Schlechte Chancenverwertung: Dachau 1865 unterliegt Aystetten

Starke Partie: Antonios Masmanidis (am Ball) erzielte ein Tor, Aystettens Marcel Burda (rechts) leider auch eines. – Foto: ro

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben den erhofften Sprung nach vorne in der Tabelle verpasst. Sie unterlagen Aystetten zuhause 2:3.

Die Dachauer stellten sich wie schon einige Male in der Saison selbst ein Bein. Mindestens einen Punkt hätte die Mannschaft von Trainer Christian Doll holen müssen. Denn gerade in der ersten Halbzeit war sie klar überlegen. Doch die Dachauer versäumten es, ein oder sogar mehrere Tore zu erzielen. Der erhoffte Sprung ins vordere Mittelfeld der Landesliga Südwest gelang aufgrund dieser Heimniederlage nicht.

Dieses Spiel hätte der Fußball-Landesligist TSV Dachau niemals verlieren dürfen: Am Samstag gab es auf dem Kunstrasenplatz an der Alten Römerstraße ein 2:3 (0:0) gegen den SV Cosmos Aystetten.

Doll war nach dem Schlusspfiff stocksauer. Ehe der 65-Trainer selbst bei der „Zweiten“ als Spieler antrat, sagte er: „Das war eine absolut unnötige Niederlage, direkt mit dem Wiederanpfiff zum 2:1 fangen wir uns das 2:2, und das war‘s dann, wir waren nicht mehr auf dem Platz.“

Kritische Kommentare waren auch von einigen Zuschauern vernehmbar, die Dolls Auswechselungen nicht nachvollziehen konnten. Das starke Offensivduo mit Antonio Masmanidis, der eine herausragende Partie ablieferte, und Dino Burkic sei ohne Not aus dem Spiel genommen worden. Die beiden waren die Torschützen und spielten voller Selbstvertrauen.

Die Dachauer begannen eigentlich recht schwungvoll. Die Gäste aus Aystetten konnten sich nur selten befreien, Torchancen hatten sie in der ersten Halbzeit nicht. Das Manko auf Dachauer Seite war die Chancenverwertung. Viele vielversprechende Offensivaktionen wurden schlampig zu Ende gespielt, immer wieder wurden die falschen Entscheidungen getroffen.

Die beste Torchance hatte John Haist in der 15. Spielminute, als er sich über rechts durchsetzte und den Ball aus zehn Metern an den Triangel zwischen Pfosten und Latte setzte. In der 44. Minute hatte Top-Stürmer Haist Pech als er nach einer Flanke von Kerem Özdemir am Tor vorbeiköpfte.

Kurz nach Wiederbeginn bot sich Haist eine hundertprozentige Torchance. Der Toptorjäger des TSV 1865 setzte sich gegen drei Aystettener durch und knallte den Ball aus 15 Metern übers Tor.

Dann legte der SV Cosmos plötzlich einen Zahn zu. In der 52. Minute rettete Dachaus Keeper Marco Jakob mit einer grandiosen Fußabwehr noch vor Gästestürmer Kevin Makowski. Doch der Führungstreffer fiel nur eine Minute später: Sebastian Kempf traf aus 16 Metern. Aystetten war im Spiel – und hatte innerhalb von fünf Minuten drei dicke Torchancen.

Das nächste Tor aber erzielte ein Dachauer: Antonios Masmanidis setzte zum Galaauftritt an. Mit einem usehenswerten Solo tanzte er drei Aystettener aus, der folgende Schuss aus 14 Metern war unhaltbar für Cosmos-Schlussmann Niklas Frank (64.). Nur zwei Minuten später brachte Dino Burkic den TSV 1865 in Front, aus zwölf Metern hämmerte er den Ball unter die Latte.

Die Freude über die Führung währte nicht lang. Dachaus Kapitän Nikolaus Grotz unterlief Sekunden nach dem Anstoß im Strafraum ein Foul, die Folge war ein berechtigter Foulelfmeter, den Kevin Makowsi sicher zum 2:2 verwandelte (68.).

Der Niederschlag für Dachau trug sich in der Nachspielzeit zu: Marcel Burda erzielte das 3:2 für Aystetten – indem er 65-Keeper Marco Jakob aus gut 30 Metern mit einer Bogenlampe überwand.