Schlappekicker feiern mit RW Walldorf Für guten Zweck: Traditionself von Eintracht Frankfurt gewinnt gegen Walldorfer Ü40 – im dunklen Stadion

WALLDORF. Manfred Knacker hätte es „völlig in Ordnung“ gefunden, wenn das Spiel 2:9 ausgegangen wäre. Damit meinte der Vorsitzende des SV Rot-Weiß natürlich keine Hessenliga-Partie der Walldorfer Fußballer, sondern eine Begegnung der Ü40 mit der Traditionself von Eintracht Frankfurt. Den ehemaligen Profis standen die rot-weißen „Alten Herren“ am Freitagabend anlässlich des Schlappekicker-Benefizspiels 2025 gegenüber. Mörfelden-Walldorfs Bürgermeister Karsten Groß tippte auf einen 3:1-Sieg des Heimteams.

„Da muss ich klar widersprechen“, sagte Harald Stenger, stellvertretender Vorsitzender der Schlappekicker-Aktion der Frankfurter Rundschau: „Ich habe die Eintracht-Traditionsmannschaft noch nie bei den Benefizspielen verlieren sehen“, und tippte auf ein 9:1 für die Adlerträger. Vermutlich wäre es dazu auch gekommen, wäre das Spiel nicht kurz nach der Halbzeitpause beim Stand von 1:4 abgebrochen worden.

Knacker hatte vor Anpfiff noch gescherzt: „Ich verspreche, wir machen das Flutlicht an und auch, wenn die Eintracht führt, lassen wir es an.“ Doch es wurde tatsächlich dunkel im RWW-Stadion. Das Restlicht nutzten beide Teams, um das Spiel mit einem Elfmeterschießen ausklingen zu lassen.

Gleichwohl wurde den 700 Zuschauern viel geboten. Ein Freistoß von Ervin Skela zum 1:0 (10.), ein Abstaubertor von Lothar Sippel (16.) und zwei Kopfballtreffer von Slobodan Komljenovic (19., 24.). 20 Minuten spielte auch Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef mit. Für ihn sei es die Erfüllung eines Jugendtraums, bekannte er: „Ich bin seit meinem elften Lebensjahr Eintracht-Fan.“ Karl-Heinz „Charly“ Körbel, Leiter der Traditionsmannschaft, verriet: Noch nie habe ein Gastspieler in der Altstar-Elf mitgewirkt. Aber der „besondere Mensch“ Mike Josef passe zur Eintracht und zur Stadt Frankfurt. Deshalb durfte er sogar das Trikot mit der Nummer 10 tragen – wie einst Jürgen Grabowski.

Mit dem letzten Angriff der ersten Halbzeit vollendete Felix Schmietendorf eine Kombination über Frenzi Ramirez und André Hummel zum 1:4. Damit krönte er eine „fantastische Woche“, sagte der vor einer Woche Vater gewordene RWW-Fußballer.

Für den wohltätigen Zweck der Schlappekicker-Jubiläumsaktion – seit 75 Jahren gibt es die Initiative, die unverschuldet in Not geratene Sportler sowie innovative und gesellschaftlich wichtige Projekte unterstützt – kam auch einiges zusammen. Neben Ticketeinnahmen auch der Versteigerungserlös von Eintracht-Souvenirs. Zwei Trikots mit den Autogrammen der aktuellen Bundesliga-Mannschaft wechselten für 400 und 300 Euro den Besitzer, signierte Fußballschuhe von Weltmeister Mario Götze für 500 Euro und ein Trikot von Körbel für 250 Euro.

Eintracht-Geschäftsführer Hellmann gratuliert zum 75.

75 Jahre Schlappekicker also. Den Jubilar, repräsentiert vom Vorsitzenden Arnd Festerling und von Stenger, beschenkte Eintracht-Geschäftsführer Axel Hellmann mit einer Fotocollage. Und 75 Jahre Eddy Hausmann: Als nachträgliches Geburtstagsgeschenk bekam Frankfurts bekanntester Festwirt, zugleich Eintracht-Fan und RWW-Mitglied, ein Trikot des Bundesligisten – ehe er den Anstoß zur zweiten Halbzeit übernehmen durfte. Vor dem Spiel gab es ein Training der Eintracht-Fußballschule, bei dem Talente aus der F- und E-Jugend des SV Rot-Weiß von den Ex-Profis Manfred Binz, Cezary Tobollik, Alexander Conrad und der ehemaligen dänischen Nationalspielerin Lise Munk angeleitet wurden.





