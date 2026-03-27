Schlagerspiel in Nabburg: Profitiert Primus Ettmannsdorf?

Schlusslicht TSV Nittenau (graue Trikots) kann im Heimspiel gegen Spitzenreiter Ettmannsdorf II nur überraschen. – Foto: Redaktion Schwandorf

Mehrere hochinteressante Paarungen hält die 20. Spielrunde in der Kreisliga West parat. Zu einem Spitzenspiel lädt am Sonntag der Rangzweite TV Nabburg den Dritten SV Haselbach auf sein Gelände ein. Profitiert Spitzenreiter SV Schwandorf-Ettmannsdorf II? Dieser hat bereits am Samstag eine Pflichtaufgabe zu bewältigen und muss auswärts beim Tabellenletzten TSV Nittenau ran. Im miefigen Tabellenkeller treffen am Samstag die zwei Mannschaften aufeinander, die derzeit einen Relegationsplatz innehaben: der TSV Dieterskirchen und die DJK Dürnsricht.



Hinspiel: 2:4. Der TSV Nittenau (14., 8) begrüßt bereits am Samstag den Tabellenersten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (46). Während sich der TSV am vergangenen Wochenende beim SC Katzdorf geschlagen geben musste, holte sich der SVSE II mit nur einer Bude den Dreier gegen den SV Diendorf auf heimischen Terrain und bleibt somit an der Tabellenspitze. Nittenau konnte in den letzen drei Partien keinen Dreier einfahren und belegt den direkten Abstiegsplatz.







Hinspiel: 5:3. Beim TSV Detag Wernberg (7., 28) findet sich zum 20. Spieltag der SC Katzdorf (6., 29) ein. Knapp die Maximalausbeute sicherten sich die Hausherren zuletzt beim SV Kemnath a.B. Doch auch der SC Katzdorf konnte sich am vergangenen Spieltag gegen den TSV Nittenau den Dreier schnappen. Beide Teams konnten in der bisherigen Saison jeweils achtmal den Dreier einholen und stehen im Mittelfeld der Tabelle.







Hinspiel: 2:2. Die DJK Dürnsricht-Wolfring (12., 11) ist am kommenden Wochenende zu Gast beim TSV Dieterskirchen (13., 9). Knapp geschlagen geben mussten sich die Hausherren der Partie vor Wochenfrist beim 1. FC Schmidgaden. Die DJK hingegen konnte sich im 1:1-Remis beim FC OVI-Teunz immerhin einen Punkt sichern. Im Hinspiel lieferten sich die beiden Teams eine Partie auf Augenhöhe und auch in der Tabelle stehen die beiden Kontrahenten dicht nebeneinander.







Hinspiel: 2:4. Bei der SG Silbersee 08 (5., 29) reist am Sonntag der FC OVI-Teunz (9., 24) an. Mit einem Punkt konnten sich die Gäste gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring belohnen, während die SG Silbersee gegen den TV Nabburg eine klare Niederlage einstecken musste. Die SG konnte sich in der bisherigen Saison etwas besser behaupten, doch im Hinspiel war wiederum der FC stärker in Form.













Hinspiel: 0:0. Im Hinspiel lieferten sich der SV Kemnath a.B. (4., 37) und der TSV Stulln (8., 27) eine torlose Partie auf Augenhöhe und prallen am kommenden Sonntag erneut aufeinander. Die Hausherren der Begegnung konnten sich am vergangenen Spieltag gegen den TSV Detag Wernberg nicht durchsetzen und verloren knapp, der TSV Stulln musste derweil eine klare Niederlage beim SV Haselbach einstecken.





So., 29.03.2026, 15:15 Uhr TV Nabburg TV Nabburg SV Haselbach SV Haselbach 15:15 live PUSH



Hinspiel: 0:1. Der Tabellenzweite TV Nabburg (44) empfängt den SV Haselbach (3., 41) zu einem Top-Spiel auf heimischem Terrain. Die beiden Kontrahenten finden sich im oberen Feld der Tabelle wieder. Der TV setze sich zuletzt mit vier Buden bei der SG Silbersee 08 durch, doch auch der SVH belohnte sich am vergangenen Wochenende mit einem Dreier und schob dem TSV Stulln sechsmal ins Netz ein.







Hinspiel: 2:1. Der 1. FC Schmidgaden (10., 20) ist am kommenden Sonntag beim SV Diendorf (10., 20) gefordert. Nur knapp musste sich der SVD am vergangenen Spieltag beim Tabellenersten SV Schwandorf-Ettmannsdorf II geschlagen geben. Währenddessen konnten sich die Gäste der kommenden Partie die Maximalausbeute gegen den TSV Dieterskirchen sichern.