte Chancenverwertung und Geschenke führen zu sechs Toren

Die Ausgangslage war klar: Tandern stand nach zwei Niederlagen unter Druck, Erdweg reiste mit einem Sieg und einem Remis, aber ersatzgeschwächt, an.
Erste Halbzeit
Erdweg startete stark, ließ den Ball laufen und erspielte sich zahlreiche Chancen. Doch wie so oft fehlte Präzision im letzten Pass oder beim Abschluss. Völlig überraschend fiel das 1:0 für Tandern: Nach einer kurzen Ecke der Erdweger wurde der Ball abgefangen, der Konter eiskalt abgeschlossen.
Trotz spielerischer Überlegenheit kassierte Erdweg kurz darauf das 2:0 – nach einem unnötigen Foul im Strafraum verwandelte Tandern vom Punkt. Erdweg brauchte einige Minuten, kam dann aber zurück: Zunächst traf Burkhard B. mit einem abgefälschten Schuss zum Anschluss, kurz darauf köpfte Lehmann nach Vorarbeit von Rumler den Ausgleich. Mit 2:2 ging es in die Pause.
Zweite Halbzeit
Auch nach Wiederanpfiff war Erdweg die dominierende Mannschaft. Tandern schwächte sich zusätzlich selbst: Nach einem Foul samt Schimpfwort flog ein Spieler vom Platz. Die Gastgeber zogen sich nun tief zurück und verteidigten mit Leidenschaft.
Trotz Dauerdrucks fiel das 3:2 erneut für Tandern – wieder durch einen Elfmeter, nachdem der Ball Can S. unglücklich an die Hand sprang. Erdweg antwortete mit wütenden Angriffen und belohnte sich spät: In der 86. Minute setzte sich Lehmann rechts durch und legte auf Bichler quer, der zum 3:3 Endstand einschob.
Fazit
Erdweg zeigte über weite Strecken die klar bessere Spielanlage und dominierte das Spielgeschehen. Doch individuelle Fehler und die schwache Chancenverwertung verhinderten den Sieg. Trotz spätem Ausgleich fühlt sich das Remis angesichts des Spielverlaufs wie zwei verlorene Punkte an.