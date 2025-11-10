Auch er ließ eine Topchance aus: Antonios Masmanidis. – Foto: ro

Schlechte Chancenverwertung: Für Dachau 65 ist das Remis zu wenig John Haist erzielt sein 16. Saisontor

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 hat gegen Sonthofen 1:1 gespielt. Nur 1:1. Denn Chancen zum Sieg gab es genug.

1:1 haben die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Sonthofen gespielt. Doch das Unentschieden fühlte sich eher an wie eine Niederlage. Denn dem Spielverlauf nach hätten die Dachauer die drei Punkte fast schon mitnehmen müssen. So aber schafften sie nur den 19. Punkt auf ihr Konto. Wie angekündigt, empfing der TSV Dachau den Tabellensechsten Sonthofen im Sportpark Ost auf Kunstrasen zum Duell. Der eher ungewohnte Untergrund lag den Dachauern mehr, zudem lieferte die Mannschaft von Trainer Christian Doll von der ersten Minute an eine sehr couragierte und engagierte Leistung ab.

Sa., 08.11.2025, 13:00 Uhr TSV 1865 Dachau Dachau 65 1. FC Sonthofen FC Sonthofen 1 1 Allein: Der Lohn wollte sich nicht einstellen. Das lag am Samstag aber auch am Schusspech. In der 23. Spielminute setzte Albin Zekiri den Ball an die Latte, Torjäger John Haist tat es ihm gleich im Nachschuss gleich. Nur sieben Minuten später traf Dino Burkic frei vor dem Tor nur den Pfosten. Mit Glück nur hielt Sonthofen die Null.