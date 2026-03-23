Schlebusch und Spich sammeln Big-Points, Wildes Spiel in Bad Honnef

"Die Jungs haben alles gegeben"

Die 1:0-Führung erzielten allerdings die Gäste durch Jacob Jansen, der seinen ersten Saisontreffer feierte (22.). Nach einer zunächst geklärten Hereingabe schaltete der 23-Jährige beim zweiten Versuch am schnellsten und traf zum 1:0. Dem Freistoß, der letztlich zum Tor führte, war ein Ballverlust der Fortuna vorausgegangen. "Das ist natürlich ärgerlich", sagte Paradiso zum Foulspiel und dem Gegentreffer.

"Eigentlich bin ich sehr zufrieden, bis auf das Ergebnis. Wenn du unten drin stehst, dann hast du auch nicht das Momentum auf deiner Seite. Du musst schon das perfekte Spiel machen, um Punkte zu holen", erklärte Dario Paradiso, Cheftrainer in Bonn, nach dem Spiel gegen den SV. Er führte weiter aus: "Brauweiler ist eine abgeklärte Mannschaft, mit enorm viel Qualität. Destotrotz muss ich sagen, war es ein ausgeglichenes Spiel und ein Spiel auf Augenhöhe. Wie haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben - immer wieder schnelle Umschaltsituationen zu kriegen und dadurch haben wir auch gute Möglichkeiten bekommen."

Doch der SC schüttelte sich nur kurz und hatte daraufhin die Chance zum Ausgleich. Der Übungsleiter der Bonner erklärte die Situation: "Das haben wir richtig gut gespielt, dann setzt sich Daniel Somuah durch. Er schießt aus einer Halbposition im Sechszehner ins lange Eck, aber der Torwart hält sensationell - also der Ball war von meiner Sichtweise aus drin. Da muss ich sagen, dass der Torwart sehr gut war."

Trotz einer starken Leistung ging die Fortuna mit einem 0:1 in die Halbzeitpause. Auch im zweiten Abschnitt trat die Mannschaft von Paradiso mutig auf. "Du hast die ein oder andere Möglichkeit. Dann kommt ein Befreiungsschlag von Brauweiler, wir verteidigen nicht richtig gut und dann schießt er aus 20 Metern in den Giebel. Das Momentum ist nicht auf unserer Seite - das ist normal", verriet der Übungsleiter. Amadeo Freericks schoss das 2:0 (59.).

Es war der letzte Treffer in dieser Partie. Die Bonner mussten sich trotz einer aufopferungsvollen Leistung mit 0:2 gegen den Liga-Primus geschlagen geben. Der Chefcoach der Fortuna sagte abschließend: "Die Jungs haben alles gegeben. Leider stehen wir mit leeren Händen da. Vielleicht hat am Ende noch die Entschlossenheit gefehlt. Trotzdem machen wir weiter."

Für sein Team wird es allmählich eng. Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt nun schon elf Punkte für den SC Fortuna Bonn. Brauweiler verteidigte derweil den Abstand auf die Konkurrenz.

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