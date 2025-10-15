Schlammschlacht zwischen Oberpframmern und Waldtrudering

Der TSV Oberpframmern steht diesen Mittwoch vor einem Härtetest. Zu Hause empfängt der TSV den punktgleichen TSV Waldtrudering.
Bei Verlegungen von Heimspielen in die Primetime unter der Woche hat beim TSV Oberpframmern einer immer seinen großen Auftritt im Flutlicht: der Nebenplatz. „Kein Wembley-Rasen, sondern ein klassischer Herbst- und Trainingsplatz“, nennt ihn Spielertrainer Florian Lechner kurzum: „die Pframmerner Kampfbahn“. Dort duelliert man sich am Mittwochabend um 20 Uhr mit dem TSV Waldtrudering.
Da beide Kontrahenten nicht nur identische 13 Punkte und bislang 18 Tore in der Kreisliga 3 (München) erzielt haben, sondern Florian Lechner auch aus Erfahrung ein „50/50-Spiel“ erwartet, scheint die „Pframmerner Kampfbahn“ der durchaus passende Schauplatz zu sein. „Ich habe höchsten Respekt vor ihrer individuellen Klasse, Waldtruderings Offensive gehört sicher zu den stärksten der Liga“, sagt Florian Lechner: „Das wird ein harter Brocken!“
Da kommt es ihm ganz gelegen, dass sich sein Team in einer Phase befindet, die vermehrt für Optionen auf der Ersatzbank und weniger Namen auf der Absenzenliste sorgt. Und mitentscheidend für einen erfolgreichen Saisonverlauf – Florian Lechner würde gerne von Abstiegssorgen befreit in die Endphase gehen – werden könnte. Schließlich absolviert der TSV Oberpframmern im Oktober ganze fünf Heimspiele am Stück, die ersten beiden wurden bereits gewonnen.
„Waldtrudering ist jetzt fast ein Bonusspiel, denn als Gewinner kann man einen gehörigen Sprung weg von den Abstiegsrängen machen“, würde Florian Lechner damit auch einem Ziel näherkommen, das er sich gemeinsam mit Bruder und Co-Trainer Stefan Lechner in dieser Runde gesetzt hat: „Letzte Saison haben wir nach einer unglaublich stabilen Hinrunde eine schwache Rückrunde gespielt. Diesmal wollen wir nach schwächerem Start jetzt Kontinuität in diese stabile Phase reinbringen.“
Schönspielerei dürfte auf der Pframmerner Kampfbahn nicht zum nächsten Erfolg führen, glaubt Lechner: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Leckerbissen wird. Das wird kampfbetont.“