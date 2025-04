Schlampig aber siegreich – „Stand goldrichtig“ – „Individuelle Klasse“

Fünf weitere Partien standen an, darunter auch Maisach gegen Oberweikertshofen II. – Foto: Dieter Metzler

Weßling gewinnt in Hohenfurch. TSV Gilching II geht gegen TSV Geiselbullach unter. MTV Dießen holt Punkt. Der 24. Spieltag der Kreisliga 2 verlief torreich.

Mo., 21.04.2025, 15:00 Uhr SV Hohenfurch Hohenfurch SC Weßling SC Weßling 2 4 Abpfiff Thomas Ludwig fand trotz der Rückkehr auf Platz zwei in der Kreisliga 2 klare Worte. „So brauchen wir uns nicht mehr oft präsentieren, sonst brauchen wir uns nicht mit Geiselbullach oder Moorenweis messen“, sagte der Co-Trainer der Weßlinger nach der Partie am Ostermontag. Gegen überraschend starke Hohenfurcher blieb der Sportclub vieles schuldig. „Das war vielleicht unser schlampigstes Spiel“, resümierte Ludwig.

Einzig die deutlich bessere Torausbeute unterschied beide Teams am Feiertag. Selbst nach dem 0:4 durch Jonny Penschows Foulelfmeter gaben sich die Hausherren noch nicht geschlagen. Sie verkürzten in der Schlussphase mit zwei schnellen Treffern durch ihren stärksten Akteur Samuel Fischer. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn SCW-Keeper Lukas Niederegger nicht unmittelbar nach dem Treffer zum 2:4 kurz vor der Strafraumkante zur Notbremse gegriffen hätte. „Er hat sehr stark gehalten“

Thomas Ludwig über den Weßlinger Torwart „Er hat sich für das Team geopfert und vermutlich das sichere 3:4 verhindert“, sagte Ludwig. Überhaupt war der Weßlinger Torwart in Hohenfurch der beste Akteur bei den insgesamt enttäuschenden Gästen. „Er hat sehr stark gehalten“, lobte Ludwig. Er forderte seine Fußballer auf, in den kommenden Wochen erst mal wieder kleinere Brötchen zu backen und nicht schon von der Bezirksliga zu träumen. „Wichtig wird sein, wieder vernünftige Leistungen auf den Platz zu bringen. Daran werden wir im Training arbeiten“, stellte Co-Trainer Ludwig fest. Am kommenden Samstag (15 Uhr) erwarten die Weßlinger den abstiegsbedrohten Nachbarn TSV Gilching-Argelsried II zum Derby am Meilinger Weg.

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz im Fußball: Stehst du in der Tabelle unten, hast du in den 50:50-Situationen eher das Pech auf deiner Seite, stehst du oben, springt dir auch mal der Ball vor die Füße. Einen neuen Beleg dafür lieferte das Duell des abstiegsbedrohten TSV Gilching-Argelsried II mit Kreisliga-Tabellenführer TSV Geiselbullach. Die Gastgeber kassierten auf dem heimischen Kunstrasenplatz eine 0:4-Klatsche. Alle vier Tore für die Gäste erzielte deren Stürmer Lukas Bründl – und alle fielen nach einem ähnlichen Muster: „Wir haben jedes Mal den Ball nicht ordentlich geklärt oder er ist irgendwie durchgerutscht, viermal stand er goldrichtig“, fasste Tobias Hänschke, der Spielertrainer der Gastgeber, zusammen. „Es wäre mehr drin gewesen, wenn wir unsere Angriffe zwingender zu Ende gespielt hätten“ Spielertrainer Tobias Hänschke Von einer unverdienten Niederlage konnte man angesichts dieses deutlichen Resultats nicht sprechen, ärgerlich war sie laut Hänschke aber schon. „Es wäre mehr drin gewesen, wenn wir unsere Angriffe zwingender zu Ende gespielt hätten“, haderte der TSV-Trainer. Doch über viel Ballbesitz und spielerisch ordentliche Ansätze kamen die Gastgeber nicht hinaus. Eine echte Großchance konnten sie in 90 Minuten nicht verbuchen. Die Gäste dagegen hatten zwar nicht so oft den Ball, konnten sich aber vorne auf ihren Torjäger und dessen Gespür für den Raum und seine Abschlussstärke verlassen. Denn auch wenn Bründl laut Hänschke selbst noch auf dem Platz zugab, dass er viel Glück gehabt hatte, räumte der Gilchinger Spielertrainer auch ein: „Er hat es clever gemacht.“ Blick geht nach vorne Hänschke plädierte für ein möglichst schnelles Abhaken: „Wir dürfen uns nicht verrückt machen lassen, gegen den Tabellenführer kann man verlieren. Wir blicken nach vorne und wollen über die Relegation drinbleiben.“