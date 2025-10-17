Schlebuschs Trainer nimmt sein Team in die Pflicht

Nach zwei bitteren Niederlagen in Folge steht der SV Schlebusch am Sonntag im Heimspiel (15.15 Uhr, Bühl-Stadion) gegen den FV Wiehl unter Zugzwang. Die Mannschaft von Trainer Sven Bellinghausen will vor eigenem Publikum die Trendwende schaffen – und gleichzeitig vermeiden, gegen den Tabellenletzten in alte Muster zu verfallen. Nach dem unglücklichen 2:3 bei Blau-Weiß Köln ist die Stimmung im Team zwar kämpferisch, doch die Personalsituation bleibt angespannt.
Neben mehreren angeschlagenen Spielern fällt Angreifer Mathias Janeczko nach seiner Gelb-Roten Karte in Köln aus, mit Ensar Taskiran, Justin Prensena und Noah Gonschior stehen zudem verletzungsbedingt weitere wichtige Stammkräfte nicht zur Verfügung. Dennoch erwartet Bellinghausen eine klare Reaktion von seinem Team: „Wir dürfen jetzt keine Ausreden suchen. Ich erwarte, dass wir von der ersten Minute an mit voller Überzeugung auftreten und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen.“
Die Ausgangslage scheint auf dem Papier eindeutig: Wiehl belegt mit nur einem Punkt aus sieben Spielen den letzten Tabellenplatz und kassierte bereits 22 Gegentore – Liga-Höchstwert. Doch genau darin liegt für Schlebusch die Gefahr. „In dieser Liga darf man niemanden unterschätzen“, warnt Bellinghausen. „Wiehl hat letzte Woche erstmals gepunktet, und genau solche Mannschaften sind besonders gefährlich, wenn sie nichts zu verlieren haben.“
Tatsächlich endete die Negativserie der Oberberger erst am vergangenen Wochenende mit einem 2:2 gegen den TuS Marialinden – jenen Gegner, gegen den Schlebusch vor wenigen Wochen selbst eine empfindliche Niederlage hinnehmen musste. Das Spiel dient als Mahnung, den kommenden Gegner mit dem nötigen Respekt und Fokus anzugehen. Analytisch betrachtet ist die Partie gegen Wiehl für den SVS ein Musterbeispiel für eine klassische „Charakterprobe“. Nach den letzten Spielen ist klar, woran es hapert: zu viele einfache Fehler in der Defensive und eine eklatant schwache Chancenverwertung. Immer wieder ließ die Mannschaft in aussichtsreichen Situationen die letzte Konsequenz vermissen – ein Problem, das sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison zieht.
Taktisch dürfte Schlebusch gegen Wiehl wie gewohnt auf ein hohes Pressing setzen. Bellinghausen will den Gegner früh unter Druck setzen, die Aufbauversuche des FV unterbinden und aus Ballgewinnen schnelle Umschaltsituationen kreieren. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, aus diesen Momenten klare Torchancen zu formen und sie konsequent zu verwerten. Gleichzeitig fordert der Trainer mehr Stabilität im Defensivverbund: „Wir machen es uns aktuell selbst schwer. Wenn wir in Führung gehen, müssen wir lernen, ruhiger zu bleiben und das Spiel zu kontrollieren. Das hat nichts mit fehlender Qualität zu tun, sondern mit Reife und Konzentration.“
Das Heimspiel gegen Wiehl bietet somit die Gelegenheit, die zuletzt ordentlichen Ansätze in ein zählbares Ergebnis umzuwandeln. Der Gegner wird tief stehen und auf Konter lauern, während der SV Schlebusch das Spiel machen muss –eine Rolle, die den Leverkusenern bislang nicht immer lag. Dennoch ist die Zielsetzung klar: ein Sieg, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld wiederherzustellen und neues Selbstvertrauen zu tanken. „Wir haben eine gute Mannschaft, auch wenn es gerade nicht einfach ist“, betont Bellinghausen. Gleichzeitig fordert der Trainer ganz offen drei Punkte von seiner Truppe: „Wir müssen dieses Spiel gewinnen, ohne Wenn und Aber.“
Mit einem Erfolg gegen Wiehl könnte der SV Schlebusch die Negativserie stoppen und den Anschluss ans obere Mittelfeld der Landesliga wahren. Die zweite Mannschaft des SVS tritt vorher um 13 Uhr ebenfalls zu Hause in der Kreisliga B gegen Brück an.