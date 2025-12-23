Schlagzeilen des Jahres #2! Düren-Casting, LL-Rückzug & A-Lizenz-Hürde

Nach dem historischen 0:21-Debakel in Königsdorf stand der FC Teutonia Weiden vor dem Nachholspiel gegen Fortuna Köln II unter besonderer Beobachtung – schließlich war die Mannschaft am Sonntag fast komplett mit Spielern aus der Kreisliga angetreten, während der eigentliche Mittelrheinliga-Kader offenbar streikte. „Das ist nicht unser Bier“, stellte Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch klar, der das Chaos beim Gegner kommentarlos Weiden zuschrieb, sich aber über die ursprüngliche Spielabsetzung im Dezember ärgerte.

Der 1. FC Düren sorgte nach Insolvenzantrag und Teamzerfall mit einem ungewöhnlichen Sichtungstraining für Schlagzeilen – mittendrin Verteidiger Aron Andreasson, der nach langer Pause sein Comeback wagte. Der 24-Jährige präsentierte sich auf der Westkampfbahn vor laufenden Kameras und zeigte sich begeistert: „Es war eine besondere und ungewöhnliche Situation … aber es hat definitiv Spaß gemacht.“ Andreasson war seit seiner schweren Schulterverletzung vereinslos gewesen, hatte zuvor 32 Regionalliga- und 25 Mittelrheinliga-Spiele absolviert.

Bei Viktoria Arnoldsweiler wurde die Trainerfrage neu beantwortet: Stephan Langen übernahm die erste Mannschaft und löste damit das Duo Yunus Kocak/Alex Engels ab, das das Team seit Oktober 2023 betreut hatte. Der 40-Jährige kam vom SV Horrem, zuvor hatte er den BV Bedburg trainiert – und war als Spieler unter anderem für Germania Teveren und die SG Eschweiler aktiv gewesen. Sein fußballfreies Jahr nutzte Langen für Hospitationen bei der U23 von Borussia Mönchengladbach und bei Viktoria Köln, um „weitere Erfahrungen und Inspirationen für ein erfolgsbringendes Training“ zu sammeln. Mit nur zwei Siegen aus zwölf Spielen liegt die Viktoria allerdings auf dem letzten Platz der Landesliga Staffel 2.

Der SV Rott hatte nach acht Jahren in der Landesliga einen drastischen Schnitt vollzogen: Die Erste wurde zur neuen Saison abgemeldet, ein Neustart in der Kreisliga A stand bevor. Hintergrund war der Rückzug des langjährigen Vorsitzenden und Hauptförderers Andreas Schindler – ohne ihn konnte der Klub den Landesliga-Betrieb nicht mehr stemmen. Damit stand Rott unabhängig vom sportlichen Abschneiden frühzeitig als Absteiger fest, obwohl das Team mit 34 Punkten eigentlich längst gesichert war. Profiteur der Entscheidung war unter anderem Viktoria Glesch-Paffendorf, das nun nicht mehr auf einen Abstiegsplatz fallen konnte. Rotts Reserve stieg als Meister der Kreisliga B2 in die A-Liga auf, während der frei gewordene Bezirksliga-Platz per Quotientenregel neu vergeben wurde. Neben Wipperfürth und Deutz 05 II durfte auch der SC Brühl jubeln.

Teutonia Weiden hatte seine Trainersuche eigentlich bereits abgeschlossen – doch nach dem gesicherten Klassenerhalt kam die Kehrtwende: Sawwas Panagiotidis übernahm statt des ursprünglich vorgesehenen André Wolff die sportliche Verantwortung beim Mittelrheinligisten. Der 39-Jährige, zuletzt Trainer des TSV Bornheim und zudem in der Nachwuchsarbeit von Borussia Mönchengladbach aktiv, blickte auf 15 Jahre Erfahrung im Amateurfußball zurück. „Er ist der richtige Mann für den Job“, betonte Sportlicher Leiter Meik Kühnel, der „Struktur, Power und klare Mannschaftsführung“ vom neuen Coach erwartete. Inzwischen ist die Zusammenarbeit zwischen dem Mittelrheinligisten und Panagiotidis jedoch wieder beendet.

Der nächste Rückzug eines Bezirksligisten am Mittelrhein war perfekt: Der SC Wißkirchen meldete seine erste Mannschaft noch vor der Saison ab – nur wenige Wochen nach dem 100-jährigen Vereinsjubiläum. Unerwartete Abmeldungen hatten den Kader derart ausgedünnt, dass eine konkurrenzfähige Mannschaft nicht mehr gestellt werden konnte. „Die Lücken waren in der Kürze der Zeit nicht zu füllen“, teilte der Klub mit. Neben dem SC Wißkirchen zog auch der SV Vorgebirge sein Bezirksliga-Team vor der Spielzeit zurück.