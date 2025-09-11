Schlagerspiele in Ettmannsdorf und Luhe-Wildenau

Zwei Top-Duelle hält der elfte Spieltag der Landesliga Mitte parat. Am Samstag steht der zuletzt leicht schwächelnde SV Schwandorf-Ettmannsdorf vor einer echten Bewährungsprobe. Meisteranwärter und Tabellenführer SpVgg Landshut schaut am Naabufer vorbei. Im Verfolgerfeld duellieren sich die punktgleichen SC Luhe-Wildenau und ASV Burglengenfeld. Bereits am Freitag steigt das Kräftemessen zwischen dem FC Kosova Regensburg und der SpVgg Lam. Zu einem weiteren Oberpfalzduell kommt es Tags darauf am Roten Steg, wo der 1. FC Bad Kötzting Aufsteiger TSV Bad Abbach erwartet. Indes forciert der SV Etzenricht auswärts gegen den Tabellennachbarn TSV Bogen endlich den ersten Saisondreier. Am Sonntag stecken der TB 03 Roding (gegen Dingolfing) und der FC Tegernheim (gegen Seebach) daheim in der Außenseiterrolle.

Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit der SpVgg Lam kommt eines der Top-Teams der Landesliga zu uns an den Weinweg. Nach dem harterkämpften Unentschieden gegen Luhe-Wildenau sind die Jungs top motiviert und gefordert, gegen Lam den ersten Heimsieg dieser Saison einzufahren. Dies wird mit Sicherheit kein leichtes Unterfangen. Die Gäste konnten die letzen vier Spiele alle für sich entscheiden, was es die Sache für uns nicht leichter machen wird. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt den Kampf angenommen.“



Personalien: Zu den bisherigen Verletzten Mandela Singh-Sharpe und Arthur Mendes da Silva gesellt sich Erald Kolgega. Hinter dem Einsatz von Ildian Shyti und Emiljano Hidri steht ein großes Fragezeichen. Butrint Hashani und Rafail Tsera weilen im Urlaub, aus dem Cheftrainer Enkel Alikaj zurückgekehrt ist.





Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Wir haben uns in der Vergangenheit mit Kosova immer schwer getan. Deshalb stellen wir uns auf ein unangenehmes Auswärtsspiel ein. Nichtdestotrotz wollen wir das positive Gefühl der letzten Wochen aufrechterhalten und aus Regensburg etwas Zählbares mitnehmen.“



Personalien: Im Lager der Osserbuam hat es kurzfristig noch einen Abgang gegeben. Offensiv-Allrounder Matyas Uzlik, der sich keinen Stammplatz erkämpfen konnte, hat den Klub nach knapp drei Monaten wieder verlassen und ist in seine tschechische Heimat zurückgekehrt. Mit Luca Schmid, Simon Meindl und Dominik Pongratz müssen zudem drei Akteure ersetzt werden, darüber hinaus gibt es noch ein paar angeschlagene Akteure zu beklagen.









Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Bad Abbach hat sich in der Klasse sehr gut akklimatisiert und sich kontinuierlich gesteigert. Auch geben sie spielerisch einen sehr guten Eindruck ab. Für uns gilt es, unsere eigenen Stärken in den Fokus zu stellen und konsequent unsere Chancen zu nutzen.“



Personalien: Abgesehen vom bestehenden Lazarett um Kapitän Christoph Schwander, Franz Brandl und Andreas Kussinger, müssen die Badstädter auf Jungspund Simon Pönn und Neuzugang Jonathan Auburger verzichten. Beide sind aufgrund einer Hochzeit verhindert. Außerdem gibt es mehrere Unklarheiten. Ob die Rekonsolventen Simon Schneider und Frodo Gilch einsatzfähig sind, entscheidet sich wie bei Kevin Dombois erst kurzfristig.





Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „In Kötzting erwartet uns eine Mannschaft, die genau wie wir ohne Niederlage aus den letzten beiden Pflichtspielen gegangen ist. Beide Mannschaften trennt nur ein Punkt in der Tabelle und deshalb dürfte es ein Spiel auf Augenhöhe werden. Wollen wir weiter eine gute Rolle in der Liga spielen, dann darf eine Niederlage in Kötzting nicht passieren. Gleichzeitig wissen wir um die Stärken des Gegners und um dessen Mentalität vor dem eigenen Publikum.“



Personalien: Trainer Simon Sigl kann auf das gleiche Aufgebot zurückgreifen, das Ettmannsdorf einen Punkt abgeknöpft hat. Neben den langzeitverletzten Fabian Fuchs, Tim Pillmeier, Tim Poschenrieder, Felix Fuß, Nico Nefe und André Dod fehlt Urlauber Paul Misslbeck.









Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Durch die beiden Unentschieden zuletzt treten wir tabellarisch aktuell etwas auf der Stelle. Mit zwei Siegen – welche durchaus möglich gewesen wären – hätten wir vier Punkte mehr auf dem Konto – und jetzt ein absolutes Spitzenspiel gegen die SpVgg Landshut. Das allein mit mangelndem Spielglück zu begründen, ist mir zu einfach. Fakt ist, dass wir aktuell zu viele Gegentore kassieren. 17 Gegentore sind zum derzeitigen Stand einfach zu viel. Unser Gast aus Landshut hat aktuell nur sechs Gegentore. Das macht dann die fünf Punkte in der Tabelle aus und zeigt, warum Landshut ganz oben steht. Unser Fokus lag daher in dieser Woche ganz klar auf unserer Defensivarbeit. Wir wissen, welche Qualitäten der Spitzenreiter aus Landshut aufzubieten hat, und benötigen eine gute defensive Ordnung, eine hohe Zweikampfquote und viel Laufarbeit gegen den Ball. Schaffen wir es über 90 Minuten eine konzentrierte und laufintensive Leistung abzurufen, dann ist auch gegen die Spitzenreiter ein Punktgewinn möglich.“



Personalien: Im Kader der Naabtalkicker gibt es nur ein Fragezeichen. Tobias Jobst konnte wegen anhaltender Knieproblemen weiterhin nicht trainieren. Es bleibt abzuwarten, ob es für einen Kaderplatz reicht. Ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit.





Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „Beim souveränen letzten Heimsieg gegen den guten Aufsteiger Vornbach zeigten wir in der zweiten Hälfte zu wenig in Sachen Intensität und Chancenverwertung. Mit Ettmannsdorf sind wir jetzt bei einem Gegner der Spitzengruppe zu Gast, den wir sehr stark einschätzen. Um so mehr werden wir was die Intensität und Defensivbereitschaft betrifft an das Maximum gehen müssen. Trotz der Schwere der Aufgabe sind wir aber fest bestrebt, drei weitere Punkte zu holen.“



Personalien: Neben den bekannten Langzeitverletzten wird Kilian Dietrich ausfallen. Der Einsatz von Simon Kirmeier ist fraglich.









Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Mit Burglengenfeld erwarten wir am Samstag eine richtige Top-Mannschaft im Michael-Höhbauer Stadion, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive sehr gut besetzt ist. Auch die letzten Vergleiche waren immer spannende und enge Spiele, davon gehe ich auch am Wochenende aus. Dennoch ist es unser Ziel, die drei Punkte bei uns zu behalten. Dazu bedarf es aber einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zum letzten Spiel.“



Personalien: Bis auf die langzeitverletzten Spieler sind alle Mann an Bord.





Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): „Wir fahren mit 13, maximal 14 Spielern nach Oberwildenau. Die Ausgangslage ist, denke ich, aufgrund dieser Tatsache schon zu erkennen. Auch wenn es ein Top-Spiel zweier Teams ist, die sich aktuell als engste Verfolger bezeichnen dürfen, erwarte ich keinen fußballerischen Leckerbissen. Das soll und muss es auch nicht sein. Wir müssen in den Zweikämpfen dagegenhalten. Das ist ein großer Punkt in diesem Spiel. Wir wollen bestehen und das geht nur, wenn wir geschlossen verteidigen und geschlossen nach vorne arbeiten. Im Gegensatz zu unseren letzten zwei Auswärtsauftritten gegen Luhe-Wildenau hoffe ich, dass wir nicht wieder Geschenke mitbringen, sondern unser Spiel fokussiert und konzentriert über 90 Minuten durchziehen können. Ich traue meiner Truppe vieles zu. Favorit sind wir dieses Mal nicht – das könnte uns gut tun!“



Personalien: Neu auf der Ausfallliste steht Dennis Koch, der aus dem Spiel in Dingolfing eine Sprunggelenksverletzung sowie eine Unterarmfraktur davongetragen hat. Somit fällt er mehrere Wochen aus. Inwieweit es bei Nico Käufer und Stammkeeper Christian Wagner für einen Einsatz reicht, ist noch unklar. Mit Martin Glöckner und Furkan Yalcin kehrt ein Duo ins Aufgebot zurück. Dafür hat sich Phillip Dziemba in den Urlaub verabschiedet.







Deniz Bock und der SV Etzenricht sehen den ersten Saisonsieg herbei. – Foto: Rudi Walberer







Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): „In Passau haben wir eine gute und vor allem disziplinierte Leistung abgeliefert, die mehr als einen Punkt verdient gehabt hätte. Gegen Etzenricht wollen wir unbedingt unseren zweiten Saisonsieg holen. Das ist ein direkter Konkurrent im hinteren Tabellenbereich und da müssen wir liefern. Allerdings bekommen wir es mit einer sehr kampfstarken Truppe zu tun, die mittlerweile fünfmal in Folge nicht mehr verloren hat und vor allem über Standards sehr gefährlich ist.“



Personalien: Erstmals in dieser Saison haben die Rautenstädter alle Mann an Bord.





Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Wenn wir weiterhin so konstant unsere Leistung abrufen, muss einfach auch mal ein Sieg herausspringen. Es fehlt lediglich in letzter Zeit oft das entscheidende Tor. Ähnlich wie die letzten Wochen müssen wir demnach unser Maximum abrufen und dann sehen wir, ob es auch mal mit drei Punkten klappt.“



Personalien: Die Besetzung für Bogen deckt sich weitgehend mit der gegen Bad Kötzting, finale Klarheit besteht am Spieltag.







Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Der FC Dingolfing hat zuletzt gegen zwei Titelaspiranten sehr starke Leistungen gezeigt. Trotz vieler Verletzungsprobleme in dieser Saison verfügen sie über enorme Qualität und gehören für mich eigentlich weiter nach oben in die Tabelle. Folglich erwartet uns eine richtig schwere Aufgabe. Unser letztes Spiel gegen Teisbach war ein Tiefschlag und für alle ein harter Moment. Aber gerade solche Rückschläge gehören im Fußball dazu – entscheidend ist, wie man wieder aufsteht. Wir müssen jetzt Charakter zeigen und wieder als Mannschaft auftreten. Vor der Saison hat uns aufgrund des XXL-Umbruchs jeder als ersten Absteiger gesehen. Deshalb haben wir keinen zusätzlichen Druck mehr. Im Gegenteil: Wir können frei aufspielen, weil uns keiner mehr etwas zutraut. Genau das wollen wir nutzen.“



Personalien: Sicher keine Option sind aus unterschiedlichsten Gründen Alban Salla, Justin Lysyuk, Johannes Pongratz und Pascal Schäfler. Derweil ist Torjäger Almir Mujcinovic weiter auf dem Weg der Genesung. Ob es am Sonntag schon für einen Kaderplatz reicht, ist jedoch fraglich. Sein Sturmkollege Yusuf Babat kommt am Wochenende zurück aus der Heimat und nimmt zunächst auf der Bank Platz.





Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Roding wird nach der klaren Schlappe in Teisbach bemüht sein, gegen uns eine Reaktion zu zeigen. Darauf müssen wir uns einstellen und dementsprechend zur Sache gehen. Für uns ist es eine richtungsweisende Partie, die wir auf keinen Fall verlieren sollten. Unser Leistungen waren in den vergangenen Wochen über weite Strecken gut und dementsprechend wollen wir auch am Sonntag selbstbewusst auftreten.“



Personalien: Die Liste der Langzeitausfälle ist nach wie vor lang, zudem gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen. Wieder dabei ist Christoph Laimer, dessen Rotsperre abgelaufen ist.







Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Seebach ist eine der Top-Mannschaften der Liga mit einen sehr ausgeglichenen und starken Kader. Deswegen gehen wir mit Sicherheit als Außenseiter ins Spiel.“



Personalien: Die Kadersituation beim Aufsteiger ist weiterhin angespannt. Von den bisherigen Verletzten ist noch niemand wieder einsatzfähig. Aufgrund mehrerer Urlauber wird es erneut Veränderungen in der Startformation geben.





Manuel Ebner (Teammanager TSV Seebach): „Nach der Niederlage gegen Eggenfelden wollen wir in Tegernheim umgehend in die Erfolgsspur zurückkehren. Dafür müssen wir allerdings wieder deutlich konsequenter verteidigen als im letzten Spiel. Fußballerisch sind wir gut unterwegs und wir wollen auch am Sonntag unsere Qualitäten auf den Platz bringen.“



Personalien: Rotsünder Patrick Pfisterer, Simon Griesbeck, Stefan Trifterer und die beiden Dauerpatienten Christoph Beck und Luis Müller-Eckstein sind keine Optionen.





