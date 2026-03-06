Schlangen und Boll bleiben dem BV Garrel erhalten

Garrel spielt am kommenden Sonntag gegen den SC Melle und hat direkt einen harten Brocken vor der Brust im Kampf um die Tabellenspitze. Im Titelkampf vermeldete der Tabellenfünfte nun frohe Kunde, denn zwei Verteidiger gaben ihre Zusage für die kommende Saison. Das gab der Verein via Instagram preis.

Zum einen bleibt Magnus Schlangen dem Team erhalten. Der 31-Jährige kam zur Saison 24/25 zum BVG. Zuvor spielte der Verteidiger zehn Jahre lang bei Hansa Friesoythe. Bei Garrel kam Schlangen seitdem auf 34 Spiele, traf ein Mal und bereitete zwei Tore vor. In der laufenden Saison kam er in den ersten zehn Spielen stets von der Bank, seine letzten fünf Einsätze waren dann jeweils Startelf-Einsätze.

Auch Lukas Boll spielte kurz für Hansa Friesoythe, kommt für Garrel aber schon auf 54 Landesliga-Einsätze. Der 23-Jährige mauserte sich mit der Zeit zum absoluten Stammspieler und startete in der laufenden Saison 14 von 15 Partien. Einen Assist verbuchte der Verteidiger 25/26.