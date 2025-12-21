Schlagzeilen des Jahres #1! 21:0, Hiobsbotschaft und Polizeieinsatz

Trainerwechsel, der überraschende Transfer eines ehemaligen Nationalspielers in die Kreisliga B oder der Abbruch eines Testspiels nach einem Polizeieinsatz – der Amateurfußball am Mittelrhein sorgte auch 2025 immer wieder für außergewöhnliche Schlagzeilen.

Welche Geschichten dabei auf besonders großes Leserinteresse stießen, zeigt der erste Teil dieses Jahresrückblicks. Neben den klassischen Themen wie Quotientenregelungen , Rückzügen und Staffeleinteilungen waren es vor allem diese Ereignisse, die nachhaltig für Aufsehen sorgten:

Trainerbeben beim Vize-Herbstmeister der Landesliga 2: Trotz einer überragenden Hinrunde, Kreispokalsieg und Platz zwei trennte sich der SV Kurdistan Düren von Coach Thomas Graf – „weil die Vertrauensbasis gebrochen ist und es nicht mehr passt“, wie Abteilungsleiter Ayhan Gündogdu damals betonte. Sportlich hätte es für Graf kaum besser laufen können, denn Kurdistan stellt mit nur 15 Gegentoren die beste Defensive der Liga und verlor lediglich ein einziges Spiel. Dennoch müssen Graf und Co-Trainer Keskin Kilic gehen. Neuer Chef an der Seitenlinie wurde Vereins-Urgestein Siyar Tan. Inzwischen bildet Tan das Trainer-Duo mit Ali Meybodi.

Torjäger Niklas Valerius, hatte sich beim Sparkassen Hallencup einen Kreuzbandriss zugezogen und war mehrere Monate außer Gefecht gesetzt. Der heute 29-Jährige war mit sieben Toren und sechs Vorlagen einer der Unterschiedsspieler des Mittelrheinliga-Aufsteigers. Der damalige Tabellendritte Teutonia Weiden verlor seinen zweitbesten Scorer hinter Yassine Ali Gnondi für die restliche Rückrunde. Inzwischen steht Valerius wieder auf dem Platz – wenn auch für den Konkurrenten VfL Vichttal.

Zwei Mittelrheinliga-Kellerkinder rüsten nach – und das mit echten Hochkarätern: Die SpVg Porz schnappte sich Torjäger Metin Kizil, der in 199 Mittelrheinliga-Spielen satte 105 Tore erzielte und auch Regionalliga-Erfahrung mitbringt. Das damalige Schlusslicht VfL Vichttal kontert mit einem prominenten Namen: Kevin Rodrigues-Pires, Ex-Profi und 110-facher Drittliga-Akteur, verstärkte das Avramovic-Team als zentraler Mittelfeldspieler. Kizil ist nach wie vor für die SpVg Porz aktiv und derzeit der zweitbeste Torjäger der Mittelrheinliga. Das Engagement von Pires war auf eine halbe Saison beschränkt, er ist aktuell Co-Trainer von Mike Wunderlich beim Tabellenführer der Rheinlandliga Ahrweiler BC.

Der SC Fliesteden zündete den nächsten Transferhammer: Ex-U-Nationalspieler David Pütz kehrte nach zweieinhalb Jahren Pause zurück und schloss sich dem Bezirksligisten an. Der 28-Jährige, einst in der Jugend von Bayer Leverkusen ausgebildet, hatte 82 Bundesliga-Juniorenspiele sowie 99 Regionalliga-Einsätze für Alemannia Aachen absolviert, ehe er sich 2022 aus dem höherklassigen Fußball zurückgezogen hatte. Nun sollte der Defensivmann den Aufsteiger mit seiner Erfahrung im Aufstiegsrennen verstärken. Mit Erfolg: Dem SC Fliesteden gelang mit der Meisterschaft der Bezirksliga 3 der Durchmarsch in die Landesliga.

Der Regionalliga-Youngster Winzent Suchanek schloss sich dem Team von Trainer Bünyamin Kilic an. „Er hat enorme Qualität und wird uns definitiv helfen“, zeigte sich Kilic begeistert vom 21-jährigen Linksfuß, der bereits 32 Einsätze in der Regionalliga West sowie fünf U16-Länderspiele vorzuweisen hatte. Der Wechsel war auch ein regionaler Glücksfall – Suchanek kommt aus der Nähe und hatte seit Oktober regelmäßig bei Merten mittrainiert. „Er hat einen feinen linken Fuß und eine professionelle Einstellung“, lobte Kilic den Ex-Kölner, der nach einem halben Jahr ohne Verein in Topform war.

Ein Testspiel, das sportlich durchaus ansehnlich begann, endete unschön: Die Partie zwischen dem Bonner SC und TuS Koblenz wurde nach einer Auseinandersetzung außerhalb des Spielfelds vorzeitig beendet. Bis dahin war es ein Duell auf Augenhöhe. Ein Zuschauer berichtete von „mehreren Personen, die aneinandergeraten sind und sich geprügelt haben“, worauf Schiedsrichter Peter Bonczek sofort die Reißleine zog. Die Polizei rückte an, die Teams blieben zunächst auf dem Platz, während sich die Lage beruhigte. Der BSC fand deutliche Worte: „Gewalt hat auf und neben dem Fußballplatz nichts verloren!“ – ein bitteres Fazit für ein eigentlich faires Testspiel.

Ein echter Kracher für die Kölner Kreisliga B: Ex-Bundesliga-Profi Gonzalo Castro hatte sich völlig überraschend dem Tabellenführer TuS Roland Bürrig angeschlossen. Der 37-Jährige, der einst 421 Bundesligaspiele bestritt und mit Dortmund den DFB-Pokal gewann, wagte damit ein Comeback weit unter Profi-Niveau – vermittelt durch Teammanager Gökhan Güney. Trainer Thomas Herrmann zeigte sich begeistert: „Er bringt unser Spiel enorm weiter. Die Jungs können sich von ihm alles abgucken.“ Seit seinem Engagement absolvierte er sieben Spiele für den Kreisligisten.

Ein Mittelrheinliga-Spiel, das eigentlich ein Topduell hätte werden sollen, endete in einem historischen Debakel: Blau-Weiß Königsdorf fegte den personell dezimierten FC Teutonia Weiden mit unfassbaren 21:0 vom Platz – das höchste Ergebnis, das die Liga je gesehen hatte. Schon zur Pause stand es 14:0, Trainer Albert Deuker wechselte fünfmal und sprach von „Lebenszeit-Verschwendung“ und dem „sinnlosesten Spiel meines Lebens“. Die Partie, die wohl auch noch jahrzehntelang im Gedächtnis bleiben dürfte.