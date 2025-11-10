Schlechte Chancenverwertung: Für Dachau 65 ist das Remis zu wenig

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 hat gegen Sonthofen 1:1 gespielt. Nur 1:1. Denn Chancen zum Sieg gab es genug.
1:1 haben die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Sonthofen gespielt. Doch das Unentschieden fühlte sich eher an wie eine Niederlage. Denn dem Spielverlauf nach hätten die Dachauer die drei Punkte fast schon mitnehmen müssen. So aber schafften sie nur den 19. Punkt auf ihr Konto.
Wie angekündigt, empfing der TSV Dachau den Tabellensechsten Sonthofen im Sportpark Ost auf Kunstrasen zum Duell. Der eher ungewohnte Untergrund lag den Dachauern mehr, zudem lieferte die Mannschaft von Trainer Christian Doll von der ersten Minute an eine sehr couragierte und engagierte Leistung ab.
Allein: Der Lohn wollte sich nicht einstellen. Das lag am Samstag aber auch am Schusspech. In der 23. Spielminute setzte Albin Zekiri den Ball an die Latte, Torjäger John Haist tat es ihm gleich im Nachschuss gleich. Nur sieben Minuten später traf Dino Burkic frei vor dem Tor nur den Pfosten. Mit Glück nur hielt Sonthofen die Null.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff aber waren die Gastgeber doch noch erfolgreich: Nach einer Freistoßflanke von Zekiri traf John Haist per Kopf. Es war schon das 16. Saisontor des Dachauer Top-Stürmers – und die hochverdiente Führung.
Sonthofen hatte in Halbzeit eins wenig geboten – das änderte sich nach der Pause. Die Gäste kamen jetzt unübersehbar besser mit dem Kunstrasen zurecht, sie verlangten den nach wie vor sehr engagierten Dachauern mehr ab. In der 65. Minute fiel der Ausgleich: Diar Blaku traf per Kopf. Die Situation sei schlichtweg „schwer zu verteidigen“ gewesen, berichtete 65-Sprecher Philipp Englich.
Dem TSV 1865 boten sich auch im zweiten Durchgang gute und sehr gute Chancen auf ein zweites Tor. Haist scheiterte mit seinem Flugkopfball ebenso am Sonthofener Torhüter Marco Zettler wie später Antonios Masmanidis, der allein aufs Sonthofener Tor zulaufen konnte.
So blieb es beim 1:1. Die Dachauer hatten zwei Punkte verloren. Aber die Leistung stimmte. Englich hofft, dass die Mannschaft am kommenden Wochenende beim heimstarken Tabellendritten FSV Pfaffenhofen ähnlich auftritt – und vielleicht auch dort etwas mitnehmen kann.