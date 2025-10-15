Schlangen sorgt mit Dreierpack für Lupos Befreiungsschlag

FuPa Niedersachsen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Der Rechtsfuß aus der Jugend des TSV Wolfsburg studiert Betriebswirtschaftslehre und gilt als eines der größten Talente in der Mannschaft. Im Interview spricht Schlangen über den besonderen Moment seines ersten Oberliga-Treffers, den Einfluss des neuen Trainers und seine Ziele mit Lupo Martini.

Was für ein Geburtstag: Ian Schlangen wird heute 20 Jahre alt und schenkte sich und USI Lupo Martini Wolfsburg am Wochenende mit einem Dreierpack den ersten Saisonsieg – und das ausgerechnet beim Tabellenführer. Der 1,92 Meter große Zehner, der auch auf der Acht oder im Sturm eingesetzt werden kann, glänzte beim 5:3-Auswärtserfolg gegen Germania Egestorf und war der entscheidende Mann auf dem Platz.

Sieg beim Tabellenführer, der erste in dieser Saison – wie viel Last ist von den Schultern gefallen?

Ian Schlangen: Natürlich tut der Sieg unglaublich gut. Wir wussten, dass wir mehr können, als die bisherigen Ergebnisse gezeigt haben. So ein Erfolg nimmt schon ein bisschen Druck, aber wir bleiben realistisch – das war nur ein kleiner, aber sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Wie lief das Spiel aus deiner Sicht?

Schlangen: Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft. Am Anfang hatte ich selbst ein paar Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, aber genau da hat man gesehen, was uns als Team ausmacht. Die Jungs haben mich sofort mitgezogen, jeder hat für den anderen gearbeitet – das war entscheidend. Mit meinen Toren konnte ich der Mannschaft hoffentlich etwas zurückgeben für die Unterstützung, die ich von Anfang an bekommen habe. Egal, ob einer von Beginn an gespielt hat oder von der Bank kam: Jeder hat alles reingehauen. Wir haben wirklich alles auf dem Platz gelassen, und genau das war der Schlüssel zum Sieg.

Du hast dein erstes Oberliga-Tor geschossen – und gleich noch zwei nachgelegt. Ist damit der Knoten geplatzt?

Schlangen: Ich denke, es war eher eine Frage der Zeit. Ich hatte schon vorher Chancen, umso schöner, dass es diesmal geklappt hat. Hauptsache, die Mannschaft profitiert davon.

Wie bewertest du die sportliche Lage insgesamt?

Schlangen: Der Sieg gibt uns natürlich Selbstvertrauen und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Trotzdem wissen wir, dass die Saison noch lang ist und noch viele Spiele vor uns liegen. Jetzt heißt es, weiter Gas zu geben und wirklich Tag für Tag alles reinzuhauen. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen – deshalb müssen wir in jedem Spiel voll da sein. Es war ein wichtiger Schritt, aber es werden noch viele folgen müssen.

Du bist heute 20 Jahre alt geworden – Glückwunsch! Im Sommer ging es von Schöningen zu Lupo. Welche Ziele verfolgst du dort?

Schlangen: Danke! Ich bin froh, bei Lupo zu sein und mich hier weiterentwickeln zu können. Mein Ziel ist es, konstant gute Leistungen zu bringen und der Mannschaft bestmöglich zu helfen. Natürlich möchte ich auch persönlich Fortschritte machen und Erfahrung sammeln – alles andere ergibt sich dann mit der Zeit.

Welche Rolle spielt der Trainerwechsel für dich?

Schlangen: Der Trainer bringt eine sehr positive Stimmung ins Team und unterstützt uns in allen Belangen. Er betont oft, dass der Spaß am Spiel das Wichtigste ist – wenn man mit Freude spielt, bringt man auch seine beste Leistung. Außerdem hat er selbst noch vor ein paar Monaten aktiv gespielt und kann sich deshalb sehr gut in Situationen hineinversetzen. Er findet oft die richtigen Lösungen, und auch das gesamte Trainerteam leistet einen super Job.

Du hast in der U17-Bundesliga bei Eintracht Braunschweig gespielt. Wo soll dein Weg idealerweise hinführen?

Schlangen: Natürlich ist der Traum, irgendwann nochmal höher zu spielen. Aber ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Wenn ich meine Leistung bringe, kommen die nächsten Schritte vielleicht von selbst.

Und falls es mit dem Profifußball nicht klappt – dein Studium läuft ja parallel …

Schlangen: Genau, das ist mir wichtig. Fußball ist meine Leidenschaft, aber man weiß nie, wie es läuft. Mit dem Studium habe ich eine gute Basis für die Zukunft.

Zum Abschluss: Am Wochenende kommt mit Holthausen-Biene ein Aufsteiger und direkter Konkurrent. Ein Sieg ist fast Pflicht, oder?

Schlangen: Das wird ein wichtiges Spiel. Wir wissen, dass wir vor heimischem Publikum liefern müssen. Wenn wir an die Leistung vom Sonntag anknüpfen, haben wir gute Chancen, die Punkte hier zu behalten.