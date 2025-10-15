Schlammschlacht zwischen Oberpframmern und Waldtrudering

FB KL Oberpframmern (rot) Anton Tristl – Foto: Sro

Der TSV Oberpframmern steht diesen Mittwoch vor einem Härtetest. Zu Hause empfängt der TSV den punktgleichen TSV Waldtrudering.

Bei Verlegungen von Heimspielen in die Primetime unter der Woche hat beim TSV Oberpframmern einer immer seinen großen Auftritt im Flutlicht: der Nebenplatz. „Kein Wembley-Rasen, sondern ein klassischer Herbst- und Trainingsplatz“, nennt ihn Spielertrainer Florian Lechner kurzum: „die Pframmerner Kampfbahn“. Dort duelliert man sich am Mittwochabend um 20 Uhr mit dem TSV Waldtrudering. Da beide Kontrahenten nicht nur identische 13 Punkte und bislang 18 Tore in der Kreisliga 3 (München) erzielt haben, sondern Florian Lechner auch aus Erfahrung ein „50/50-Spiel“ erwartet, scheint die „Pframmerner Kampfbahn“ der durchaus passende Schauplatz zu sein. „Ich habe höchsten Respekt vor ihrer individuellen Klasse, Waldtruderings Offensive gehört sicher zu den stärksten der Liga“, sagt Florian Lechner: „Das wird ein harter Brocken!“

Da kommt es ihm ganz gelegen, dass sich sein Team in einer Phase befindet, die vermehrt für Optionen auf der Ersatzbank und weniger Namen auf der Absenzenliste sorgt. Und mitentscheidend für einen erfolgreichen Saisonverlauf – Florian Lechner würde gerne von Abstiegssorgen befreit in die Endphase gehen – werden könnte. Schließlich absolviert der TSV Oberpframmern im Oktober ganze fünf Heimspiele am Stück, die ersten beiden wurden bereits gewonnen.

