Schlebuschs Trainer nimmt sein Team in die Pflicht Ein Sieg gegen das Landesliga-Schlusslicht Wiehl ist nötig, aber der Gegner hat unlängst gepunktet – gegen einen Kontrahenten gegen den der SVS selber unnötig verlor. So steht Sonntag eine Charakterprobe an.

Nach zwei bitteren Niederlagen in Folge steht der SV Schlebusch am Sonntag im Heimspiel (15.15 Uhr, Bühl-Stadion) gegen den FV Wiehl unter Zugzwang. Die Mannschaft von Trainer Sven Bellinghausen will vor eigenem Publikum die Trendwende schaffen – und gleichzeitig vermeiden, gegen den Tabellenletzten in alte Muster zu verfallen. Nach dem unglücklichen 2:3 bei Blau-Weiß Köln ist die Stimmung im Team zwar kämpferisch, doch die Personalsituation bleibt angespannt.

So., 19.10.2025, 15:15 Uhr SV Schlebusch Schlebusch FV Wiehl 2000 FV Wiehl 15:15 PUSH Neben mehreren angeschlagenen Spielern fällt Angreifer Mathias Janeczko nach seiner Gelb-Roten Karte in Köln aus, mit Ensar Taskiran, Justin Prensena und Noah Gonschior stehen zudem verletzungsbedingt weitere wichtige Stammkräfte nicht zur Verfügung. Dennoch erwartet Bellinghausen eine klare Reaktion von seinem Team: „Wir dürfen jetzt keine Ausreden suchen. Ich erwarte, dass wir von der ersten Minute an mit voller Überzeugung auftreten und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen.“

Die Ausgangslage scheint auf dem Papier eindeutig: Wiehl belegt mit nur einem Punkt aus sieben Spielen den letzten Tabellenplatz und kassierte bereits 22 Gegentore – Liga-Höchstwert. Doch genau darin liegt für Schlebusch die Gefahr. „In dieser Liga darf man niemanden unterschätzen“, warnt Bellinghausen. „Wiehl hat letzte Woche erstmals gepunktet, und genau solche Mannschaften sind besonders gefährlich, wenn sie nichts zu verlieren haben.“ Tatsächlich endete die Negativserie der Oberberger erst am vergangenen Wochenende mit einem 2:2 gegen den TuS Marialinden – jenen Gegner, gegen den Schlebusch vor wenigen Wochen selbst eine empfindliche Niederlage hinnehmen musste. Das Spiel dient als Mahnung, den kommenden Gegner mit dem nötigen Respekt und Fokus anzugehen. Analytisch betrachtet ist die Partie gegen Wiehl für den SVS ein Musterbeispiel für eine klassische „Charakterprobe“. Nach den letzten Spielen ist klar, woran es hapert: zu viele einfache Fehler in der Defensive und eine eklatant schwache Chancenverwertung. Immer wieder ließ die Mannschaft in aussichtsreichen Situationen die letzte Konsequenz vermissen – ein Problem, das sich wie ein roter Faden durch die bisherige Saison zieht.